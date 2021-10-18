Откровения бывшего игрока: футболисты попадали в сборную за деньги

Экс-игрок сборной России рассказал о взятках за попадание в основной состав. Может это и объясняет ее результаты?
Андрей Канчельскис неплохо играл в футбол, стабильно попадал в состав сборной (с 1989 по 1998 гг.) Теперь развлекается, давая интервью на тему «скандалов, интриг и расследований». В этот раз под раздачу попали тренеры национальной команды.
«Я сталкивался с тем, что в сборную попадали за деньги. Бышовец занимался этим делом. Я уверен, что и Черчесов этим занимался. Агенты платили».
С одной стороны, похоже на «вброс на вентилятор». Никаких фактов, все на уровне «бабка на лавочке у подъезда рассказала». Какие-то таинственные агенты, которые продвигали игроков за деньги, тренеры-коррупционеры. Вот что говорит об этом Анатолий Бышовец:
«Мне трудно объяснить, почему Канчельскис делает такие заявления. Но сейчас такое время, что за деньги можно написать или сказать все, что угодно. Я никого не обвиняю, просто говорю о времени. Я не понимаю, зачем это? При чем здесь Черчесов и Бышовец? Я это оцениваю как очередной заказ. К сожалению, мир так устроен, в нем есть добро и зло».
И после его комментария, уже закрадываются сомнения. Явный бред отметают сразу, а вот когда «рыльце в пуху», тогда и начинают говорить туманные слова про «добро и зло». И про то, как устроен мир. Кстати, Черчесов пока скромно молчит, что на него не сильно похоже.
Хотя не секрет, что у Канчельскиса (да и у других игроков сборной) был конфликт с главным тренером. А теперь он решил свести счеты.
Источник:
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