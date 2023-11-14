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Бывший капитан сборной по футболу Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны

Бывший капитан сборной по футболу Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны

Автор:
14 ноября 2023 13:06
Сообщество : Спорт
Метки: Василий Березуцкий   Видео   мнение   российский спорт   смена спортивного гражданства   соревнования   футбол   
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Если спортсмен хочет развиваться, то неважно, под каким флагом предстоит выступать, считает экс-футболист.

Бывший футболист ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА и капитан национальной сборной Василий Березуцкий заявил, что российским спортсменам, которые хотят чего-то достигнуть в профессиональном плане, "сейчас надо 100% уезжать" из России и менять спортивное гражданство. Своим мнением Березуцкий поделился в видеоблоге спортивного журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна.


"Это касается всех российских спортсменов, которые если могут выступать хоть где-то, должны выступать. И неважно за какую страну, неважно под каким флагом, неважно как. Это жизнь человека, он потратил на это 15-20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это, не можешь там. Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть", - сказал Березуцкий.

Добавим, что такого же мнения придерживается главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. 12 сентября после товарищеского матча сборной России с командой Катара (1:1) он заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ).


"Я уже 586 тысяч раз давал совет молодым, чтобы они уезжали. Могу ещё раз сказать. Да, чемпионат будет слабее, но зато те 20 человек, которые будут играть в Европе, будут сильнее", — поделился мнением Карпин.


Позже, когда его слова наделали много шума, Карпин объяснил, что его неправильно поняли — он имел ввиду не всех футболистов, а только трансферы в топ-5 чемпионата Европы.

Добавим, что российские спортивные чиновники прекрасно осведомлены о настроениях российских спортсменов, которые не могут принять участия в международных соревнованиях. Последний официальный матч российской сборной по футболу, к примеру, состоялся в 2021 году. Сейчас российские футболисты вынуждены играть с сборными так называемых дружественных стран — Ирак, Таджикистан, Катар и тд.


И спортивные чиновники сейчас пытаются усложнить выезд российских спортсменов за рубеж. В конце октября стало известно, что Минспорт собирается вводить ограничения на выезд молодых российских хоккеистов.


"Будем работать над нормативно-правовыми актами вместе с Госдумой, чтобы посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров, спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов", - рассказал министр спорта Олег Матыцин.

А тем временем российский футболист Александр Головин, который играет в составе французского "Монако", успел войти в топ-5 бомбардиров Чемпионата Франции, забив пять мячей и отдав две голевые передачи. Сейчас трансферная стоимость Головина выросла до рекордных 30 миллионов евро.

Возвращаясь к экс-футболисту Василию Березуцкому, стоит добавить, что он уже 8 месяцев как переехал в Испанию. Судя по его интервью, возвращаться в Россию он не собирается.

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Метки: Василий Березуцкий   Видео   мнение   российский спорт   смена спортивного гражданства   соревнования   футбол   
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37  комментариев
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5k
Suvar_ 2 часа назад
пусть уезжают, только выплатят стране все что в них вложили, включая космические зарплаты а себе оставят из расчета мин. зп за все время и пусть валят куда хотят. Как в СССР, оставь все нажитое и вали со 100 долларами в кармане. это же касается и бизнесменов-олигархов. ИМХО
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84k
Доктор Джонс Минуту назад
Такой футбол нам не нужен...
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21k
alexis 11 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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32k
Ashabad 16 минут назад
Кстати, в скольких чемпионатах мира победила команда, где этот персонаж был капитаном? Кто помнит?
На основании чего он вообще считает себя вправе высказываться на эту тему в подобном тоне?
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702
Maxim Russo Полчаса назад
Ну, теперь понятно, почему у нас такой "футбол"...
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174
Ли Харви Освальд 36 минут назад
Всё верно сказал. Если человек хочет развиваться, то ему надо искать место для своего развития. И не важно спортсмен ты или дворник. А если государство тебя в этом ограничивает, то его надо менять. И да, специально для поцреотов:
1) Работать в другой стране и любить свою Родину - это разные понятия, друг другу не мешающие.
2) Не поддерживать действующую власть и быть предателем не одно и то же.
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1k
c3nsor3d 36 минут назад
Вот, воспитываешь человеков, а потом они на страну плюют... (
Геи, минимально они все такие...
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1k
Kra 42 минуты назад
ну и пусть едут...
Тут , как в любви, только по обоюдному согласию...
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6k
мемфрид 45 минут назад
Два братулька Березуцких никогда особым интеллектом не отличались, это на их гусиных рожах даже видно. Но Карпин .... Патриоты уевы. Быть тренером сборной страны и говорить- валите, там лучше. [мат]
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32k
Ashabad 48 минут назад
В общем-то, можно сказать, что они даже и правы. Только надо добавить - государство таких поддерживать не должно.
Нам срочно нужна реформа управления спортивной вертикалью. Вот так раз этих чиновников надо срочно погнать тех ест, на которых они сидят. Нафиг!
Нужно полностью менять государственную политику в спорте. От спорта так называемых "больших достижений" нужно переходить к массовому спорту, к доступному спорту.
Стране сейчас нужны солдаты а не рекодсмены!
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58k
alertol 54 минуты назад
(повторюсь) Если бы спортсменам предложили выступить под "нейтральным флагом" всё равно все бы знали "русские непобедимы", но им предлагают выступать под "петушиным флагом" такое может сделать только очень не уважающий себя человек
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7k
Николай 55 минут назад
после таких заявлений от таких людей, стоит задуматься о финансировании профессионального спорта государством, не зажрались ли они, пусть лучше в развитие любительского спорта вкладываются вот где здоровье, а рпестиж и славу в таком случае человек сам пусть ищет и претензий никаких не будет ни в одну сторону...
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2k
Сергей Викторович Час назад
Обычные продажные твари. Поднялись за счет государства, а теперь хотят продаться подороже.
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991
manowar _by Час назад
Спорт должен быть любительским, а не финансироваться за счёт государства.
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17k
banzai7 Час назад
Спортсменом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан!
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7k
tamin Час назад
Да пусть уезжают. Сначала на сво послужить родине, потом, если захотят, пусть валят
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1k
neskaju20 Час назад
Тут все-таки разные значения у Карпина и васи конского. Карпин призывает выступать за зарубежные клубы, это нормально и где-то даже правильно, там лиги сильнее, еврокубки. Тупорылый васян говорит о том, чтобы менять спортивное гражданство и выступать под чужими флагамт за чужие сборные.
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1k
neskaju20 Час назад
Конь хорошего не посоветует. Лишить всех регалий.
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17k
Alex PAW Час назад
О да! Уж кто развивается - так футболисты!
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Что Березуцкий, что Карпин-дорогие сорта древесины! Как и российский футбол-большая пилорама!
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1k
Илья 2 часа назад
Эти независимые от РФ мудаки сразу начинают ныть как только им отрезают кормовую базу в РФ.
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