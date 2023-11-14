Бывший капитан сборной по футболу Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны

Если спортсмен хочет развиваться, то неважно, под каким флагом предстоит выступать, считает экс-футболист.
Бывший футболист ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА и капитан национальной сборной Василий Березуцкий заявил, что российским спортсменам, которые хотят чего-то достигнуть в профессиональном плане, "сейчас надо 100% уезжать" из России и менять спортивное гражданство. Своим мнением Березуцкий поделился в видеоблоге спортивного журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна.
"Это касается всех российских спортсменов, которые если могут выступать хоть где-то, должны выступать. И неважно за какую страну, неважно под каким флагом, неважно как. Это жизнь человека, он потратил на это 15-20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это, не можешь там. Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть", - сказал Березуцкий.
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Добавим, что такого же мнения придерживается главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. 12 сентября после товарищеского матча сборной России с командой Катара (1:1) он заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Я уже 586 тысяч раз давал совет молодым, чтобы они уезжали. Могу ещё раз сказать. Да, чемпионат будет слабее, но зато те 20 человек, которые будут играть в Европе, будут сильнее", — поделился мнением Карпин.
Позже, когда его слова наделали много шума, Карпин объяснил, что его неправильно поняли — он имел ввиду не всех футболистов, а только трансферы в топ-5 чемпионата Европы.
Добавим, что российские спортивные чиновники прекрасно осведомлены о настроениях российских спортсменов, которые не могут принять участия в международных соревнованиях. Последний официальный матч российской сборной по футболу, к примеру, состоялся в 2021 году. Сейчас российские футболисты вынуждены играть с сборными так называемых дружественных стран — Ирак, Таджикистан, Катар и тд.
И спортивные чиновники сейчас пытаются усложнить выезд российских спортсменов за рубеж. В конце октября стало известно, что Минспорт собирается вводить ограничения на выезд молодых российских хоккеистов.
"Будем работать над нормативно-правовыми актами вместе с Госдумой, чтобы посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров, спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов", - рассказал министр спорта Олег Матыцин.
А тем временем российский футболист Александр Головин, который играет в составе французского "Монако", успел войти в топ-5 бомбардиров Чемпионата Франции, забив пять мячей и отдав две голевые передачи. Сейчас трансферная стоимость Головина выросла до рекордных 30 миллионов евро.
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Возвращаясь к экс-футболисту Василию Березуцкому, стоит добавить, что он уже 8 месяцев как переехал в Испанию. Судя по его интервью, возвращаться в Россию он не собирается.
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На основании чего он вообще считает себя вправе высказываться на эту тему в подобном тоне?
1) Работать в другой стране и любить свою Родину - это разные понятия, друг другу не мешающие.
2) Не поддерживать действующую власть и быть предателем не одно и то же.
Если спонсору не нравится что делает тот, кому он платит деньги, то спонсор перестаёт платить такому челу деньги. И это нормально, правда?
Тогда почему люди, которые не согласны с действующей властью, продолжают хотеть получать от этой власти деньги?!
"Не вижу логики!", - как говорит один персонаж в интернете...
Ну а в одной пункт, как показали последние два года, вообще мимо. 90% процентов "не поддерживающих" оказались предателями.
Геи, минимально они все такие...
Тут , как в любви, только по обоюдному согласию...
Нам срочно нужна реформа управления спортивной вертикалью. Вот так раз этих чиновников надо срочно погнать тех ест, на которых они сидят. Нафиг!
Нужно полностью менять государственную политику в спорте. От спорта так называемых "больших достижений" нужно переходить к массовому спорту, к доступному спорту.
Стране сейчас нужны солдаты а не рекодсмены!