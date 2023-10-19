Илона Маска восхитила станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге

Ролик с роскошным убранством петербургской подземки он увидел в своей соцсети и оставил комментарий под публикацией о станции Кировско-Выборгской линии Северной столицы... "Автово" - новый культурный центр мира.
Станцию метро "Автово" в Санкт-Петербурге увековечил в сетевой истории Илон Маск.
Уточняется, что пост про «Автово» появился в аккаунте о мировой культуре Culture Critic накануне, 18 октября.
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В подписи к видео говорится, что именно «так должны выглядеть станции метро», и указывается город, где расположена знаменитая станция — Петербург. Самым популярным комментарием стал свежий лайк-эмодзи от Маска, означающий стопроцентное согласие с автором поста.
Солидарность с Илоном Маском выразили десятки миллионов пользователей X.
«Автово» входит в состав Кировско-Выборгской (первой) линии петербургской подземки и расположена на юго-западе города. Станцию открыли в 1955 году в составе первой очереди Ленинградского метрополитена (причем именно на эту платформу прибыл первый поезд). В 2011 году станцию включили в госреестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2014 году «Автово» попала в топ-12 красивейших станций мира по версии Guardian.
Ярким элементом убранства станции являются 16 колонн, облицованных прессованным стеклом с рельефным орнаментом. Остальные 30 колонн отделаны белым мрамором. Также одну из стен украшает панно, посвященное победе в Великой Отечественной войне.
Это он ещё "Маяковскую" в Москве не видел!
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У нас, в России, много интересного, но это не заслуга Путина, а историческое наследие - например, ракеты.
Сердюков с Рогозиным не успели похерить эту отрасль полностью. И чья заслуга? Кто герой?