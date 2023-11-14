Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026 из-за возможного побега футболистов в другие страны

Пока российские экс-футболисты и тренеры советуют спортсменам менять спортивное гражданство, чтобы выступать и развиваться под чужими флагами в конкурентной борьбе, а чиновники пытаются найти механизмы, чтобы удержать атлетов, в Эритрее нашли радикальное решение проблемы с разбегающимися спортсменами. Федерация футбола этой африканской страны просто отказалась от участия мужской сборной в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.





Спортивные чиновники Эритреи очень опасаются, что многие футболисты, если окажутся за пределами родины, попросту останутся в других странах и не вернутся обратно. Опасения, надо сказать, более чем обоснованные. Известно, что с 2009 года более 60 футболистов Эритреи, воспользовались статусом игроков сборной и запросили политического убежища в различных странах. А в декабре 2019 года 7 игроков сборной попросту пропали в Уганде после того, как помогли команде впервые выйти в финал Кубка КЕСАФА (соревнования футбольных сборных Восточной и Центральной Африки).