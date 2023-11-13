Меню с «Титаника» продали на аукционе в Британии за 84 тысячи фунтов

Как пишет Sky News, данный, и, похоже, единственный чудом уцелевший экземпляр нашли в фотоальбоме 1960-х годов историка Лена Стивенсона. По информации телеканала, меню ему мог передать один из выживших пассажиров.

Меню имеет размеры 6,25 на 4,25 дюйма (примерно 16 на 11 см) и украшено тисненым красным флагом White Star Line — компании, построившей «Титаник».

На бумаге меню есть следы повреждения водой.

Начальная цена для лота была установлена в размере £60 тыс. (примерно 6,8 млн руб.).