«Какая отвратительная рожа»: в ставропольской мэрии прокомментировали выступление местного чиновника

Местные власти на это быстро среагировали и заявили, что этой сбой, виноват «человеческий фактор» и вообще они будут разбираться.

Произошёл сбой. Фотография и текст случайно попали в канал. Они были удалены в течение 30 секунд. Тем не менее успели заскринить. Это не одно сообщение. Оно не имеет никакого отношения к деятельности администрации. Это просто сбой. Мы в первый раз столкнулись с таким. Человеческий фактор. Будем разбираться, нужно усиливать контроль в этой сфере, когда огромное количество чатов и так далее. Пока пытаемся понять, как вообще произошёл сбой.

В соцсетях обсуждают - понятное дело, потому что когда какая-то часть сообщений вырвана из контекста всегда удобно поговорить, тем более, когда дело касается власти. Это можно по-разному интерпретировать, но это два отдельных сообщения.