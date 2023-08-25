Супруги решили продать старую статуэтку — и не ожидали, что её так высоко оценят

Оценив состояние жабы, эксперт предложил аукционную цену - 600-900 фунтов стерлингов (70-100 тысяч рублей), или "даже чуть больше". Владельцев такая стоимость более чем удивила - они рассчитывали продать жабу по меньшей стоимости. Этот экспонат также вызвал споры в сети: кто-то не понимает, как простая жаба может стоить так много, а другие, наоборот, хотели бы её взять, если бы у них была такая возможность.