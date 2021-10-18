Откровения бывшего игрока: футболисты попадали в сборную за деньги

Андрей Канчельскис неплохо играл в футбол, стабильно попадал в состав сборной (с 1989 по 1998 гг.) Теперь развлекается, давая интервью на тему «скандалов, интриг и расследований». В этот раз под раздачу попали тренеры национальной команды.

«Я сталкивался с тем, что в сборную попадали за деньги. Бышовец занимался этим делом. Я уверен, что и Черчесов этим занимался. Агенты платили».

С одной стороны, похоже на «вброс на вентилятор». Никаких фактов, все на уровне «бабка на лавочке у подъезда рассказала». Какие-то таинственные агенты, которые продвигали игроков за деньги, тренеры-коррупционеры. Вот что говорит об этом Анатолий Бышовец: