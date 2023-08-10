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В мэрии Чебоксар установят ящик для сообщений о коррупции. Проверять письма будут сами чиновники

В мэрии Чебоксар установят ящик для сообщений о коррупции. Проверять письма будут сами чиновники

Автор:
10 августа 2023 12:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Борьба с коррупцией   мэрия   проверки   сообщения   чебоксары   ящик доверия   
1124
2

А ловко они это придумали!

Власти Чебоксар решили по-новому подойти к борьбе с коррупцией в регионе. В мэрии города планируют установить специальный "ящик доверия", где граждане или организации смогут оставлять письменные сообщения о фактах коррупции или иных правонарушений, совершаемых муниципальными служащими.


Отмечается, что ящик будет опечатан во избежание "несанкционированного доступа к поступившим обращениям, их уничтожения или изменения". А вскрывать его будет каждый четверг специальная комиссия, состоящая из четырёх чиновников — замглавы администрации, начальник отдела муниципальной службы и кадров, начальник отдела по работе с обращениям граждан и заведующая сектором кадровой работы отдела муниципальной службы и кадров.


Власти предупреждают, что сообщение, содержащие нецензурную брань, угрозы жизни должностных лиц и их семей, а также конверты с подозрительным содержимым будут передаваться в правоохранительные органы. А что касается обращений по делу, то в течение 5 рабочих дней комиссия сначала сама проведёт проверку, а затем, если обнаружит нарушение, передаст материалы в полицию.

Отмечается, что постановление об установке ящика для обращений ещё не принято и проходит общественное обсуждение. Эксперимент интересный и даже любопытно, удастся таким образом наказывать нарушителей.

Источник:

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Метки: Борьба с коррупцией   мэрия   проверки   сообщения   чебоксары   ящик доверия   
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15  комментариев
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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244
a25938 10 минут назад
"Проверять письма будут сами чиновники"
Наверное дальше говорить бессмысленно...
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3k
lekha-fil 23 минуты назад
Так ты ж сама писала жалобы, что нет, когда я их читал.
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16k
Мистер Фикс Полчаса назад
Вернули практику долгого ящика?
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16k
Элитный тигр 51 минуту назад
В Чувашии хамарьяльство (это типа "из одной деревни"), т.е. коррупция - вообще на каждом шагу.
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16k
Shtoppi 53 минуты назад
<<В мэрии Чебоксар установят ящик для сообщений о коррупции. Проверять письма будут сами чиновники>>
--------
наверное еще и камеру там где-нить повесят, чтобы все "анонимно" было ))))))))))))
Ссылка www.youtube.com
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88k
7guest Час назад
В государственной думе обсудили создание специальной комиссии для борьбы с коррупцией.
На первое время размер комиссии установлен в 5% от суммы взятки.
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11k
Кот Бегемот Час назад
Типа анонимный ящик "борьбы с коррупцией" администрация (ну совсем, ..."пушистая") нашего завода тоже устанавливала на проходной завода (кстати, под видеокамерой)
Видимо штатных стукачей не хватало...
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37k
russger Час назад
Смешно -_-
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4k
просто Дмитрий Час назад
Эх...Риге бы такое нововведение, а то там только реагируют на сигналы об неупотреблении государственного языка
ЭТО ...ГЛАВНОЕ !!!
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15k
FatZilla 2 часа назад
Удобное, вдруг кто коррупцией занимается и не делится... а так быстро свою долю выбьют.
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
Заяц написал медведю жалобу на волка. Через неделю ему пришёл ответ: Ваша жалоба отправлена для разбирательства в ведомство волка. Исполнительный секретарь: Лиса
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536
Jlav 2 часа назад
Поставили лису сторожить курятник ))
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20k
alexis 2 часа назад
Два ДД- два фартинга
Ссылка m.youtube.com
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75k
Viktor 2 часа назад
Ага, это что-то из серии "Пчёлы против мёда"!
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