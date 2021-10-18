FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2476 постов • 405 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Откровения бывшего игрока: футболисты попадали в сборную за деньги

Откровения бывшего игрока: футболисты попадали в сборную за деньги (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 13:04
Сообщество : Спорт
Метки: взятки   коррупция   сборная   футбол   
1306
2
1

Экс-игрок сборной России рассказал о взятках за попадание в основной состав. Может это и объясняет ее результаты?

Андрей Канчельскис неплохо играл в футбол, стабильно попадал в состав сборной (с 1989 по 1998 гг.) Теперь развлекается, давая интервью на тему «скандалов, интриг и расследований». В этот раз под раздачу попали тренеры национальной команды.

«Я сталкивался с тем, что в сборную попадали за деньги. Бышовец занимался этим делом. Я уверен, что и Черчесов этим занимался. Агенты платили».

С одной стороны, похоже на «вброс на вентилятор». Никаких фактов, все на уровне «бабка на лавочке у подъезда рассказала». Какие-то таинственные агенты, которые продвигали игроков за деньги, тренеры-коррупционеры. Вот что говорит об этом Анатолий Бышовец:

«Мне трудно объяснить, почему Канчельскис делает такие заявления. Но сейчас такое время, что за деньги можно написать или сказать все, что угодно. Я никого не обвиняю, просто говорю о времени. Я не понимаю, зачем это? При чем здесь Черчесов и Бышовец? Я это оцениваю как очередной заказ. К сожалению, мир так устроен, в нем есть добро и зло».

И после его комментария, уже закрадываются сомнения. Явный бред отметают сразу, а вот когда «рыльце в пуху», тогда и начинают говорить туманные слова про «добро и зло». И про то, как устроен мир. Кстати, Черчесов пока скромно молчит, что на него не сильно похоже.

Хотя не секрет, что у Канчельскиса (да и у других игроков сборной) был конфликт с главным тренером. А теперь он решил свести счеты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: взятки   коррупция   сборная   футбол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Booka1a Час назад
хренью попахивает. футболисты наоборот не горят играть в сборных, потому игры сборных отнимают силы и время, которые пригодились бы в клубных играх. да и клубы по той же причине не любят отпускать игроков в сборную
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
8k
antonium Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 Час назад
Ничего удивительного , чтобы такие вопросы и без взяток ? Не смешите
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oukitel WP17: смартфон со стильным дизайном и камерой ночного видения Oukitel WP17: смартфон со стильным дизайном и камерой ночного видения Российским футбольным судьям запретили употреблять алкоголь в публичных местах Российским футбольным судьям запретили употреблять алкоголь в публичных местах РФС представил новую форму сборной России РФС представил новую форму сборной России О взятках, взяточниках и кипящем масле О взятках, взяточниках и кипящем масле Из туалета министра здравоохранения Алтая изъяли миллионы рублей Из туалета министра здравоохранения Алтая изъяли миллионы рублей Версаль в джунглях: что стало с шикарным дворцом африканского диктатора Версаль в джунглях: что стало с шикарным дворцом африканского диктатора
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1156



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Весёлые и редкие фото знаменитых актеров
1
30
Весёлые и редкие фото знаменитых актеров
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
9
136
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
Набирающие популярность в сообществах
Почему никто не дозвонился до чиновников Выборгского района? Жрут так, аж за ушами трещит
0
13
Почему никто не дозвонился до чиновников Выборгского района? Жрут так, аж за ушами трещит
Самый дорогостоящий нападающий в мире готов на все ради перехода в «Реал»
0
7
Самый дорогостоящий нападающий в мире готов на все ради перехода в «Реал»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Фотошоп! Во-первых: без ушанки, а во-вторых медведи не пьют пиво - только водку!
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#как приготовить#факты#грибная икра#СССР#подборка#блины#кино#панкейк#комментарии
#вкусно#Рецепт#быстро и вкусно#грибы#Разное#история#животные#люди#познавательно#новости
#фото#интересно#икра#фотографии#прикол#страна#картинки#мука#в мире#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться