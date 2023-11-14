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«Какая отвратительная рожа»: в ставропольской мэрии прокомментировали выступление местного чиновника

«Какая отвратительная рожа»: в ставропольской мэрии прокомментировали выступление местного чиновника

Автор:
14 ноября 2023 17:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ставрополь   администрация   комментарий   мэрия   совещание   сообщение   
1310
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А власти объявили, что всему виной «человеческий фактор».

В Ставрополе что-то поломалось. Там проходило совещание в мэрии и об этом выложили пост в канале городской администрации. Необычно здесь то, что сообщение пошло с комментарием: «Какая отвратительная рожа». Его быстро удалили, но интернет помнит всё.

Местные власти на это быстро среагировали и заявили, что этой сбой, виноват «человеческий фактор» и вообще они будут разбираться.

Произошёл сбой. Фотография и текст случайно попали в канал. Они были удалены в течение 30 секунд. Тем не менее успели заскринить. Это не одно сообщение. Оно не имеет никакого отношения к деятельности администрации. Это просто сбой. Мы в первый раз столкнулись с таким. Человеческий фактор. Будем разбираться, нужно усиливать контроль в этой сфере, когда огромное количество чатов и так далее. Пока пытаемся понять, как вообще произошёл сбой.

В соцсетях обсуждают - понятное дело, потому что когда какая-то часть сообщений вырвана из контекста всегда удобно поговорить, тем более, когда дело касается власти. Это можно по-разному интерпретировать, но это два отдельных сообщения.

Но к какому другому сообщению относилась фраза про «рожу» местные чиновники не рассказали.

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Метки: Ставрополь   администрация   комментарий   мэрия   совещание   сообщение   
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Дмитрий Полчаса назад
Кто-нибудь понял что-нибудь? Или уже надо молиться на север?
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24k
ЦСКА 4 минуты назад
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