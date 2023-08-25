FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5893 поста • 1274 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Супруги решили продать старую статуэтку — и не ожидали, что её так высоко оценят

Супруги решили продать старую статуэтку — и не ожидали, что её так высоко оценят

Автор:
25 августа 2023 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Великобритания   Разное   антиквариат   аукцион   истории   история   старые вещи   статуэтки   фото   шотландия   
3020
5

Иногда мы даже не подозреваем, какие ценные вещи находятся у нас прямо под носом. Пара из Шотландии решила продать старую керамическую жабу, которая принадлежала разным поколениям их семьи на протяжении 60-ти лет. Они и не ожидали, как высоко эксперты оценят статуэтку.

Недавно в британской телепрограмме Antiques Roadshow, в которой оценщики антиквариата путешествуют по различным регионам и объявляют ценность разных старинных предметов, представили новый экспонат. Это трёхлапая жёлтая жаба, которую решил продать житель Морейшира, Шотландия. Керамическая жаба принадлежала семье владельца в течение 60 лет. Ему она досталась от матери - в качестве подарка на день рождения. Зрителей и даже самих владельцев удивило, насколько высоко эксперты оценили с виду неприметную жабу.

×
×

Эксперты определили, что жаба датируется 18-м веком, и её сделали в Шотландии, в местечке под названием Данмор. Оказалось, статуэтка символизирует мифическую трехногую китайскую жабу, которая приносит удачу и богатство.


"Миф гласит, что трёхногая жаба появлялась в доме хозяев в полнолуние, чтобы предсказать событие, обычно приносящее удачу или богатство. В Китае такую жабу часто изображают с маленькими монетками во рту," - рассказал оценщик в программе.

Оценив состояние жабы, эксперт предложил аукционную цену - 600-900 фунтов стерлингов (70-100 тысяч рублей), или "даже чуть больше". Владельцев такая стоимость более чем удивила - они рассчитывали продать жабу по меньшей стоимости. Этот экспонат также вызвал споры в сети: кто-то не понимает, как простая жаба может стоить так много, а другие, наоборот, хотели бы её взять, если бы у них была такая возможность.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Великобритания   Разное   антиквариат   аукцион   истории   история   старые вещи   статуэтки   фото   шотландия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Пля, ну а в итоге-то она за сколько с аукциона ушла, или ещё продолжение в следующем посте будет? Аукционная цена, это цена за каторую продавец выставляет её на лот, а не цена аукциона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
Garpia121 16 минут назад
Классная жаба, мне тоже нравится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker 41 минуту назад
Жаба задушила..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Leo Час назад
18-й век за 900 фунтов?? По-моему эксперд тоже хотел навариться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Aleksandr Час назад
Имхо брехня.
На жабе явно виден шов по центру, т.е. это заводская формовка, а не работа скульптора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Leo Aleksandr Час назад
и для 18-го века подозрительно хорошо блестит ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
sssss3 2 часа назад
пепельница??? плевательница??? подойник для овец??? кормушка собак??? туфля одноногого м-р Сильвера???
что это???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93018



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и сам намочил штаны
"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные...
Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны
Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны
Набирающие популярность в сообществах
Топ 20 уникальных сборных кораблей для любителей моделизма
Топ 20 уникальных сборных кораблей для любителей моделизма
17 фото примеров забавной мебели
17 фото примеров забавной мебели
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#ДТП#интересно#факты#подборка#обман#истории#Ynews
#Юмор#машина#Прикол#авто аварии#забавно#позитив#мигрант#в мире#США#Китай
#автомобили#животные#аварии#история#Автовсячина#знаменитости#милота#дети#шоу бизнес#люди
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Парень сделал под своим домом аквариум — и покупает туда разных обитателей Парень сделал под своим домом аквариум — и покупает туда разных обитателей Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин Австралийка обнаружила, что в гараже дома нелегально живёт женщина Австралийка обнаружила, что в гараже дома нелегально живёт женщина Кошка спасла от комы хозяйку, страдающую диабетом Кошка спасла от комы хозяйку, страдающую диабетом Парень долго копил деньги, чтобы смастерить лодку вместе с отцом Парень долго копил деньги, чтобы смастерить лодку вместе с отцом

На что жалуетесь?

Вернуться