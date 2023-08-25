Супруги решили продать старую статуэтку — и не ожидали, что её так высоко оценят

Иногда мы даже не подозреваем, какие ценные вещи находятся у нас прямо под носом. Пара из Шотландии решила продать старую керамическую жабу, которая принадлежала разным поколениям их семьи на протяжении 60-ти лет. Они и не ожидали, как высоко эксперты оценят статуэтку.
Недавно в британской телепрограмме Antiques Roadshow, в которой оценщики антиквариата путешествуют по различным регионам и объявляют ценность разных старинных предметов, представили новый экспонат. Это трёхлапая жёлтая жаба, которую решил продать житель Морейшира, Шотландия. Керамическая жаба принадлежала семье владельца в течение 60 лет. Ему она досталась от матери - в качестве подарка на день рождения. Зрителей и даже самих владельцев удивило, насколько высоко эксперты оценили с виду неприметную жабу.
Эксперты определили, что жаба датируется 18-м веком, и её сделали в Шотландии, в местечке под названием Данмор. Оказалось, статуэтка символизирует мифическую трехногую китайскую жабу, которая приносит удачу и богатство.
"Миф гласит, что трёхногая жаба появлялась в доме хозяев в полнолуние, чтобы предсказать событие, обычно приносящее удачу или богатство. В Китае такую жабу часто изображают с маленькими монетками во рту," - рассказал оценщик в программе.
Оценив состояние жабы, эксперт предложил аукционную цену - 600-900 фунтов стерлингов (70-100 тысяч рублей), или "даже чуть больше". Владельцев такая стоимость более чем удивила - они рассчитывали продать жабу по меньшей стоимости. Этот экспонат также вызвал споры в сети: кто-то не понимает, как простая жаба может стоить так много, а другие, наоборот, хотели бы её взять, если бы у них была такая возможность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 10 фактов о Марго Робби, которые вы не знали
- Пользователи поделились тем, какие интересные и забавные обрывки диалогов услышали на улице
- 16 сумасшедших фактов о сексе
- 13 историй о том, как люди оформляли паспорт - и теперь понятно, почему удачных фото ни у кого нет
- Татуировки Бена Аффлека и их история
На жабе явно виден шов по центру, т.е. это заводская формовка, а не работа скульптора.
что это???