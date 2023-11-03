Комиксы с сарказмом, которые поймут не все

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Шони - герой комиксов паблика Вконтакте, которые высмеивает разные ситуации. Порой он остро и саркастично реагирует на что-то, но уж такова наша реальность, что без юмора в ней никуда. Перед вами рисунки от российского иллюстратора.
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Если такое дерьмо сейчас в тренде - это результат всяких камедиклабов и прочего шлака.