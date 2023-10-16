Отец года: рассердившись на сына-геймера, батя соврал полицейским, что тот напал на него с ножом

Воспитание вышло из чата.
Зависимость от компьютеров у современных детишечек не добавляет тепла в их отношения с родителями. Как правило, "предки" недовольны тем, что их отпрыски вместо выполнения домашних заданий рубятся в стрелялки-бродилки и, ничем другим не интересуются.
Отец подростка из Москвы наорал на сына из-за того, что тот несколько часов просидел за компьютерной игрой. Когда мужчина на повышенных тонах потребовал прекратить эти глупости, сынуля обиделся и заявил, что заявит на отца в полицию.
Тогда батя распсиховался и с криком "Будет тебе полиция!" позвонил куда следует, заявив, что подросток бросается на него с ножом. Чтобы правоохранители поторапливались и прибыли побыстрее.
Педагогический приём потерпел фиаско. Папашу. как сообщают СМИ, забрали в отдел, где прочли строгую лекцию о недопустимости ложных вызовов. Но главное в этой истории - потеря авторитета перед сыном. Как теперь отец года будет воспитывать свою кровиночку, совершенно непонятно.
Источник:
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Насмотрелись советов из роликов, типа "Как управлять родителями, которые идут в противоречие вашим желаниям" и теперь юзают данный лайф-хак по полной.
Чуть что - звонок в полицию и "Меня тут родители обижают! Мои права ущемляются! Домашнее насилие! Спасите от тиранов!" Приезжают органы опеки и... Дальше сами знаете.
Но вот если вдруг сам родитель звонит с такой же просьбой, то опять же он виноват.
Да как так-то?!
Он и так перед сыном упал в его глазах, а тут в квадрате облажался.
"Когда мужчина на повышенных тонах потребовал прекратить эти глупости, сынуля обиделся и заявил, что заявит на отца в полицию."
Как Вы думаете, что было бы после того как папаша забрал бы комп у наглого спиногрыза?
Мой отец молча мне всыпал, если я дерзил.
Моя тётка родная рассказывала, что мой дед гонял всех в округе. И с родными не церемонился. Отцу и его сестре доставалось, сли не слушались.
А здесь мужчина на повышенных тонах.... мущщинка какой-то.
Если мой сын не слушался, я просто брал барахло и в окно.
И пусть только попробует куда пожаловаться.