Биологи обнаружили яйцекладущего млекопитающего, которого считали вымершим

До недавнего времени многие биологи сомневались в существовании этой ехидны. Но специалисты смогли доказать, что проехидна Аттенборо существует. Специалисты в ходе четырех недель размещали камеры в горных лесах, однако не могли найти никаких следов животного. Но в последний день пребывания неуловимый зверь все-таки попал на снимки.

Проехидна Аттенборо имеет шипы ежа, морду муравьеда и лапы крота. Причина, по которой ехидна так непохожа на других млекопитающих, заключается в том, что она принадлежит к однопроходным — группе яйцекладущих особей, которая отделилась от общего древа жизни млекопитающих около 200 млн лет назад, — объяснил глава экспедиции BBC.