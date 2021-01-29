Реальные судьбы в "Титанике"

Снимая "Титаник", Джеймс Кэмерон старался максимально приблизить историю судна, рассказанную в фильме, к реальности. Он не только построил реалистичную модель корабля, но и использовал судьбы реальных пассажиров "Титаника", выводя реальных пассажиров "Титаника" в качестве второстепенных и эпизодических персонажей.
Непотопляемая Молли Браун
Маргарет Браун, роль которой исполнила Кейт Бейтс, была состоятельной светской дамой-благотворительницей. В фильме она помогла Джеку с парадным костюмом. В реальности Маргарет помогала пассажирам надевать спасательные жилеты и садиться в шлюпки, а после того, как она отплыла от тонущего корабля в одной из шлюпок, она попыталась уговорить моряков вернуться за утопающими. За свою самоотверженность Маргарет получила Орден почетного легиона.
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Ида и Исидор Штраусс
Ида (Эльза Рейвен) и Исидор (Лью Полтер) Штрауссы действительно, как и в картине, остались на "Титанике". Исидор пытался уговорить жену сесть в шлюпку с женщинами, но она отказалсь, заявив: "Мы прожили вместе много лет. Куда ты, туда и я".
Капитан Эдвард Смит
Судьба капитана "Титаника" Эдварда Смита (его сыграл Бернард Хилл) точно передана в картине. Капитан с 40-летним опытом до последнего помогал пассажирам спускаться в шлюпки, после чего ушел на мостик, где и оставался, когда корабль пошел ко дну.
Уильям Мердок
Первый помощник капитана Уильям Мердок (Эван Стюарт) в реальности вел себя геройски. Именно он, заметив айсберг, попытался избежать столкновения. В картине он показан неприятным типом: он берет взятки истреляет по безоружным пассажирам. Его родственники были в ярости, увидев "Титаник", и потребовали от его создателей извинений - которые, в итоге, были принесены.
Арчибальд Грейси
lПолковник Арчибальд Грейси IV (Бернард Фокс) вел себя достойно, помогая другим пассажирам. Ему повезло спастись, после чего он написал мемуары, ставшие для историков одним из ценнейших источников информации о катастрофе "Титаника". Говорят, воспоминания о катастрофе преследовали его всю жизнь, и его последними словами были: "Мы должны посадить их в лодки".
Чарльз Лайтоллер
Второй помощник Чарльз Лайтоллер (Джонатан Филипс) после катастрофы помог 29 пассажирам удержаться на перевернувшейся лодке. После спасения с "Титаника" он продолжал спасать жизни, настаивая на усилении мер безолпасности на судах, требуя увеличения числа спасательных шлюпок и улучшения связи между кораблями.
Уоллас Хартли
Уоллас Хартли (Джонатан Эванс-Джонс), руководитель судового оркестра, действительно, как и в фильме, вместе с остальными музыкантами продолжал играть на палубе, пока судно не ушло под воду.
Графиня Ноэль Лесли
Ноэль Лесли, графиня Ротес (Рошель Роуз) спаслась в одной из шлюпок и добралась до "Карпатии". По имеющимся источников, она активно помогала пассажиркам третьего класса занять места в лодках.
Томас Эндрюс
Томас Эндрюс (Виктор Гарбер) был создателем "Титаника". Поэтому после катастрофы он раньше других понял, что произошло, и приготовился к неизбежному, не став, однако, поднимать панику. По свидетельствам очевидцев, он помогал пассажирам садиться в шлюпки, а позднее бросал в воду шезлонги с палубы, чтобы они послужили плотами для тех, кто оказался в воде.
Джозеф Брюс Исмей
Джозеф Брюс Исмей (Джонатан Хайд) был директором компании White Star, владевшей "Титаником". Именно он, мечтая о шикарном непотопляемом корабле, приказал снизить число спасательных шлюпок с 48 до 16. В фильме он изображен злодеем, но в реальности вел себя благородно, помогая пассажирам садиться в шлюпки. Он выжил в крушении, но его репутация погибла безвозвратно.
Мадлен Форс
Мадлен Форс (Шарлотта Чаттон) была второй женой Джейкоба Астора IV.Во время путешествия первым классом она была беременна, и они с мужем надеялись, что их ребенок родится уже в Америке. Она спаслась в шлюпке, но ее муж, усадивший ее туда, остался на корабле и погиб. Ее ребенок родился в Америке через несколько месяцев после катастрофы.
Джон Филипс
Радист "Титаника" Джон Филипс, как и в фильме, из-за большого количества работы не заметил сообщения об айсберге, переданного проходившим мимо судном. Однако после катастрофы он до конца исполнил свой долг, передавая в эфир сигнал бедствия, пока радиорубку полностью не залило водой. Джон Филипспогиб в катастрофе.
Харольд Брайд
Харольд Брайд (Крейг Келли)рабоал учеником у Филипса, был младшим радистом. После катастрофы он помогал саршему радисту в рубке. В последний момент он сумел занять место в шлюпке и спастись. Его свидетельства сыграли значительную роль в расследовании катастрофы.
Джон Джейкоб Астор IV
Американский девелопер Джон Джейкоб Астор IV был одним из богатейших людей в мире. Усадив жену в шлюпку, он остался на борту и погиб. Позднее его тело было обнаружено и опознано по вышитым на пиджаке инициалам.
Фредерик Флит
Фредерик Флит был вахтенным матросом и стоял на вахте в ночь катастрофы. Именно он не заметил айсберг - впрочем, впоследствии Флит заявил, что у вахтенных не было биноклей, и увидеть что-нибудь ночью было совершенно невозможно.
Люси Дафф-Гордон
Леди Люси Дафф-Гордон (Розалинда Айрес) была дизайнером и супругой Космо Дафф-Гордона. Они с мужем спаслись, поскольку заняли места в шлюпке одними из первых, еще до того, как началась паника. В от момент большинство пассажиров и членов экипажа были уверены, что корабль останется на плаву - поэтому им и еще нескольким таким же осторожным пассажирам разрешили сесть в шлюпку и отплыть.
Бенджамин Гуггенхайм
Бенджамин Гуггенхайм (Майкл Энсин) был крупным бизнесменом и погиб во время катастрофы вместе со своим слугой Виктором Джиглио. В последний раз их видели на палубе - они увлеченно слушали оркестр.
Генри Уайлд
Генри Уайлд, старший помощник капитана, был блестящим моряком с многообещающей карьерой, которая прервалась с катастрофой: Уайлд погиб вместе с "Титаником".
Космо Дафф-Гордон
Серебряный медалист Олимпийских игр по фехтованию Космо Дафф-Гордон спасся вместе с женой. Однако долгие годы его преследовал слух о том, что он подкупил экипаж и занял место в шлюпке, предназначавшееся для женщин и детей. Позднее его доброе имя было восстановлено, так как свидетели доказали: Дафф-Гордон спасся в самом начале катастрофы, когда желающих сесть в шлюпки практически не было.
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