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Игрок украинского «Шахтёра» сбежал в Россию

Игрок украинского «Шахтёра» сбежал в Россию

Автор:
13 октября 2023 14:56
Сообщество : Спорт
Метки: Александр Распутько   Донецк   Россия   клуб   побег   футбол   
871
3

Он перестал отвечать на звонки и закрыл соцсети.

19-летний Александр Распутько вышел на игру с бельгийским «Антверпеном» и провёл на поле все 90 минут. Незадолго до этого, центральный защитник подписал пятилетний контракт с клубом.

А после игры - пропал.

Сообщают, что Рапсутько сбежал в Россию. Хотя о его месторасположении пока неизвестно, лишь ясно, что на Украину он не вернулся. Родители спортсмена живут в Донецке.

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Метки: Александр Распутько   Донецк   Россия   клуб   побег   футбол   
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8  комментариев
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167
Konst 51 минуту назад
Всё правильно сделал! Зачем ему за фашистов на передовой погибать! А в России глядишь карьеру сделает, может в какой клуб попадёт из премьер-лиги!
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2k
Сергей Викторович Минуту назад
Красава! Через аэропорт гораздо безопаснее, чем через плен.
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23k
hebpat 2 минуты назад
Небось предупредили, что призовут, вот он и дёрнул, нет смысла за зелю умирать, чтоб его жинка ещё на пару миллионов кровавых долларов себе брюликов накупила
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10k
Сол Гудман 3 минуты назад
Пацан с мозгами оказался, красавчик
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1k
Андрей Еделькин 4 минуты назад
В 14 ему было 10 лет. Думаю что любвь уркаины к Донбассу почувствовал на себе.
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August

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