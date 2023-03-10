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17 людей в истории, которых несправедливо заклеймили "злодеями"

17 людей в истории, которых несправедливо заклеймили "злодеями"

Автор:
10 марта 2023 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   известные люди   истории   история   клевета   критика   люди   несправедливость   подборка   факты   
1923
18

Несправедливость, злые языки, клевета и противоречия всегда нас сопровождали - от древнейших времён до современности. Исторические личности и простые люди из этой подборки заработали противоречивую репутацию - а некоторых из них вовсе заклеймили злодеями. Возможно, всей правды мы не узнаем никогда, а пока что - узнаем несколько альтернативных мнений об этих личностях.

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Бейсболиста Тая Кобба оклеветали за расизм. СМИ объявили, что парень подрался в баре с тремя чернокожими, и ранил ножом чернокожего официанта. Но это было ложью - как и то, что он состоял в Ку-клукс-клане. Трое чернокожих, с которыми он подрался в баре, на самом деле были белыми. За свою карьеру он участвовал в открытии стадиона Негритянской бейсбольной лиги, и даже поддерживал чернокожих в бейсболе. Как гласит одна из версий, его оклеветал журналист ради собственной выгоды и продажи своей книги.


С итальянским философом Никколо Макиавелли давно связан термин "макиавеллизм", что обозначает политику, основанную на культе грубой силы и пренебрежении нормами морали. Философ получил нелестную репутацию и подвергался клевете и критике за идеи, изложенные в книге "Государь". Но Макиавелли не изобретал идею лжи или манипулирования. В книге он лишь изложил свои взгляды на принципы государственного устройства, способы управления, а также описал качества "идеального" правителя.


Певица много лет пыталась освещать проблемы педофилии в Ватикане. Однажды она в прямом эфире порвала портрет Папы Римского - Иоанна Павла II, крича "Сражайтесь с настоящим врагом!" После этого её карьера пошла на спад. Её концерты отменяли, вносили в чёрные списки, освистывали на выступлениях, ставили под сомнение ее интеллект и здравомыслие.. До того момента, как стали понимать, что в своих суждениях она могла быть права.

Американский моряк Джозеф Хейзлвуд был капитаном нефтяного танкера "Эксон Валдиз", который скандально потерпел крушение в 1989 году. На него подали в суд с обвинением в том, что на танкере он находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента Хейзлвуд стал мишенью анекдотов и телешоу, где его высмеивали и упоминали как "пьяного капитана".


Как всё было на самом деле? Навигационное оборудование танкера вышло из строя больше года назад до крушения. Компания-владелец Exxon знала об этом, но ничего не предпринимала. Кроме того, в тот день команда на дежурстве изрядно устала, но компания отказалась отправить сменную команду. По собственному признанию капитана, в ту ночь он действительно выпил 2-3 рюмки водки, но в момент крушения не командовал и отдыхал в своей каюте. Однако, компания Exxon всё сделала для того, чтобы обвинить Хейзлвуда, подкупив СМИ. В итоге, ему удалось доказать свою невиновность по всем пунктам обвинения в совершении уголовных преступлений. Но он был осужден за халатность, что повлекло штраф и 1000 часов общественных работ.


Во время выступления на Суперкубке в 2004 году Джастин Тимберлейк случайно обнажил грудь Джанет Джексон. После этого весь шквал критики обрушился именно на Джанет. Многие посчитали, что это было преднамеренной частью выступления или пиар-ходом - несмотря на то, что это действительно получилось случайно. Джастин публично извинился, и ему быстро всё "простили". Но на карьере певицы, которая отказалась комментировать инцидент, буквально поставили крест - её песни на несколько лет запретили в ротации крупнейших каналов и радио, и запретили выступать на премии "Грэмми".

Правительница Египта тоже была окружена злыми языками, заговорами и недоброжелателями - они считали, что Клеопатра злоупотребляла своим положением в собственных интересах, и называли "распутницей на троне". Но Клеопатра была мудрой правительницей и блестящим экономистом. Она писала трактаты по математике и свободно владела девятью языками. Вопреки расхожему мнению, она даже не была красавицей - из-за маленького роста, крючковатого носа и выступающего подбородка.


В 1994 году 79-летняя американка Стелла Либек подала в суд на McDonalds после того, как пролила кофе себе на колени и получила ожоги 3-й степени. Она была госпитализирована на 8 дней, а реабилитация заняла два года. Изначально McDonald’s отказался возмещать ущерб. Но благодаря работе адвоката и упорству женщины, ей удалось отсудить у "Макдональдс" компенсацию в 640 тысяч долларов (хотя сначала Либек запрашивала всего 10 тысяч долларов). Её иск называли "одним из самых нелепых" в судебной истории, а саму старушку критиковали. Однако, дело стало настолько громким, что значительно повлияло на реформу штрафов за причинение вреда здоровью в США.


Герберт Гувер был 31-м президентом США с 1929 по 1933 год. Через восемь месяцев после того, как он вступил в должность, страну потрясла Великая депрессия. Гувера до сих пор "принято" критиковать за то, что он действовал недостаточно решительно для выхода из кризиса, и игнорировал проблемы сидя в Белом доме. Несомненно, в его администрации были ошибки, но многие в порыве критики и обвинений забывают о его добрых делах. Например, он помогал бельгийским голодающим, когда Бельгия была отрезана от импорта продовольствия; создал благотворительный фонд для помощи разоренной войной Европе; а также спас миллионы наших соотечественников во время "Голода в Поволжье" в 1920-е.


Американка Лорена Боббитт в 1993 году отрезала ножом половой член своего мужа. Женщину обвиняли в том, что она “неспровоцированно” напала на супруга, и вообще была слишком жестока. Но это был ответ на домашнее насилие. По показаниям Лорены в суде, в тот день муж её изнасиловал, а также неоднократно её избивал, унижал морально, и заставил сделать аборт. В итоге суд признал её невменяемой и действовавшей в состоянии аффекта - ей было предписано лечение. И её, и мужа оправдали. В 1995-м они развелись.

По фильму "Храброе сердце" 1995 года, который повествует о борьбе Шотландии за независимость против английского господства, организатор обороны страны Роберт Брюс "предал" легендарного национального героя Уильяма Уоллеса. Однако, такого не случалось - Брюс был до конца верен Уоллесу.

Джона Адамса, второго президента США, критиковали за принятие Актов об иностранцах и подстрекательстве к мятежу - они якобы ущемляли свободы, защищенные Биллем о правах. Однако, сегодня многие американцы вспоминают взгляды Адамса на одну из самых животрепещущих в США тем - порабощение чернокожих американцев. Адамс никогда не покупал рабов и из принципа отказывался от использования рабской силы. Его супруга также была активно против рабства, и нанимала на работу свободных чернокожих. Адамс даже выступал против использования афроамериканцев в войне за независимость.

Стоматолог Уильям Мортон, который считается первооткрывателем общей анестезии, в1846 году провёл первый в мире наркоз, используя диэтиловый эфир. Однако, он так и не извлёк выгод из своего первенства. Свои последние годы врач провёл в нищете и спорах с многочисленными конкурентами о своём открытии.

Стив Бартмен - болельщик бейсбольной команды "Чикаго Кабс", который просто хотел поймать мяч во время важного матча. Из-за того, что парень не поймал мяч, и тот упал на трибуну, команда проиграла и не смогла выйти в финал (а в тот день такой шанс появился впервые за много лет). Парня возненавидели фанаты и команда - все считали, что именно он виноват в чудовищной ошибке, и называли террористом, подставленным против "Кабс". Фанаты даже узнали адрес парня и начали преследовать его, из-за чего возле дома Стива дежурила охрана.

Джек Кеворкян или "Доктор Смерть" известен своей борьбой за легализацию эвтаназии. В 90-х врач выступал в защиту эвтаназии в тех случаях, когда больному уже нет возможности оказать медицинскую помощь. Его идеи бурно осуждало врачебное сообщество и власти США. Из-за этого его лишили лицензии на занятия медицинской практикой. Его практика до сих пор считается противоречивой, но у него есть и много сторонников, считающих, что порой позволить больному человеку умереть - гуманнее, чем оставить его медленно мучаться от болезни.

Считается, что убийство Гая Юлия Цезаря - прежде всего реакция на установленную в Риме диктатуру. Сенат таким образом желал восстановить Республику и ликвидировать концентрацию власти в одних руках. Но есть мнение, что будучи политическим реформатором, Цезарь хотел обложить налогом богатых землевладельцев. Сенат всегда был жесток по отношению к реформаторам, поскольку в большинстве своем состоял из тех самых богатых землевладельцев. Это стало одной из причин заговора против Цезаря и последующего убийства.

Ричард Джуэлл - охранник на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте, которого обвинили во взрыве. Он обнаружил рюкзак с тремя трубчатыми бомбами, сообщил об этом полиции, а затем активно помогал эвакуировать людей до взрыва. Сначала его провозгласили героем, а после - злодеем, который подстроил весь теракт. Мужчина много лет подвергался травле в СМИ, а ФБР несколько раз обыскивало его дом, допрашивало коллег и осуществляло круглосуточное наблюдение за ним. В итоге мужчина был полностью оправдан, а в терактах был признан виновным Эрик Рудольф. Вскоре после оправдания Джуэлл, к сожалению, скончался.

В фильме "Титаник" персонаж Уильяма Мёрдока, члена экипажа в ранге первого офицера, брал взятку, расстрелял пассажиров, и вообще производил негативное впечатление. Но на самом деле Уильям Макмастер Мёрдок был настоящим героем - и спас много жизней. Кроме того, в "Титанике" показали, что офицер совершил самоубийство перед крушением, хотя он умер уже после крушения - от гипотермии. Родственники офицера были возмущены недостоверностью. Вице-президент компании Fox позже отправился в Далбитти, чтобы лично извиниться перед семьёй Мёрдока.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   известные люди   истории   история   клевета   критика   люди   несправедливость   подборка   факты   
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11k
Андрей Ма-С Час назад
"В 1994 году 79-летняя американка Стелла Либек подала в суд на McDonalds после того, как пролила кофе себе на колени и получила ожоги 3-й степени. Она была госпитализирована на 8 дней, а реабилитация заняла два года."
Интересно кто писал сей шедевр в курсе что градация ожогов идет от 1 (самого легкого) до 4 (почти обугливание органики)?
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28k
Levyathan 5 минут назад
На сколько я помню, чувак, которому жена отрезала член, после сделал карьеру в порнобизнесе.
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43k
Aleksandr 5 минут назад
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18k
Алексей Теуш 9 минут назад
Читал где-то, что современные историки сходятся во мнении, что Святополку Окаянному не было никакого резона убивать Бориса и Глеба. Они чуть ли не его союзники были. А вот Ярославу Мудрому...
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2k
Ивлар Полчаса назад
Поставить в один ряд с Юлием Цезарем,Макиа и Клеопатрой, каких то мало известных людей из америки - это сильно... Страно,что в этом списке нет Ришелье и Ивана Грозного, например...Хотя,чего еще ждать с перепоста...
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5k
Алексей Куликов Полчаса назад
Не увидел про Ивана Грозного.
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10k
Ф Ив 43 минуты назад
Я не понял про Тая Кобба, то есть белых можно лупить сколько хочешь?
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