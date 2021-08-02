Храм Бхарат Мата в Индии, в котором вместо божества ― карта

Индуистская религия склонна все персонифицировать: например, совсем недавно мы рассказывали, что у них появилась Корона-Деви ― богиня коронавируса.

Но персонифицируют не только болезни и природные явления, даже саму страну. Так и появилась Бхарат Мата, что дословно переводится как «Мать-Индия».









Сама идея Матери-Индии родилась еще в XIX веке, когда страна пыталась отстоять независимость от Британской империи. Тогда у Бхарат Мата было и воплощение: женщина в оранжевом сари с флагом в руке. Она символизирует единую Индию, которая гораздо больше, чем современная республика, и включает в себя в земли вплоть до Афганистана.









Именно этой идеей единой земли и был вдохновлен храм Бхарат Мата. Находится он в городе Варанаси, одном из самых древних городов мира. Здесь множество храмов, некоторые из них стоят не одно столетие. Но именно Бхарат Мата чаще всего без остается внимания: небольшой храм, посвященный самой стране и людям, которые в ней живут.





Образ Матери-Индии





В этом святилище поклоняются не богам, вместо них здесь огромная географическая карта Индийского континента. Храм начали строить в 1918 году, и спустя шесть лет, когда он был готов, на его открытие приехал Махатма Ганди.









Карта огромная и занимает почти весь пол храма. Она изображает Индийский субконтинент полностью: с горами, равнинами, и даже морским дном и островами. Каждый год, когда Индия празднует День независимости, полости океана заполняются водой, а сама карта украшается цветами.

Здесь четко вырезаны Гималаи, а помимо самой современной Индии есть и территории других стран. Карта придерживается идеи «Акханд Бхарат», проще говоря — «Неделимой Индии». До сих пор индийские националисты пытаются отстоять право на то, что Бангладеш, Пакистан, Мьянма ― все это единая нация. И чтобы достичь мира и гармонии, нужно, чтобы все страны стали снова единой территорией. Как считаете, что на этот счет думают жители соседних стран?





А вот и здание храма, похожее больше на колониальную постройку





Эта идея укоренилась в колониальную эпоху. Тогда британцы пытались всячески разрушить солидарность между религиями и фракциями, веря, что так им удастся разобщить и ослабить народ.

Идея единой и неделимой Индии поддерживается многими местными жителями: несмотря на регулярные войны с соседним Пакистаном, они все еще мечтают о великом воссоединении страны.