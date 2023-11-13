«Кидали камни и кривлялись»: из России вышлют таджикскую семью за хамство и ненадлежащее поведение

Мигрантам дали три дня на сборы.
Школьная учительница из Новосибирска возвращалась домой и по дороге ей повстречались двое детей. Сначала они попрошайничали, а когда им ничего не досталось - начали издеваться над женщиной и кидаться камнями:
Около шашлычных на улице Хилокской двое беспризорных детей предположительно цыганской национальности попрошайничали, кидали в меня камни, кривлялись, смеялись, агрессивно себя вели.
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Учительница это так не оставила и обратилась в полицию. Там начали проверку и детей быстро вычислили. Также нашли их мать - она приехала из Средней Азии и привезла с собой сына и дочь 12 и 7 лет. Сама устроилась на новосибирский рынок, а дети были предоставлены сами себе. Она их даже не поставила на учёт и те целыми днями шатались по улицам. К этой даме у правоохранителей уже были вопросы: её дважды штрафовали за нарушение миграционного законодательства и трижды - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Больше штрафов не будет, всю семью депортируют. Нерадивой родительнице дали три дня на сборы и покупку билетов, если припозднится - вышлют принудительно. Но уроженка Душанбе не стала тянуть резину, как только получила уведомление - сразу купила билеты до Казахстана и уже оттуда вместе с детьми отправится в родное Душанбе.
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Вот у нас начальник участка в ДЭЗе жалуются, что у них текучка, потому что они приезжают, устраиваются дворниками, а потом идут курьерами. Потому что курьеры больше получают.
Что предлагаю? Что от нас зависит?
Ребят, еще раз, не сдавайте им квартиры, не покупайте у них товары и услуги... знаю это не просто, ну хоть как то надо пытаться с ними бороться...
"её дважды штрафовали за нарушение миграционного законодательства и трижды - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей."
чего сразу пинка под сраку не дали?
может хоть сейчас начнут так делать?
Нет, я не говорю о действиях многоуважаемых модераторов этого сайта. Они все благоразумные молодцы.
А ещё вспоминается видео, которое записали ПОСЛЕ "извинений" очередных иностранных специалистов, где они после избиения русского ребенка и извинений, открыто слали нахер и говорили о том, что они "извинялись" только за тем, чтобы от них отстали.
В этом вся суть их биологического вида. Если у них шевелятся губы, они лгут.
И не надо поворачиваться к ним спиной. Никогда.
Если хочешь жить.
Почему у них х..р пойми кто находится на территории России?
Пока кому то выгодно, так и будет бардак со стороны приезжих.
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К этой даме у правоохранителей уже были вопросы: её дважды штрафовали за нарушение миграционного законодательства и трижды - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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Какие нахрен ТРИ штрафа? Попалась, чемодан, вокзал, аул.
Крепок и многогранен Союз Независимых Государств!