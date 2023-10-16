Отец года: рассердившись на сына-геймера, батя соврал полицейским, что тот напал на него с ножом

Зависимость от компьютеров у современных детишечек не добавляет тепла в их отношения с родителями. Как правило, "предки" недовольны тем, что их отпрыски вместо выполнения домашних заданий рубятся в стрелялки-бродилки и, ничем другим не интересуются.

Отец подростка из Москвы наорал на сына из-за того, что тот несколько часов просидел за компьютерной игрой. Когда мужчина на повышенных тонах потребовал прекратить эти глупости, сынуля обиделся и заявил, что заявит на отца в полицию.