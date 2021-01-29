Реальные судьбы в "Титанике"

Мадлен Форс (Шарлотта Чаттон) была второй женой Джейкоба Астора IV.Во время путешествия первым классом она была беременна, и они с мужем надеялись, что их ребенок родится уже в Америке. Она спаслась в шлюпке, но ее муж, усадивший ее туда, остался на корабле и погиб. Ее ребенок родился в Америке через несколько месяцев после катастрофы.