Биологи обнаружили яйцекладущего млекопитающего, которого считали вымершим

Никто не видел длинноклювую ехидну 60 лет.
Участники международной научной экспедиции Expedition Cyclops случайно обнаружили живую особь проехидны Аттенборо. Яйцекладущее млекопитающее обитает на индонезийском острове Новая Гвинея. О необычной находке сообщается на официальном сайте проекта.
Биологи рассказали, что проехидну видели в лишь один раз в 1961 году. Тогда её назвали в честь знаменитого британского телеведущего и натуралиста Дэвида Аттенборо. С того времени никто больше никогда не видел этих существ.
До недавнего времени многие биологи сомневались в существовании этой ехидны. Но специалисты смогли доказать, что проехидна Аттенборо существует. Специалисты в ходе четырех недель размещали камеры в горных лесах, однако не могли найти никаких следов животного. Но в последний день пребывания неуловимый зверь все-таки попал на снимки.
Проехидна Аттенборо имеет шипы ежа, морду муравьеда и лапы крота. Причина, по которой ехидна так непохожа на других млекопитающих, заключается в том, что она принадлежит к однопроходным — группе яйцекладущих особей, которая отделилась от общего древа жизни млекопитающих около 200 млн лет назад, — объяснил глава экспедиции BBC.
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P.s. А неплохо, кстати, звучит: "Ну, ты, ехидна длинноклювая, шевели копытами!". Надо будет непременно взять на вооружение в часы пик в транспорте.