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«Кидали камни и кривлялись»: из России вышлют таджикскую семью за хамство и ненадлежащее поведение

«Кидали камни и кривлялись»: из России вышлют таджикскую семью за хамство и ненадлежащее поведение

Автор:
13 ноября 2023 16:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новосибирск   депортация   мигранты   полиция   приезжие   проверка   таджикистан   
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Мигрантам дали три дня на сборы.

Школьная учительница из Новосибирска возвращалась домой и по дороге ей повстречались двое детей. Сначала они попрошайничали, а когда им ничего не досталось - начали издеваться над женщиной и кидаться камнями:

Около шашлычных на улице Хилокской двое беспризорных детей предположительно цыганской национальности попрошайничали, кидали в меня камни, кривлялись, смеялись, агрессивно себя вели.

Учительница это так не оставила и обратилась в полицию. Там начали проверку и детей быстро вычислили. Также нашли их мать - она приехала из Средней Азии и привезла с собой сына и дочь 12 и 7 лет. Сама устроилась на новосибирский рынок, а дети были предоставлены сами себе. Она их даже не поставила на учёт и те целыми днями шатались по улицам. К этой даме у правоохранителей уже были вопросы: её дважды штрафовали за нарушение миграционного законодательства и трижды - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Больше штрафов не будет, всю семью депортируют. Нерадивой родительнице дали три дня на сборы и покупку билетов, если припозднится - вышлют принудительно. Но уроженка Душанбе не стала тянуть резину, как только получила уведомление - сразу купила билеты до Казахстана и уже оттуда вместе с детьми отправится в родное Душанбе.

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   депортация   мигранты   полиция   приезжие   проверка   таджикистан   
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34  комментария
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62k
pynh Час назад
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1k
Kra 3 минуты назад
А как им вообще дают разрешение на работу, интересно....

Вот у нас начальник участка в ДЭЗе жалуются, что у них текучка, потому что они приезжают, устраиваются дворниками, а потом идут курьерами. Потому что курьеры больше получают.
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60k
Олег 14 минут назад
А как можно "устроиться на рынок" ? По трудовому договору, с патентом (за который платить надо ежемесячно) ?
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13k
кира 17 минут назад
И что эта иностранная специалистка здесь забыла? На рынке и на родине работу найти можно было, а детям теплее шляться без присмотра.
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3k
Semёn 17 минут назад
Столько ресурсов потратили, на что?... они даже не понимают что делают... Тысячами вывозить надо, вместе с собаками, которые обеспечили их пребывание на нашей земле. Друзья, ущерб наносимый этими животными колоссальный...
Что предлагаю? Что от нас зависит?
Ребят, еще раз, не сдавайте им квартиры, не покупайте у них товары и услуги... знаю это не просто, ну хоть как то надо пытаться с ними бороться...
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13k
Joker_MSK 21 минуту назад
Это что?Незаменимый специалист?Когда же уже границы закроют для таких.
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3k
Руслан 24 минуты назад
Ну надо же, оказывается можно вот так просто, согласно действующему законодательству, взять и нах отправить чурбаньё в свои аулы?
А почему массово не применяется? Интересанты потому что имеются. Вот с них и надо начинать!
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391k
Алексей Полчаса назад
все бы так
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5k
Горожанин Полчаса назад
Со спорами множественной заразы нужно бороться - диаспорами. Они распространяют социальные болезни.
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
Вот нахер они тут, что они тут делают такого, что не сможет сделать коренной россиянин? [мат], которые выдают разрешение на въезд этим паразитам, вешать надо.
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3k
SmartCat101 Полчаса назад
епта а нахрена ждали то так долго?
"её дважды штрафовали за нарушение миграционного законодательства и трижды - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей."
чего сразу пинка под сраку не дали?
может хоть сейчас начнут так делать?
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5k
Timur 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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560
a.r.t. 44 минуты назад
А ведь кто-то их защищает, оправдывает. Даже терроризирует соотечественников, ха нетерпимость к подобным проявлениям мигрантов.
Нет, я не говорю о действиях многоуважаемых модераторов этого сайта. Они все благоразумные молодцы.

А ещё вспоминается видео, которое записали ПОСЛЕ "извинений" очередных иностранных специалистов, где они после избиения русского ребенка и извинений, открыто слали нахер и говорили о том, что они "извинялись" только за тем, чтобы от них отстали.
В этом вся суть их биологического вида. Если у них шевелятся губы, они лгут.
И не надо поворачиваться к ним спиной. Никогда.
Если хочешь жить.
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8k
mbr 44 минуты назад
Чиновников из миграционной службы наказали за это?
Почему у них х..р пойми кто находится на территории России?
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16k
Vital Idol 46 минут назад
ну, вот они ценные спецы - торгаши на рынке...как же без них, йоптыть...
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9k
Trenzel2003 47 минут назад
1 семейка из *** Скольких десятков, сотен, тысяч? Пора лечить массово. По деревням и селам искать такие семейки. По маленьким и крупным городам, ищите и найдете. А так же найдете нарушения со стороны участковых полисменов. Именно полисменов. Найдете нарушения со стороны управляющих компаний. Найдете заодно, нарушения работодателей.
Пока кому то выгодно, так и будет бардак со стороны приезжих.
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4k
OLDer 49 минут назад
100% - ЗА!!!!
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24k
ЦСКА 54 минуты назад
Только это капля в море! Должен быть реверсивный поток из подобных "маугли", которые нихера неумеют и не поддаются дрессировке...
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3k
Yus 56 минут назад
Вопрос. Как и на каком основании это в России оказалось? Что, беженка? Ценный специалист?
=======================
К этой даме у правоохранителей уже были вопросы: её дважды штрафовали за нарушение миграционного законодательства и трижды - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
================================
Какие нахрен ТРИ штрафа? Попалась, чемодан, вокзал, аул.
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24k
Виталий Касандров Час назад
Таки цыганскую семью из Таджикистана.
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Неужели? А диаспора?
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