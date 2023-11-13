FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10945 постов • 1457 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Меню с «Титаника» продали на аукционе в Британии за 84 тысячи фунтов

Меню с «Титаника» продали на аукционе в Британии за 84 тысячи фунтов

Автор:
13 ноября 2023 21:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аукцион   Великобритания   меню   пассажиры   реликвия   титаник   фотоальбом   экземпляр   
1949
3

Уцелевший экземпляр меню ужина для пассажиров первого класса легендарного «Титаника» продали за £84 тыс. (около 9,5 млн руб.) на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.

Меню датировано 11 апреля 1912 года. Как известно, «Титаник» затонул после столкновения с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года. Таким образом, мы узнали, что за несколько дней до трагедии пассажиров первого класса на корабле потчевали лососем с соусом Голландез, устрицами, мясом весеннего ягненка с мятным соусом, мясом кряквы, викторианскими медальонами из говяжьей вырезки, крем-супом из спаржи и пудингом "Виктория".

Как пишет Sky News, данный, и, похоже, единственный чудом уцелевший экземпляр нашли в фотоальбоме 1960-х годов историка Лена Стивенсона. По информации телеканала, меню ему мог передать один из выживших пассажиров.

Меню имеет размеры 6,25 на 4,25 дюйма (примерно 16 на 11 см) и украшено тисненым красным флагом White Star Line — компании, построившей «Титаник».

На бумаге меню есть следы повреждения водой.

Начальная цена для лота была установлена в размере £60 тыс. (примерно 6,8 млн руб.).

По данным некоторых источников, перед рейсом на корабль было доставлено огромное количество продуктов: 75 тысяч фунтов мяса (34020 кг), 11 тысяч фунтов свежей рыбы (4990 кг), 40 тонн картофеля, 40 тысяч яиц, 7 тысяч головок салата, а также 10 тысяч фунтов сахара, 250 баррелей муки, 36 тысяч яблок, 1500 галлонов молока (5678 л), более 1000 бутылок с алкоголем, в основном — ром, шампанское и бордо. Чтобы готовить эту еду, сервировать ее и подавать, на Титаник была нанята целая команда поваров и официантов, всего 69 человек. Меню и условия проживания на корабле очень сильно различались в зависимости от класса билета. Для большинства пассажиров еда была включена в стоимость.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Аукцион   Великобритания   меню   пассажиры   реликвия   титаник   фотоальбом   экземпляр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Garpia121 2 часа назад
Почему то фунты, то тонны, картофель на вес, а яблоки по счету?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Alexandr 59 минут назад
Подделка по моему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
Уверенный пользователь Час назад
заранее адаптировать варварские единицы веса и объема в цивилизованные что помешало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85309



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился
Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда человек неправильно пишет слово

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#автомир#собака#фильм#Прикол#СССР#позитив#Москва
#животные#люди#интересно#Юмор#история#ДТП#аварии#авто аварии#подборка#актеры
#в мире#машина#факты#кино#полиция#мигранты#дети#Автовсячина#Россия#роль
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Каким было меню у пассажиров "Титаника"? Каким было меню у пассажиров "Титаника"? Пассажирку самолета возмутил мужчина, который путешествовал в одних трусах Пассажирку самолета возмутил мужчина, который путешествовал в одних трусах Британцы сдали целый арсенал незарегистрированного оружия во время амнистии Британцы сдали целый арсенал незарегистрированного оружия во время амнистии Как в реальности выглядели пассажиры "Титаника" Как в реальности выглядели пассажиры "Титаника" Реальные судьбы в "Титанике" Реальные судьбы в "Титанике"

На что жалуетесь?

Вернуться