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20+ гигантских вещей и животных, которых не каждый день увидишь

20+ гигантских вещей и животных, которых не каждый день увидишь

Автор:
12 апреля 2023 20:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Размеры   Разное   Фотографии   большие вещи   большие животные   большое   гиганты   подборка   фото   
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Гиганты - среди нас. Некоторые люди, животные и вещи обладают нестандартными размерами, и сразу выделяются из себе подобных. Сообщество на форуме Reddit собирает фото всего самого гигантского, что пользователи встретили в жизни или на просторах сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Размеры   Разное   Фотографии   большие вещи   большие животные   большое   гиганты   подборка   фото   
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5  комментариев
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31k
АнтонПолднев 48 минут назад
Ваша курочка - ПЕТУХ!
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5k
BenderRodriguez 5 минут назад
Это не аллигатор, а крокодил.
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20k
Alf 21 минуту назад
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1M
NAZARETH (модер) 37 минут назад
Комментарий к фото
Почему-то первое, что пришло в голову...

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78
Obrval 54 минуты назад
11. 100-летний самец черепахи 30 лет оплодотворял самок и спас свой вид от вымирания. У него 800 детей. Недавно он "вышел на пенсию" и его отпустили на волю

Иными словами, он стал никому не нужен и его выкинули на произвол судьбы.
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