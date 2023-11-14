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Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026 из-за возможного побега футболистов в другие страны

Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026 из-за возможного побега футболистов в другие страны

Автор:
14 ноября 2023 15:29
Сообщество : Спорт
Метки: курьёз   отборочный турнир   побег   сборная   убежище   футбол   эритрея   
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Говорят, футболисты Эритреи с нетерпением ждут соревнований, чтобы смыться из страны.

Пока российские экс-футболисты и тренеры советуют спортсменам менять спортивное гражданство, чтобы выступать и развиваться под чужими флагами в конкурентной борьбе, а чиновники пытаются найти механизмы, чтобы удержать атлетов, в Эритрее нашли радикальное решение проблемы с разбегающимися спортсменами. Федерация футбола этой африканской страны просто отказалась от участия мужской сборной в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.


Спортивные чиновники Эритреи очень опасаются, что многие футболисты, если окажутся за пределами родины, попросту останутся в других странах и не вернутся обратно. Опасения, надо сказать, более чем обоснованные. Известно, что с 2009 года более 60 футболистов Эритреи, воспользовались статусом игроков сборной и запросили политического убежища в различных странах. А в декабре 2019 года 7 игроков сборной попросту пропали в Уганде после того, как помогли команде впервые выйти в финал Кубка КЕСАФА (соревнования футбольных сборных Восточной и Центральной Африки).

Но потеря даже семи футболистов сразу — мелочь для Эритреи. Вы будете смеяться, но в 2009 году после проигрыша национальной команды страны в четвертьфинале Кубка Восточной и Центральной Африки в Кении исчезла сразу вся сборная. Домой вернулись только главный тренер и охранник сборной. Через некоторое время стало известно, что футболисты всем составом обратились в организацию по делам беженцев Кении с просьбой о предоставлении политического убежища.

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Метки: курьёз   отборочный турнир   побег   сборная   убежище   футбол   эритрея   
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Остап_Бендер_Задунайский 19 минут назад
А черные то хорошо бегают)))
А черные то хорошо бегают)))Посмотреть
А черные то хорошо бегают)))
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Лютый вам Бетховен 55 минут назад
"Все гнило в Датском королевстве..." (с)
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