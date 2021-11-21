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Как в реальности выглядели пассажиры "Титаника"

Как в реальности выглядели пассажиры "Титаника" (13 фото)

Автор:
21 ноября 2021 18:46
Сообщество : Кино
Метки: Исторические факты   выдумка и реальность   история   кино   пассажиры   познавательно   титаник   фильм   
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Среди персонажей знаменитого фильма "Титаник" были не только выдуманные герои вроде Джека Доусона, но и вполне реальные люди. Насколько же актеры, воплотившие их, были похожи на своих героев? И правдиво ли описали их сценаристы? Давайте узнаем!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   выдумка и реальность   история   кино   пассажиры   познавательно   титаник   фильм   
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2  комментария
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2k
maloy Час назад
Все "красиво" и "благородно" , но по мне жизнь старой женщины менее важна, чем молодого мужчины(( да и вообще как можно сравнивать ценность жизни, дети это одно, а уж взрослые, сажать в лодку старух, а молодым парням погибать, шляпа все это. А если учесть, что здесь имели ввиду жизни женщин и детей из первого класса, а на остальных начхать, то не так уж и благородно это все выглядит
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13k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Очень похожи актеры на своих персонажей.
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