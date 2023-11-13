Меню с «Титаника» продали на аукционе в Британии за 84 тысячи фунтов

Уцелевший экземпляр меню ужина для пассажиров первого класса легендарного «Титаника» продали за £84 тыс. (около 9,5 млн руб.) на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
Меню датировано 11 апреля 1912 года. Как известно, «Титаник» затонул после столкновения с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года. Таким образом, мы узнали, что за несколько дней до трагедии пассажиров первого класса на корабле потчевали лососем с соусом Голландез, устрицами, мясом весеннего ягненка с мятным соусом, мясом кряквы, викторианскими медальонами из говяжьей вырезки, крем-супом из спаржи и пудингом "Виктория".
Как пишет Sky News, данный, и, похоже, единственный чудом уцелевший экземпляр нашли в фотоальбоме 1960-х годов историка Лена Стивенсона. По информации телеканала, меню ему мог передать один из выживших пассажиров.
Меню имеет размеры 6,25 на 4,25 дюйма (примерно 16 на 11 см) и украшено тисненым красным флагом White Star Line — компании, построившей «Титаник».
На бумаге меню есть следы повреждения водой.
Начальная цена для лота была установлена в размере £60 тыс. (примерно 6,8 млн руб.).
По данным некоторых источников, перед рейсом на корабль было доставлено огромное количество продуктов: 75 тысяч фунтов мяса (34020 кг), 11 тысяч фунтов свежей рыбы (4990 кг), 40 тонн картофеля, 40 тысяч яиц, 7 тысяч головок салата, а также 10 тысяч фунтов сахара, 250 баррелей муки, 36 тысяч яблок, 1500 галлонов молока (5678 л), более 1000 бутылок с алкоголем, в основном — ром, шампанское и бордо. Чтобы готовить эту еду, сервировать ее и подавать, на Титаник была нанята целая команда поваров и официантов, всего 69 человек. Меню и условия проживания на корабле очень сильно различались в зависимости от класса билета. Для большинства пассажиров еда была включена в стоимость.
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