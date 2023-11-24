Ссобойка = контейнер: пользователи рассказали, как называют разные предметы

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В каждом регионе и даже семье предметы называют по-разному. Пользователи Твиттера открыли какой-то ящик Пандоры, рассуждая, как называется посуда для еды и краска для коррекции текста))))
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Кстати, в нашем городе удлинители называли "Свен",поскольку в основном такие были в магазинах.
Вес, б.л.я.т.ь, это не килограммы!!!