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Илона Маска восхитила станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге

Илона Маска восхитила станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге

Автор:
19 октября 2023 23:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Автово   Илон Маск   Метро   Санкт-Петербург   комментарий   миллиардер   
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Ролик с роскошным убранством петербургской подземки он увидел в своей соцсети и оставил комментарий под публикацией о станции Кировско-Выборгской линии Северной столицы... "Автово" - новый культурный центр мира.

Станцию метро "Автово" в Санкт-Петербурге увековечил в сетевой истории Илон Маск.

Уточняется, что пост про «Автово» появился в аккаунте о мировой культуре Culture Critic накануне, 18 октября.

В подписи к видео говорится, что именно «так должны выглядеть станции метро», и указывается город, где расположена знаменитая станция — Петербург. Самым популярным комментарием стал свежий лайк-эмодзи от Маска, означающий стопроцентное согласие с автором поста.

Солидарность с Илоном Маском выразили десятки миллионов пользователей X.

"Фонтанка.ру" озадачилась темой и сделала подборку самых разных комментариев:

«Автово» входит в состав Кировско-Выборгской (первой) линии петербургской подземки и расположена на юго-западе города. Станцию открыли в 1955 году в составе первой очереди Ленинградского метрополитена (причем именно на эту платформу прибыл первый поезд). В 2011 году станцию включили в госреестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2014 году «Автово» попала в топ-12 красивейших станций мира по версии Guardian.

Ярким элементом убранства станции являются 16 колонн, облицованных прессованным стеклом с рельефным орнаментом. Остальные 30 колонн отделаны белым мрамором. Также одну из стен украшает панно, посвященное победе в Великой Отечественной войне.

Это он ещё "Маяковскую" в Москве не видел!

Источник:

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Метки: Автово   Илон Маск   Метро   Санкт-Петербург   комментарий   миллиардер   
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7  комментариев
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10k
goshan_hmc 59 минут назад
В Екатеринбург пусть приедет. Все стены станций отделаны натуральным камнем, добытым во время проходки тоннелей.
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62k
doker 20 минут назад
Зачем кого-то или что-то притягивать за уши?
У нас, в России, много интересного, но это не заслуга Путина, а историческое наследие - например, ракеты.
Сердюков с Рогозиным не успели похерить эту отрасль полностью. И чья заслуга? Кто герой?
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288
ruslan d 45 минут назад
Питер , прости , ты всегда будешь любим , но покажите ему московское метро
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32k
БамбарбияКиргуду Час назад
Шедевр.Красотища.Кто говорит,что русские не могут работать,или лентяи,бросьте ему в морду бетонную панель.
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171
Миха БамбарбияКиргуду 42 минуты назад
Набери в рот говна и плюнь тому в морду кто тебе такое сказал))
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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