<<В мэрии Чебоксар установят ящик для сообщений о коррупции. Проверять письма будут сами чиновники>>

А ловко они это придумали!
Власти Чебоксар решили по-новому подойти к борьбе с коррупцией в регионе. В мэрии города планируют установить специальный "ящик доверия", где граждане или организации смогут оставлять письменные сообщения о фактах коррупции или иных правонарушений, совершаемых муниципальными служащими.
Отмечается, что ящик будет опечатан во избежание "несанкционированного доступа к поступившим обращениям, их уничтожения или изменения". А вскрывать его будет каждый четверг специальная комиссия, состоящая из четырёх чиновников — замглавы администрации, начальник отдела муниципальной службы и кадров, начальник отдела по работе с обращениям граждан и заведующая сектором кадровой работы отдела муниципальной службы и кадров.
Власти предупреждают, что сообщение, содержащие нецензурную брань, угрозы жизни должностных лиц и их семей, а также конверты с подозрительным содержимым будут передаваться в правоохранительные органы. А что касается обращений по делу, то в течение 5 рабочих дней комиссия сначала сама проведёт проверку, а затем, если обнаружит нарушение, передаст материалы в полицию.
Отмечается, что постановление об установке ящика для обращений ещё не принято и проходит общественное обсуждение. Эксперимент интересный и даже любопытно, удастся таким образом наказывать нарушителей.
Источник:
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Наверное дальше говорить бессмысленно...
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наверное еще и камеру там где-нить повесят, чтобы все "анонимно" было ))))))))))))
На первое время размер комиссии установлен в 5% от суммы взятки.