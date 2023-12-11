Предтеча «Титаника». Катастрофа RMS Tayleur

Внедрение металлов и паровых машин на флоте как раз и стало таким фактором. Но каким бы совершенным ни был корабль, управляют им всё же люди. Зачастую их квалификации не хватает, чтобы разобраться со всеми решениями конструкторов и обеспечить новому судну тот уровень надёжности, что в него заложили. Об одном из таких случаев и пойдёт речь ниже.

Парусный клипер RMS Tayleur был построен в 1853 году на железоделательном заводе Чарльза Тайлера, в честь которого он и получил своё имя. На постройку металлического корабля длиной 70 и шириной 12 метров ушло чуть более шести месяцев. RMS Tayleur имел три палубы, водоизмещение 1750 тонн и мог нести более 4000 тонн груза. Сама его постройка изначально предполагала использование судна на одном из самых востребованных в те годы маршрутов — из Ливерпуля в Англии до австралийского города Мельбурна. Путь стал популярным из-за найденного в то время в Австралии золота и, как следствие, разгоревшейся там золотой лихорадки. На австралийский континент хлынуло большое число разного рода авантюристов из Старого света.

Стоит отметить, что фирмой, зафрахтовавшей RMS Tayleur на этот маршрут, стала «Уайт Стар Лайн» (англ. White Star Line), позднее печально прославившаяся на весь мир благодаря всем известному лайнеру «Титаник».

Однако и в те времена эта компания была одной из самых крупных в сфере грузопассажирских перевозок. Разгоревшийся вокруг найденного золота ажиотаж не мог пройти мимо неё. Уже 19 января 1854 года RMS Tayleur впервые отправился в путь. На его борту находилось 652 пассажира и 71 член экипажа. RMS Tayleur имел железный корпус и был куда устойчивее к различным морским опасностям, чем его деревянные коллеги. Тем не менее новый и ещё недостаточно отработанный материал привёл к одной из череды трагических случайностей.

При подготовке корабля к плаванию на него был установлен магнитный компас. Но конструкторы не учли, что и сам корпус судна имеет свое магнитное поле, из-за чего компас не мог указывать точно на северный полюс. После выхода из Ливерпуля RMS Tayleur, по мнению капитана и всей команды, двое суток шёл на юг, пересекая Ирландское море. На самом же деле клипер двигался почти строго на запад, в сторону побережья Ирландии. В итоге 21 января в сильный шторм судно оказалось неподалёку от острова Ламбей. Землю успели заметить, и клипер изменил курс. Однако в этот момент обнаружился ещё один крупный недостаток нового корабля. У RMS Tayleur был недостаточно большой для его габаритов руль, что сказалось на манёвренности. Более того, такелаж судна оказался плохо обтянут. В итоге манёвр не получился. Даже отдав оба якоря, корабль всё равно не смог избежать столкновения со скалами у восточной части острова, примерно в пяти милях от Дублинского залива.