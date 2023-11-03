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Комиксы с сарказмом, которые поймут не все

Комиксы с сарказмом, которые поймут не все

Автор:
03 ноября 2023 14:40
Сообщество : Комиксы
Метки: иллюстрации   картинки   комиксы   прикольно   смешные картинки   фото   
1300
17

Шони - герой комиксов паблика Вконтакте, которые высмеивает разные ситуации. Порой он остро и саркастично реагирует на что-то, но уж такова наша реальность, что без юмора в ней никуда. Перед вами рисунки от российского иллюстратора.

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Метки: иллюстрации   картинки   комиксы   прикольно   смешные картинки   фото   
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5  комментариев
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6k
alex 2 часа назад
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52k
Андрей 15 минут назад
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33k
Ego sum qui sum Час назад
какая ж хрень
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57
Igor 2 часа назад
Комиксы унылое г и по исполнению и по содержанию.
Если такое дерьмо сейчас в тренде - это результат всяких камедиклабов и прочего шлака.
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61k
pynh 2 часа назад
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