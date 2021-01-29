FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4723 поста • 1035 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Реальные судьбы в "Титанике"

Реальные судьбы в "Титанике" (20 фото)

Автор:
29 января 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: второстепенные персонажи   интересно   история   кино   пассажиры   реальные судьбы   титаник   фильм   
1033
20
Снимая "Титаник", Джеймс Кэмерон старался максимально приблизить историю судна, рассказанную в фильме, к реальности. Он не только построил реалистичную модель корабля, но и использовал судьбы реальных пассажиров "Титаника", выводя реальных пассажиров "Титаника" в качестве второстепенных и эпизодических персонажей.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: второстепенные персонажи   интересно   история   кино   пассажиры   реальные судьбы   титаник   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Manul 38 минут назад
интересно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlcoVolk 22 минуты назад
это было в те времена, когда люди помнили еще слова ЧЕСТЬ и БЛАГОРОДСТВО!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Фотошопер делает забавные коллажи с участием своего отца Фотошопер делает забавные коллажи с участием своего отца Мода XIX века: скромный шик Мода XIX века: скромный шик Держатель для головы - фотопринадлежность викторианской эпохи Держатель для головы - фотопринадлежность викторианской эпохи Настоящая история героев фильма «К-19» Настоящая история героев фильма «К-19» Гульфик - деталь одежды эпохи Возрождения Гульфик - деталь одежды эпохи Возрождения
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

260651



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
5
44
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у всех прощения
0
436
Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у всех прощения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
0
75
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
Копия «Бэтмобиля», созданная из Ford Mustang, на которой можно ездить по дорогам общего пользования
0
3
Копия «Бэтмобиля», созданная из Ford Mustang, на которой можно ездить по дорогам...
Какую электрическую зубную щётку выбрать?
Какую электрическую зубную щётку выбрать?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#шоу бизнес#аварии#авто аварии#автомобили#прикольные#комментарии#коронавирус
#Юмор#прикол#кино#дтп#природа#приколы#дети#война#настроение#познавательно
#интересно#интересное#факты#Россия#знаменитости#Реакция#картинки#авария дня#позитив#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться