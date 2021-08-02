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Храм Бхарат Мата в Индии, в котором вместо божества ― карта

Храм Бхарат Мата в Индии, в котором вместо божества ― карта (6 фото)

Автор:
02 августа 2021 10:17
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   индия   интересно   карта   путешествия   факты   фото   храм   
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Не во всех храмах Индии поклоняются многочисленным божествам индуизма. В храме Бхарат Мата есть лишь одно место для поклонения ― огромная карта на полу здания, вырезанная из мрамора.

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Метки: в мире   индия   интересно   карта   путешествия   факты   фото   храм   
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