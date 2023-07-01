Последнее письмо, написанное пассажиром "Титаника", продали на аукционе

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Автором послания был уругваец. Письмо датированное 11 апреля 1912 года было написано его брату.
В уругвайском Монтевидео на аукционе продано последнее письмо пассажира "Титаника" Рамона Артагавейтия Гомеса. Письмо пассажира ушло с молотка за 12 тысяч долларов (более миллиона рублей).
Оно представляет собой три страницы рукописного текста. Также было продано и фото мужчины, сделанное в 1909 году.
Гомес послал письмо своему брату во время последней остановки лайнера в Ирландии 12 апреля 1912 года. После этой остановки "Титаник" вышел в Атлантический океан, где столкнулся с айсбергом и затонул.
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