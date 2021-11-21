Как в реальности выглядели пассажиры "Титаника"

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Среди персонажей знаменитого фильма "Титаник" были не только выдуманные герои вроде Джека Доусона, но и вполне реальные люди. Насколько же актеры, воплотившие их, были похожи на своих героев? И правдиво ли описали их сценаристы? Давайте узнаем!
Маргарет Браун
В фильме «Титаник» актриса Кэти Бейтс сыграла Маргарет Браун. Браун одолжила Джеку Доусону (Леонардо Ди Каприо) смокинг своего сына для светского ужина в фильме. Когда «Титаник» тонул, Маргарет Браун была в спасательной шлюпке № 6 с матерью Роуз, Рут ДеВитт Букатер. Именно она сказала, что в их спасательной шлюпке достаточно места и что им следует вернуться, чтобы найти выживших. Но квартирмейстер Роберт Хитченс ответил ей на это, что выжившие затопят их спасательные шлюпки.
Настоящая Маргарет Браун известна в истории как «непотопляемая Молли Браун» за ее действия в ночь на 15 апреля 1912 года. Как и в фильме, Браун оказалась в спасательной шлюпке № 6, и она призвала настоящего Хитченса уйти. назад и ищите выживших. И, как и в фильме, ее побуждения были встречены противодействием Хитченса, который считал, что спасательная шлюпка будет затоплена обезумевшими людьми. После того, как «Карпатия» спасла ее шлюпку, она помогала утешать других пассажиров и раздавала выжившим дополнительные одеяла и припасы. К тому времени, когда «Карпатия» достигла гавани Нью-Йорка, Маргарет помогла создать Комитет выживших и собрала почти 10 000 долларов для выживших после катастрофы на «Титанике».
Настоящая Маргарет Браун известна в истории как «непотопляемая Молли Браун» за ее действия в ночь на 15 апреля 1912 года. Как и в фильме, Браун оказалась в спасательной шлюпке № 6, и она призвала настоящего Хитченса уйти. назад и ищите выживших. И, как и в фильме, ее побуждения были встречены противодействием Хитченса, который считал, что спасательная шлюпка будет затоплена обезумевшими людьми. После того, как «Карпатия» спасла ее шлюпку, она помогала утешать других пассажиров и раздавала выжившим дополнительные одеяла и припасы. К тому времени, когда «Карпатия» достигла гавани Нью-Йорка, Маргарет помогла создать Комитет выживших и собрала почти 10 000 долларов для выживших после катастрофы на «Титанике».
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Капитан Эдвард Смит
«Титаником» управлял 62-летний Эдвард Смит, имеющий 40-летний опыт работы. За всю свою карьеру капитан Смит ни разу не попадал в аварии. В 1911 году Смит принял на себя командование самым на тот момент большим из когда-либо построенных кораблей - «Олимпиком». Однако 20 сентября 1911 года «Олимпик» столкнулся с британским военным кораблем «Хоук», находившимся под командованием Смита. Оба корабля были серьезно повреждены, но Смиту все же доверили командование «Титаником». Первое путешествие «Титаника» должно было стать последним для Смита перед пенсией. Несмотря на то, что радисты «Титаника» получали предупреждения об айсбергах с других кораблей, Смит не снижал скорость. Есть много противоречивых сообщений о последних моментах жизни Смита перед тем, как корабль затонул. Некоторые газеты сообщали, что он застрелился из пистолета, когда корабль тонул, в то время как другие свидетели утверждали, что видели, как Смит нырял в море. Некоторые люди говорили, что его унесло волной, в то время как другие признались, что он добрался до перевернувшейся спасательной шлюпки, но потерял хватку и упал обратно в море. Увы, мы, возможно, никогда не узнаем, как Эдвард Смит встретил свой конец, поскольку его тело так и не было найдено.
Томас Эндрюс
Актер Виктор Гарбер сыграл британского судостроителя Томаса Эндрюса в «Титанике» Джеймса Кэмерона. В фильме Эндрюс был другом Роуз ДеВитт Букатер и даже сказал ей, что корабль был обречен на гибель после того, как столкнулся с айсбергом. В фильме мы видим, как он передает свой спасательный жилет Роуз в курительной для первого класса. В последний раз мы видим Эндрюса в фильме, когда он смотрит на часы в курилке первого класса около 2:10 ночи.
Настоящий Томас Эндрюс был главным конструктором «Титаника». Он выступал за то, чтобы на корабле было больше спасательных шлюпок, а также за усиленные меры безопасности. Если бы его предложение было принято, спасательных шлюпок на корабле хватило бы на всех. Как и в фильме, Эндрюса в последний раз видели в курилке первого класса. Однако в других сообщениях утверждалось, что он был на палубе и бросал стулья тем, кто находился в воде. Тело Томаса Эндрюса так и не нашли.
Настоящий Томас Эндрюс был главным конструктором «Титаника». Он выступал за то, чтобы на корабле было больше спасательных шлюпок, а также за усиленные меры безопасности. Если бы его предложение было принято, спасательных шлюпок на корабле хватило бы на всех. Как и в фильме, Эндрюса в последний раз видели в курилке первого класса. Однако в других сообщениях утверждалось, что он был на палубе и бросал стулья тем, кто находился в воде. Тело Томаса Эндрюса так и не нашли.
Чарльз Джуин
Чарльз Джуин был эпизодическим персонажем в «Титанике» Джеймса Кэмерона, но его реальная история просто невероятна. В фильме, когда корабль находился в вертикальном положении, Джухин находился по другую сторону перил рядом с Роуз и Джеком. Роуз и Чарльз встретились глазами, когда корабль погружался в воду.
Настоящий Чарльз Джуин был одним из самых невероятным образом выживших. Он был главным пекарем на «Титанике». В ночь гибели Джуиин был в своей комнате и пил виски. Когда пришел приказ об эвакуации, он прибыл на палубу и помог посадить женщин и детей в спасательные шлюпки. Затем он вернулся в свою комнату, выпил, сколько мог, виски и приготовился к худшему. Затем он вернулся на палубу и начал бросать в воду деревянные стулья, надеясь помочь людям, уже находящимся в воде. Он действительно погрузился в воду вместе с кораблем и выжил вопреки всем вероятностям: выпитый алкоголь помог ему не замерзнуть в ледяной воде.
Настоящий Чарльз Джуин был одним из самых невероятным образом выживших. Он был главным пекарем на «Титанике». В ночь гибели Джуиин был в своей комнате и пил виски. Когда пришел приказ об эвакуации, он прибыл на палубу и помог посадить женщин и детей в спасательные шлюпки. Затем он вернулся в свою комнату, выпил, сколько мог, виски и приготовился к худшему. Затем он вернулся на палубу и начал бросать в воду деревянные стулья, надеясь помочь людям, уже находящимся в воде. Он действительно погрузился в воду вместе с кораблем и выжил вопреки всем вероятностям: выпитый алкоголь помог ему не замерзнуть в ледяной воде.
Джон Джейкоб Астор
Джон Джейкоб Астор был самым богатым пассажиром на борту «Титаника». Первоначально Джон Джейкоб Астор скептически относился к необходимости сесть в спасательную шлюпку, заявив: «Нам здесь безопаснее, чем в этой маленькой лодке». Однако к 1:45 он передумал и помог своей жене сесть в спасательную шлюпку 4. Его жена была беременна, и он спросил, может ли он присоединиться к ней в шлюпке, поскольку она находилась в «хрупком состоянии». Тем не менее, он погиб в катастрофе. Его тело было обнаружено 22 апреля 1912 года.
Графиня Ротес
Люси Ноэль Марта Дайер-Эдвардс, также известная как графиня Ротес, сыграла второстепенную роль в «Титанике» Джеймса Кэмерона, но в конечном итоге стала героиней катастрофы. Графиня оказалась в спасательной шлюпке 8 решительно помогала ей командовать. Ей вручили румпель, и она сумела вырулить подальше от катастрофы, избежав тонущего лайнера. Она и дальше помогала вести шлюпку к «Карпатии», успокаивая других и пытаясь поддерживать высокий моральный дух.
Полковник Арчибальд Грейси IV
В фильме «Титаник» мы в последний раз видим, как полковник Арчибальд Грейси предлагает сопроводить Роуз, чтобы найти незанятые спасательные шлюпки. В удаленной сцене из фильма зритель имел шанс узнать, что Грейси пережил затопление «Титаника», поскольку он стоит на палубе «Карпатии».
Как и в этой удаленной сцене, настоящий полковник Арчибальд Грейси IV пережил гибель «Титаника». После того, как все спасательные шлюпки ушли, Грейси направился к корме корабля. Когда корабль затонул, его утащило под воду, но ему удалось вынырнуть на поверхность. Затем он доплыл до перевернутой спасательной шлюпки B и балансировал на ней в воде по колено вместе с примерно 30 другими мужчинами. К моменту прибытия «Карпатии» Грейси страдал от переохлаждения. К сожалению, здоровье Грейси так и не восстановилось, и 4 декабря 1912 года он скончался.
Как и в этой удаленной сцене, настоящий полковник Арчибальд Грейси IV пережил гибель «Титаника». После того, как все спасательные шлюпки ушли, Грейси направился к корме корабля. Когда корабль затонул, его утащило под воду, но ему удалось вынырнуть на поверхность. Затем он доплыл до перевернутой спасательной шлюпки B и балансировал на ней в воде по колено вместе с примерно 30 другими мужчинами. К моменту прибытия «Карпатии» Грейси страдал от переохлаждения. К сожалению, здоровье Грейси так и не восстановилось, и 4 декабря 1912 года он скончался.
Брюс Исмей
Брюс Исмей был одним из злодеев в фильме «Титаник». В фильме мы видим, как Исмей призывает капитана Смита ускорить корабль, чтобы прибыть в Нью-Йорк раньше срока. Во время гибели «Титаника» Исмей прыгнул в шлюпку C: первый помощник Уильям Мердок заметил это, но промолчал. Его изображают трусом за то, что он сбежал с женщинами, в то время как многие другие погибли.
На самом деле Джозеф Брюс Исмей действительно пережил крушение «Титаника» и был заклеймен трусом на всю оставшуюся жизнь. Исмей был председателем и управляющим директором компании White Star Line, и для него было нормальным сопровождать свои корабли во время их первого плавания. Именно Исмей сократил количество спасательных шлюпок на Титанике с 48 до 16 (плюс небольшие разборные лодки, которые в конечном итоге его спасли). Во время затопления «Титаника» у него действительно было место в складной спасательной шлюпке C, но есть свидетельства о том, что он помог сотням женщин и детей попасть в спасательные шлюпки, прежде чем спастись. СМИ всю оставшуюся жизнь преследовали Исмэя как труса, хотя он помог выплатить тысячи фунтов стерлингов жертвам и родственникам жертв.
На самом деле Джозеф Брюс Исмей действительно пережил крушение «Титаника» и был заклеймен трусом на всю оставшуюся жизнь. Исмей был председателем и управляющим директором компании White Star Line, и для него было нормальным сопровождать свои корабли во время их первого плавания. Именно Исмей сократил количество спасательных шлюпок на Титанике с 48 до 16 (плюс небольшие разборные лодки, которые в конечном итоге его спасли). Во время затопления «Титаника» у него действительно было место в складной спасательной шлюпке C, но есть свидетельства о том, что он помог сотням женщин и детей попасть в спасательные шлюпки, прежде чем спастись. СМИ всю оставшуюся жизнь преследовали Исмэя как труса, хотя он помог выплатить тысячи фунтов стерлингов жертвам и родственникам жертв.
Бенджамин Гуггенхайм
В последний раз мы видим Бенджамина Гуггенхайма в фильме «Титаник» уже после того, как парадная лестница затоплена. Он сидит в кресле и пьет бренди. Рассказы о последних моментах настоящего Гуггенхайма похожи на те кадры, что изображены в фильме. После того, как «Титаник» врезался в айсберг, Гуггенхайм переоделся в свою лучшую вечернюю одежду, как и его камердинер мистер Джильо. Позже было слышно, как он сказал: «Мы одеты в лучшее и готовы спуститься вниз, как джентльмены». Эту строчку повторяет Майкл Энсин, сыгравший Бенджамина Гуггенхайма в фильме «Титаник». Хотя в фильме Бенджамин Гуггенхайм умер внутри корабля у центральной лестницы, на самом деле в последний раз его видели на палубе «Титаника» наблюдающим за тем, как спускают спасательные шлюпки.
Ида и Исидор Страус
В «Титанике» Джеймса Кэмерона одна из самых трагических сцен изображает пожилую пару в постели, под которой струится вода. История этой пары - это история реальных мужа и жены, Иды и Исидора Страус.
Исидор Страус был совладельцем универмага Macy’s. Пара была пассажирами первого класса на «Титанике». Когда женщин и детей отправляли в спасательные шлюпки, Ида получила возможность спастись. Сначала она решила занять место в спасательной шлюпке, думая, что муж последует за ней. Но, хотя офицер предложил Исидору место в шлюпке, он заявил, что не войдет в спасательную шлюпку, пока не увидит, что все женщины и дети на борту корабля уже находятся в шлюпках. В конце концов Ида отказалась от своего места в спасательной шлюпке, сказав Исидору: «Куда ты я туда и я». Позже тело Исидора было обнаружено, но Иду так и не нашли.
Исидор Страус был совладельцем универмага Macy’s. Пара была пассажирами первого класса на «Титанике». Когда женщин и детей отправляли в спасательные шлюпки, Ида получила возможность спастись. Сначала она решила занять место в спасательной шлюпке, думая, что муж последует за ней. Но, хотя офицер предложил Исидору место в шлюпке, он заявил, что не войдет в спасательную шлюпку, пока не увидит, что все женщины и дети на борту корабля уже находятся в шлюпках. В конце концов Ида отказалась от своего места в спасательной шлюпке, сказав Исидору: «Куда ты я туда и я». Позже тело Исидора было обнаружено, но Иду так и не нашли.
Уоллас Генри Хартли
Одна из самых известных историй «Титаника» - это история о корабельном оркестре, игравшем до самого конца. Уоллес Генри Хартли был скрипачом и руководителем оркестра на «Титанике», и его оркестр действительно играл до затопления судна. После того, как «Титаник» врезался в айсберг, Хартли и его коллеги-музыканты начали играть, чтобы помочь пассажирам успокоиться во время загрузки спасательных шлюпок. Хотя до конца не известно, какой была последняя песня, которую сыграл Хартли, широко распространено мнение, что это была «Nearer My God To Thee» - та самая, что прозвучала в фильме Джеймса Кэмерона.
4 мая 1912 года тело Хартли было найдено. Говорят, к его спине был привязан футляр для скрипки. В 2006 году скрипка Хартли, на которой он играл на «Титанике», была найдена и позже продана на аукционе более чем за $1,7 миллиона.
4 мая 1912 года тело Хартли было найдено. Говорят, к его спине был привязан футляр для скрипки. В 2006 году скрипка Хартли, на которой он играл на «Титанике», была найдена и позже продана на аукционе более чем за $1,7 миллиона.
Пятый помощник Гарольд Лоу
В фильме пятый помощник капитана Гарольд Лоу - единственный офицер, командовавший шлюпкой, который вернулся, чтобы спасти выживших после кораблекрушения. Он - офицер, который спас Роуз из ледяных вод в заключительных сценах фильма. Настоящему пятому офицеру Гарольду Лоу было всего 29 лет, когда «Титаник» затонул, и, как и в фильме, он был единственным офицером «Титаника», который вернулся на и спасти людей. Всего Лоу спас четверых мужчин из воды, но выжили только трое.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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