20+ гигантских вещей и животных, которых не каждый день увидишь

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Гиганты - среди нас. Некоторые люди, животные и вещи обладают нестандартными размерами, и сразу выделяются из себе подобных. Сообщество на форуме Reddit собирает фото всего самого гигантского, что пользователи встретили в жизни или на просторах сети.
1. Канадская рысь "зависла" с огромной лапой наверх во время умывания, как делают и домашние кошки
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2. "Книга имён" в музее Аушвиц-Биркенау. В огромной книге собраны данные о жертвах Холокоста, чьи имена удалось восстановить
5. Песец перед зимой. Они набирают 50% от своего обычного веса, а ещё, становятся в 5 раз пушистее
9. Спасённый пёс. Анализ его ДНК показал, что он на 87,5% серый волк, на 8,6% сибирский хаски, на 3,9% немецкая овчарка
11. 100-летний самец черепахи 30 лет оплодотворял самок и спас свой вид от вымирания. У него 800 детей. Недавно он "вышел на пенсию" и его отпустили на волю
31. Куммакиви - крупный балансирующий валун, который находится на юго-востоке Финляндии в Руоколахти. Он весит 500 тонн и балансирует на другом камне уже 11 000 лет
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Иными словами, он стал никому не нужен и его выкинули на произвол судьбы.