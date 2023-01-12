Теперь мы видим то, что поток ярости, злобы и другого негатива от сбежавших деятелей только усиливается. Люди, которые предали свою страну, своих поклонников, родных и близких им людей, считают, что могут вести такую риторику безнаказанно для себя. Поэтому, я вновь предлагаю вернуться к инициативе о разработке и введении специальной системы лишения нерадивых граждан госнаград.

На мой взгляд, здесь важно разделить ответственность между обществом и властью. Дело в том, что выдвигают кандидатов на награждение госнаградами и почетными званиями, как правило, общественные организации или объединения, а решение на основе таких инициатив принимают уже органы власти.

По моему, было бы справедливо, чтобы такие общественники выступали с предложением о лишении ранее врученных наград и почетных званий. Обязательно должен быть принят четкий перечень причин, по которым к человеку применяются эти санкции. Никаких манипуляций здесь быть не должно.