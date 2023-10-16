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Отец года: рассердившись на сына-геймера, батя соврал полицейским, что тот напал на него с ножом

Отец года: рассердившись на сына-геймера, батя соврал полицейским, что тот напал на него с ножом

Автор:
16 октября 2023 13:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Отец года   воспитание   компьютерная зависимость   ложный вызов   отцы и дети   полиция   
1703
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Воспитание вышло из чата.

Зависимость от компьютеров у современных детишечек не добавляет тепла в их отношения с родителями. Как правило, "предки" недовольны тем, что их отпрыски вместо выполнения домашних заданий рубятся в стрелялки-бродилки и, ничем другим не интересуются.


Отец подростка из Москвы наорал на сына из-за того, что тот несколько часов просидел за компьютерной игрой. Когда мужчина на повышенных тонах потребовал прекратить эти глупости, сынуля обиделся и заявил, что заявит на отца в полицию.


Тогда батя распсиховался и с криком "Будет тебе полиция!" позвонил куда следует, заявив, что подросток бросается на него с ножом. Чтобы правоохранители поторапливались и прибыли побыстрее.


Педагогический приём потерпел фиаско. Папашу. как сообщают СМИ, забрали в отдел, где прочли строгую лекцию о недопустимости ложных вызовов. Но главное в этой истории - потеря авторитета перед сыном. Как теперь отец года будет воспитывать свою кровиночку, совершенно непонятно.

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Метки: Отец года   воспитание   компьютерная зависимость   ложный вызов   отцы и дети   полиция   
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11  комментариев
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56k
dima423 Час назад
ХЗ меня дети слушаются, вроде нет проблем с воспитанием) Телефоны и компьютеры я ж им покупаю, соответственно как дал так и забрать могу...они это понимают прекрасно, сперва делают дела, потом в свободное время можно и поиграть и посмотреть видосики... Опять же если родители не хотят чтобы дети постоянно залипали в гаджетах, надо дать детям альтернативу... занятия, секции, да просто живое общение и совместное времяпрепровождение...
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22k
BiZ 10 минут назад
там сын здоровее отца что ли? чет херня какая-то..
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1k
Звёздный князь 40 минут назад
Вот оно - поколение воспитанное Интернетом!
Насмотрелись советов из роликов, типа "Как управлять родителями, которые идут в противоречие вашим желаниям" и теперь юзают данный лайф-хак по полной.
Чуть что - звонок в полицию и "Меня тут родители обижают! Мои права ущемляются! Домашнее насилие! Спасите от тиранов!" Приезжают органы опеки и... Дальше сами знаете.
Но вот если вдруг сам родитель звонит с такой же просьбой, то опять же он виноват.
Да как так-то?!
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1k
Yapon_otez Час назад
Какой-то отец странный. Забрал бы комп. Точка.
Он и так перед сыном упал в его глазах, а тут в квадрате облажался.
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381
Денис Веселов Час назад
Купил бы сыну Денди )))).
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4k
Горожанин 2 часа назад
Зачем полицию? Родитель по Конституции отвечает за воспитание, обучение, психическое и физическое здоровье своего ребенка, в том числе в части своевременного обращения к нужным специалистам без всяких уловок и лукавства. Вызвал бы платного психиатра. Инфантильные оболтусы как огня боятся психиатров и психушки - один только вызов хорошо вправляет мозги. Если мозги ещё хоть немного есть - подростку не хочется, чтобы другие воспринимали его психом. Помогает при неправильном воспитании и педзапущенности. А если есть реальное заболевание или пограничное состояние - тем более.
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15k
Александр 2 часа назад
Зачем было так усложнять? На компьютере так много кнопочек, куча проводов, на крайний случай - "контакт молотка и монитора"... Ну, если только сын не превосходит папу раза в два в весе/росте...
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