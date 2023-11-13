«Кидали камни и кривлялись»: из России вышлют таджикскую семью за хамство и ненадлежащее поведение

Учительница это так не оставила и обратилась в полицию. Там начали проверку и детей быстро вычислили. Также нашли их мать - она приехала из Средней Азии и привезла с собой сына и дочь 12 и 7 лет. Сама устроилась на новосибирский рынок, а дети были предоставлены сами себе. Она их даже не поставила на учёт и те целыми днями шатались по улицам. К этой даме у правоохранителей уже были вопросы: её дважды штрафовали за нарушение миграционного законодательства и трижды - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Больше штрафов не будет, всю семью депортируют. Нерадивой родительнице дали три дня на сборы и покупку билетов, если припозднится - вышлют принудительно. Но уроженка Душанбе не стала тянуть резину, как только получила уведомление - сразу купила билеты до Казахстана и уже оттуда вместе с детьми отправится в родное Душанбе.