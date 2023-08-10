<<В мэрии Чебоксар установят ящик для сообщений о коррупции. Проверять письма будут сами чиновники>>

Власти Чебоксар решили по-новому подойти к борьбе с коррупцией в регионе. В мэрии города планируют установить специальный "ящик доверия", где граждане или организации смогут оставлять письменные сообщения о фактах коррупции или иных правонарушений, совершаемых муниципальными служащими.

Отмечается, что ящик будет опечатан во избежание "несанкционированного доступа к поступившим обращениям, их уничтожения или изменения". А вскрывать его будет каждый четверг специальная комиссия, состоящая из четырёх чиновников — замглавы администрации, начальник отдела муниципальной службы и кадров, начальник отдела по работе с обращениям граждан и заведующая сектором кадровой работы отдела муниципальной службы и кадров.

Власти предупреждают, что сообщение, содержащие нецензурную брань, угрозы жизни должностных лиц и их семей, а также конверты с подозрительным содержимым будут передаваться в правоохранительные органы. А что касается обращений по делу, то в течение 5 рабочих дней комиссия сначала сама проведёт проверку, а затем, если обнаружит нарушение, передаст материалы в полицию.