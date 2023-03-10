17 людей в истории, которых несправедливо заклеймили "злодеями"

Американский моряк Джозеф Хейзлвуд был капитаном нефтяного танкера "Эксон Валдиз", который скандально потерпел крушение в 1989 году. На него подали в суд с обвинением в том, что на танкере он находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента Хейзлвуд стал мишенью анекдотов и телешоу, где его высмеивали и упоминали как "пьяного капитана".

Как всё было на самом деле? Навигационное оборудование танкера вышло из строя больше года назад до крушения. Компания-владелец Exxon знала об этом, но ничего не предпринимала. Кроме того, в тот день команда на дежурстве изрядно устала, но компания отказалась отправить сменную команду. По собственному признанию капитана, в ту ночь он действительно выпил 2-3 рюмки водки, но в момент крушения не командовал и отдыхал в своей каюте. Однако, компания Exxon всё сделала для того, чтобы обвинить Хейзлвуда, подкупив СМИ. В итоге, ему удалось доказать свою невиновность по всем пунктам обвинения в совершении уголовных преступлений. Но он был осужден за халатность, что повлекло штраф и 1000 часов общественных работ.