Бывший капитан сборной по футболу Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны

Добавим, что такого же мнения придерживается главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. 12 сентября после товарищеского матча сборной России с командой Катара (1:1) он заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ).





"Я уже 586 тысяч раз давал совет молодым, чтобы они уезжали. Могу ещё раз сказать. Да, чемпионат будет слабее, но зато те 20 человек, которые будут играть в Европе, будут сильнее", — поделился мнением Карпин.





Позже, когда его слова наделали много шума, Карпин объяснил, что его неправильно поняли — он имел ввиду не всех футболистов, а только трансферы в топ-5 чемпионата Европы.