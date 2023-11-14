«Какая отвратительная рожа»: в ставропольской мэрии прокомментировали выступление местного чиновника

А власти объявили, что всему виной «человеческий фактор».
В Ставрополе что-то поломалось. Там проходило совещание в мэрии и об этом выложили пост в канале городской администрации. Необычно здесь то, что сообщение пошло с комментарием: «Какая отвратительная рожа». Его быстро удалили, но интернет помнит всё.
Местные власти на это быстро среагировали и заявили, что этой сбой, виноват «человеческий фактор» и вообще они будут разбираться.
Произошёл сбой. Фотография и текст случайно попали в канал. Они были удалены в течение 30 секунд. Тем не менее успели заскринить. Это не одно сообщение. Оно не имеет никакого отношения к деятельности администрации. Это просто сбой. Мы в первый раз столкнулись с таким. Человеческий фактор. Будем разбираться, нужно усиливать контроль в этой сфере, когда огромное количество чатов и так далее. Пока пытаемся понять, как вообще произошёл сбой.
В соцсетях обсуждают - понятное дело, потому что когда какая-то часть сообщений вырвана из контекста всегда удобно поговорить, тем более, когда дело касается власти. Это можно по-разному интерпретировать, но это два отдельных сообщения.
Но к какому другому сообщению относилась фраза про «рожу» местные чиновники не рассказали.
Источник:
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