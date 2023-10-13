Игрок украинского «Шахтёра» сбежал в Россию

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Он перестал отвечать на звонки и закрыл соцсети.
19-летний Александр Распутько вышел на игру с бельгийским «Антверпеном» и провёл на поле все 90 минут. Незадолго до этого, центральный защитник подписал пятилетний контракт с клубом.
А после игры - пропал.
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