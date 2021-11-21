Как в реальности выглядели пассажиры "Титаника"

«Титаником» управлял 62-летний Эдвард Смит, имеющий 40-летний опыт работы. За всю свою карьеру капитан Смит ни разу не попадал в аварии. В 1911 году Смит принял на себя командование самым на тот момент большим из когда-либо построенных кораблей - «Олимпиком». Однако 20 сентября 1911 года «Олимпик» столкнулся с британским военным кораблем «Хоук», находившимся под командованием Смита. Оба корабля были серьезно повреждены, но Смиту все же доверили командование «Титаником». Первое путешествие «Титаника» должно было стать последним для Смита перед пенсией. Несмотря на то, что радисты «Титаника» получали предупреждения об айсбергах с других кораблей, Смит не снижал скорость. Есть много противоречивых сообщений о последних моментах жизни Смита перед тем, как корабль затонул. Некоторые газеты сообщали, что он застрелился из пистолета, когда корабль тонул, в то время как другие свидетели утверждали, что видели, как Смит нырял в море. Некоторые люди говорили, что его унесло волной, в то время как другие признались, что он добрался до перевернувшейся спасательной шлюпки, но потерял хватку и упал обратно в море. Увы, мы, возможно, никогда не узнаем, как Эдвард Смит встретил свой конец, поскольку его тело так и не было найдено.