Предтеча «Титаника». Катастрофа RMS Tayleur

Стремление создать идеальный корабль присуще всем, кто в той или иной мере причастен к судостроению. Скорость, мощь, размеры, непотопляемость — конструкторы всегда пытаются повысить эти качества в своих проектах. И когда научно-технический прогресс даёт возможность ещё на шаг приблизиться к заветной цели, то они не упускают своего шанса.
Внедрение металлов и паровых машин на флоте как раз и стало таким фактором. Но каким бы совершенным ни был корабль, управляют им всё же люди. Зачастую их квалификации не хватает, чтобы разобраться со всеми решениями конструкторов и обеспечить новому судну тот уровень надёжности, что в него заложили. Об одном из таких случаев и пойдёт речь ниже.
Парусный клипер RMS Tayleur был построен в 1853 году на железоделательном заводе Чарльза Тайлера, в честь которого он и получил своё имя. На постройку металлического корабля длиной 70 и шириной 12 метров ушло чуть более шести месяцев. RMS Tayleur имел три палубы, водоизмещение 1750 тонн и мог нести более 4000 тонн груза. Сама его постройка изначально предполагала использование судна на одном из самых востребованных в те годы маршрутов — из Ливерпуля в Англии до австралийского города Мельбурна. Путь стал популярным из-за найденного в то время в Австралии золота и, как следствие, разгоревшейся там золотой лихорадки. На австралийский континент хлынуло большое число разного рода авантюристов из Старого света.
Стоит отметить, что фирмой, зафрахтовавшей RMS Tayleur на этот маршрут, стала «Уайт Стар Лайн» (англ. White Star Line), позднее печально прославившаяся на весь мир благодаря всем известному лайнеру «Титаник».
Однако и в те времена эта компания была одной из самых крупных в сфере грузопассажирских перевозок. Разгоревшийся вокруг найденного золота ажиотаж не мог пройти мимо неё. Уже 19 января 1854 года RMS Tayleur впервые отправился в путь. На его борту находилось 652 пассажира и 71 член экипажа. RMS Tayleur имел железный корпус и был куда устойчивее к различным морским опасностям, чем его деревянные коллеги. Тем не менее новый и ещё недостаточно отработанный материал привёл к одной из череды трагических случайностей.
При подготовке корабля к плаванию на него был установлен магнитный компас. Но конструкторы не учли, что и сам корпус судна имеет свое магнитное поле, из-за чего компас не мог указывать точно на северный полюс. После выхода из Ливерпуля RMS Tayleur, по мнению капитана и всей команды, двое суток шёл на юг, пересекая Ирландское море. На самом же деле клипер двигался почти строго на запад, в сторону побережья Ирландии. В итоге 21 января в сильный шторм судно оказалось неподалёку от острова Ламбей. Землю успели заметить, и клипер изменил курс. Однако в этот момент обнаружился ещё один крупный недостаток нового корабля. У RMS Tayleur был недостаточно большой для его габаритов руль, что сказалось на манёвренности. Более того, такелаж судна оказался плохо обтянут. В итоге манёвр не получился. Даже отдав оба якоря, корабль всё равно не смог избежать столкновения со скалами у восточной части острова, примерно в пяти милях от Дублинского залива.
В процессе начавшейся борьбы за живучесть и противодействия панике вскрылось ещё несколько неприятных моментов. Во-первых, на должность капитана был назначен 29 летний Джон Нобл, не имевший большого опыта в управлении подобными судами. Более половины экипажа составляли люди, нанявшиеся моряками ради бесплатного проезда к вожделённому континенту и золоту. Они почти не имели никакого представления о морском деле. Десять человек из команды вообще не говорили по-английски. Таким образом, можно представить начавшиеся на борту хаос и панику после крушения. Первая спущенная шлюпка была тут же разбита о скалы, после чего новые попытки не предпринимались. К счастью, шторм немного утих. Оказалось, что до берега было буквально подать рукой. Взявшаяся за дело часть команды срубила мачту и сумела перекинуть её с корабля на сушу. После чего по ней перешло несколько человек, сумевших натянуть веревки, по которым многим пассажирам и морякам удалось перебраться на берег.
Погода тем временем стала ухудшаться. Судно начало срывать со скал и относить на глубину. Последним успевшим к этому моменту покинуть корабль, прыгнув уже в воду, был капитан, до конца остававшийся на борту. К его счастью, он сумел выплыть и спасся. Судно же отнесло дальше от берега, где оно легло на дно так, что на поверхности торчали лишь верхушки оставшихся мачт. Спустя почти 14 часов ялики береговой охраны сняли с них ещё нескольких оставшихся в живых пассажиров.
После случившегося газетчики в своих статьях сперва обвинили в трагедии капитана и команду. Однако из-за гибели новейшего корабля в своём первом же плавании и большого числа жертв крушение получило сильный общественный резонанс. После того, как к расследованию подключились Адмиралтейство и Министерство торговли, всплыло большинство сомнительных фактов о корабле. Были установлены и проблемы с компасом, и недостаточная квалификация команды, и плохая манёвренность самого судна. Также было отмечено, что большинство жертв случилось из-за паники и недокомплекта спасательных средств. Спастись сумели по большей части те, кто сохранил хладнокровие в сложной обстановке.
На сегодняшний день точное количество жертв по-прежнему вызывает вопросы. В документах фигурируют цифры от 528 до 680 пассажиров на борту, из которых погибло от 297 до 380. Из более чем сотни женщин спаслись лишь трое. Современные исследователи склонны считать причиной этого тогдашнюю женскую одежду. Оказавшись в воде, она быстро намокала и из-за своих размеров тянула хозяек на дно. Ещё одной из причин большого количества жертв называют само место крушения. Даже те, кто сумел воспользоваться спасательными средствами и добрался через бушующее море к берегу, оказывались на голых скалах. Людям приходилось карабкаться по ним вверх на высоту семи-восьмиэтажного дома.
Гибель RMS Tayleur долгое время оставалась одной из самых обсуждаемых катастроф. Отчасти это было связано с количеством жертв и сочетанием множества непредусмотренных причин, что и привели к трагедии. Сам же корабль вновь был найден ирландскими дайверами в 1959 году. С лежащего на глубине 17 метров остова уже поднято немало артефактов, сейчас демонстрируемых в музеях. Тем не менее, с современной точки зрения, гибель этого клипера мало известна на фоне трагедии «Титаника». Даже учитывая то, что знаменитый лайнер принадлежал той же компании и погиб по схожим причинам.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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