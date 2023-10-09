Каменные послания матросов на острове Мангабе

А потом в чью-то светлую голову пришла идея использовать валуны уже для передачи конкретной информации – письма. Грех не воспользоваться такой возможностью, раз уж остров был популярной и всем хорошо известной стоянкой. Помимо наскальных сообщений практиковались и обычные письма. Бумагу старательно оборачивали просмоленной тканью и закапывали у основания своеобразного узла связи.

В общей сложности на острове было обнаружено около двух десятков таких площадок для выцарапывания писем и 40 писем, оставленных офицерами и матросами в период с 1601 по 1657 год.