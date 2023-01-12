Это назвали не цензурой, а «логичной реакцией на отвратительное поведение» звёзд.
С такой инициативой выступила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
Она предлагает создать список артистов, которых следует лишить госнаград и запретить им выступать в России. По её словам: «Люди должны знать тех, кто предал страну».
«Еще в марте прошлого года я обращалась в различные органы госвласти с инициативой, которая предполагает введение санкций в отношении деятелей культуры, оскверняющих доброе имя нашего государства. А именно предлагала разработать в отношении таких лиц систему лишения их государственных наград. К сожалению, не все тогда такое предложение поддержали.
Теперь мы видим то, что поток ярости, злобы и другого негатива от сбежавших деятелей только усиливается. Люди, которые предали свою страну, своих поклонников, родных и близких им людей, считают, что могут вести такую риторику безнаказанно для себя. Поэтому, я вновь предлагаю вернуться к инициативе о разработке и введении специальной системы лишения нерадивых граждан госнаград.
На мой взгляд, здесь важно разделить ответственность между обществом и властью. Дело в том, что выдвигают кандидатов на награждение госнаградами и почетными званиями, как правило, общественные организации или объединения, а решение на основе таких инициатив принимают уже органы власти.
По моему, было бы справедливо, чтобы такие общественники выступали с предложением о лишении ранее врученных наград и почетных званий. Обязательно должен быть принят четкий перечень причин, по которым к человеку применяются эти санкции. Никаких манипуляций здесь быть не должно.
Кроме того, должен появится публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством.
Уверена в том, что это будет справедливо! Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение».
Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила СМИ, что «выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат».
Источник:
- «Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами»: в Госдуме хотят всерьёз взяться за тех, кто уехал после начала СВО
- «Империя на табуретках»: пенсионерку выбросили из автобуса за критику государства и СВО
- «Хаматова не выходила из роли даже тогда, когда получала высокие награды из рук Путина»: дрессировщик Запашный раскритиковал уехавшую актрису
- «Ко мнению актеров нет смысла относиться всерьёз»: Анатолий Вассерман прокомментировал идею о наказании для звёзд, критикующих Россию
- «Вчера рассказывал о готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов»: актера Смольянинова жёстко раскритиковали за его антироссийскую позицию
Я не хочу чтоб Макаревич нёс звание "народный артист РФ", меня, как жителя РФ, это оскорбляет, и это ладно меня, так есть и действительно заслуженные "народные артисты РФ", представьте как они себя чувствуют? Как будто Нобелевку вручили
Не надо никого ничего лишать. Надо перестать говорить о них. Совсем перестать, и уж тем более приглашать куда-то. Сколько в стране молодых исполнителей, пора давать им дорогу.
На мой взгляд, популистские заявления депутатов гораздо вреднее, чем трёп актёра ртом.
Музыкант уже вызвал шквал критики среди бывших почитателей его творчества.
И да, вас много.
Вообще раз у нее патриотизм на таком подъеме и она депутат госдумы, чтобы далеко не ходить, может там же поспрашивать в какой стране живут родственники ее коллег и прям сразу составлять списки предателей.
Гребенщиков пел украденные песни и пил.
Шевчук пел и пил.
Макаревич пел чужие песни (Кутикова) и готовил в кулинарной передаче.
Одни зазвездившиеся алкаши, которые лучше свои произведения выдали во времена жесткой советской цензуры, а после скатились в пошлость.
Это даёт им право называть всех фашистами и гавном?
Может это русские кричали "киевлянина на ножи" и "россия понад усе" (калька с гимна третьего рейха Deutchland uber alles)?
Депутатша, во-первых, выражает мнение определённой части властных кругов - так что критиковать её мнение с точки зрения её личности не уместно- и во-вторых, это тот редкий случай, когда данная позиция совпадает с народной.
- запрет получения наград
- запрет выступать
- запрет выступать на корпоративах и пр. закрытых мероприятиях
- уделить пристальное внимание тем кто хочет их заказать на корпоративы (раз зовут значит хотят послушать что за идеи они вещают)
- лишить уже имеющихся наград и регалий
и пусть кто то попробует мне сказать что это не правильно, я покрою картой того что в США "отменили" похожим образом своего действующего президента и продолжают "отменять" всех кто не угоден, а они при этом там даже близко не говорил вещей про США что говорил например макаревич про РФ
Ник у тебя занятный ;)
Вы или трусы наденьте, или крестик снимите.
Доход по итогам 2015 составил лишь 476 т.р., а это 40 т.р. в месяц. Зато депутат ездит сразу на двух иномарках Рeugeot 307 и Audi Q3. Стоимость последней свыше 1,8 миллионов рублей. Откуда такие дорогие авто у бедного депутата?
Как такая «бедная» девочка сделала карьеру? Ответ на вопрос предположительно кроется в теплых отношениях, связывающих лидера ростовской МГЕР Стенякину и ее партийного босса председателя ЗС РО Виктора Дерябкина. Свидетелями тому могли стать жители Романовской, где в мае 2016 г проходили дебаты партии, в которой состоит Екатерина. Недвусмысленным взглядом точеную фигурку депутата провожал на сцене Виктор Дерябкин. А потом, на прощание, одарил ее теплым поцелуем.
Надо сказать, что 10 июля в Сети начался сбор за увольнение Екатерины Стенякиной после скандала на молодежном форуме.
«Считаем такое поведение совершенно неоправданным, в корне позорящем идеологию молодежной политики в России, спонсируемую из налоговых ресурсов наших соотечественников, и добавим, что Екатерина Стенякина, которая в соответствии с декларацией о доходах является самым бедным депутатом ЗС РО, в 2015 году заработавшим 476 тысяч рублей, является при этом владелицей не только пресловутого айфона и множества аксессуаров стоимостью до 50 тысяч рублей, но и Рeugeot 307, а также Audi Q3 общей стоимостью около 3 миллионов рублей», - сказано в петиции.
Подробнее: https://bloknot-volgodonsk.ru/news/skandal-vsya-pravda-o-bednom-deputate-ekaterine-st-760052https://bloknot-volgodonsk.ru/news/skandal-vsya-pravda-o-bednom-deputate-ekaterine-st-760052
Ну понятно, чё, кому еще рот раскрывать в думе.
ЦЕНЗУРА
(лат. censura), контроль официальных (светских или духовных) властей за содержанием, выпуском в свет и распространением печатной продукции, содержанием (исполнением, показом) пьес и других сценических произведений, кино-фотопроизведений, произведений изобразительного искусства, радио- и телевизионных передач, а иногда и частной переписки, с тем чтобы не допустить или ограничить распространение идей и сведений, признаваемых этими властями нежелательными или вредными.
По способам осуществления Ц. делится на предварительную и последующую. Предварительная предполагает необходимость получить разрешение на выпуск в свет книг, постановку пьес и т.д., последующая заключается в оценке уже опубликованных, выпущенных изданий, поставленных пьес и т.д. и принятии ограничительных или запретительных мер в отношении тех, которые нарушают требования Ц.
Тем более никто не говорит о запрете этих клоунов. Говорится о том, чтобы они перестали получать содержание как народные артисты.
Откуда вы такие латексные лезите?
Здешний формат предусматривает ответы на комменты. Что тебя взбудоражило?
ДУРАК м. дура ж. глупый человек, тупица, тупой, непонятливый, безрассудный. || Малоумный, безумный, юродивый....