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Ссобойка = контейнер: пользователи рассказали, как называют разные предметы

Ссобойка = контейнер: пользователи рассказали, как называют разные предметы

Автор:
24 ноября 2023 16:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: а как вы называете   игра слов   как назвать предемет   контейнер   прикольно   фото   
1571
7

В каждом регионе и даже семье предметы называют по-разному. Пользователи Твиттера открыли какой-то ящик Пандоры, рассуждая, как называется посуда для еды и краска для коррекции текста))))

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Метки: а как вы называете   игра слов   как назвать предемет   контейнер   прикольно   фото   
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13  комментариев
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5k
Lexx 2 часа назад
6. Она так и называется: "кювета для валиков, малярная, пластиковая".
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−3
A Полчаса назад
Шуфлятка
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219
Korallexx A 23 минуты назад
ШуфляДка!)))
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3k
Past 48 минут назад
Комментарий к фото
Помню работал в компании, пришла новая девочка документы печатать. Сидит нормально работает, тут зависла(новенькая все посматривают так что заметно было). 3-5 минут проходит и вопрос очень неуверенным голосом: А можно корректор... Бухгалтерша: Замазку что ли? Девушка облегченно: Да...
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1k
Igors 51 минуту назад
В Ташкенте, электрический удлинитель - "пилот"! Почему???...
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306
iskra Igors 10 минут назад
Фирма такая была. Вот и привыкли так называть. Также "ксероксом" называют копировальные аппараты,а "Джакузи" - ванну с пузырьками.
Кстати, в нашем городе удлинители называли "Свен",поскольку в основном такие были в магазинах.
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321
Виктор Час назад
Я знаю лишь то, что в России флекс болгаркой называют...
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22k
Mike Miller Час назад
Ой.. люди с инженерным НОРМАЛЬНЫМ образованием должны понять мою постоянную боль.
Вес, б.л.я.т.ь, это не килограммы!!!
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335
Дмитрий Пупкин Mike Miller 47 минут назад
Вес-это сила, а сила в Ньютонах, а килограммы-это масса
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318
ruslan d 2 часа назад
Цапу крути
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1k
Звёздный странник 2 часа назад
Комментарий к фото
У нас в конторе это замазкой называли.
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Спелая кукурузинка

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