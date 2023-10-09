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Каменные послания матросов на острове Мангабе

Каменные послания матросов на острове Мангабе

Автор:
09 октября 2023 12:23
Сообщество : Истории
Метки: Мангабе   каменное письмо   корабль   мадагаскар   остров   передача   послание   практика   сообщение   способ   
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На расстоянии примерно 3 километров от берега в заливе Антунгила, что в северо-восточной части Мадагаскара, находится небольшой тропический островок Мангабе. Но с очень необычными достопримечательностями.

Площадь Мангабе – чуть более 5 квадратных километров. Климат на острове влажный тропический, а обитатели представлены преимущественно лемурами. Для редких айе-айе, которых из-за необычной внешности люди считали исчадиями ада и нещадно истребляли, в 60-х здесь даже создали специальный заповедник.

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В XVI-XVII веках остров был популярной остановкой голландских кораблей. Моряки пополняли здесь запасы пресной воды, устраняли поломки, отдыхали. И попутно от нечего делать болтались по острову и царапали на скалах свои имена и даты пребывания. Что-то типа распространённого «Здесь был Вася», только гораздо древнее.

А потом в чью-то светлую голову пришла идея использовать валуны уже для передачи конкретной информации – письма. Грех не воспользоваться такой возможностью, раз уж остров был популярной и всем хорошо известной стоянкой. Помимо наскальных сообщений практиковались и обычные письма. Бумагу старательно оборачивали просмоленной тканью и закапывали у основания своеобразного узла связи.

В общей сложности на острове было обнаружено около двух десятков таких площадок для выцарапывания писем и 40 писем, оставленных офицерами и матросами в период с 1601 по 1657 год.

Грустная история корабля «Миддлбург» стала известна как раз благодаря каменным  письмам. В 1625 году судно  пристало к берегу, потеряв во время шторма мачту и паруса. Команда прожила здесь целых 7 месяцев, восстановила корабль и выдвинулась в Нидерланды. К сожалению, никому не было суждено добраться до родных берегов: «Миддлбург» атаковали португальцы и не оставили в живых ни одного человека.

Но до своей гибели корабль успел зайти в африканский порт и передать несколько посланий с Мангабе их адресатам.

Конечно, такая система обмена информацией была далека от совершенства. Предприимчивые мореходы читали и крали письма, которые им не предназначались, с целью перехвата информации, адресованной конкурентам. К началу XVIII века от практики почтовых камней полностью отказались.

Несколько из них попали в музеи. А остальные остались на острове. И остаются единственными в своём роде – сохранившимися в естественной среде, где они создавались и использовались.

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Метки: Мангабе   каменное письмо   корабль   мадагаскар   остров   передача   послание   практика   сообщение   способ   
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