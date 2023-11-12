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Биологи обнаружили яйцекладущего млекопитающего, которого считали вымершим

Биологи обнаружили яйцекладущего млекопитающего, которого считали вымершим

Автор:
12 ноября 2023 09:41
Сообщество : Животные
Метки: Аттенборо   Индонезия   биология   ехидна   животные   интересное   млекопитающее   фото   
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Никто не видел длинноклювую ехидну 60 лет.

Участники международной научной экспедиции Expedition Cyclops случайно обнаружили живую особь проехидны Аттенборо. Яйцекладущее млекопитающее обитает на индонезийском острове Новая Гвинея. О необычной находке сообщается на официальном сайте проекта.

Биологи рассказали, что проехидну видели в лишь один раз в 1961 году. Тогда её назвали в честь знаменитого британского телеведущего и натуралиста Дэвида Аттенборо. С того времени никто больше никогда не видел этих существ.

До недавнего времени многие биологи сомневались в существовании этой ехидны. Но специалисты смогли доказать, что проехидна Аттенборо существует. Специалисты в ходе четырех недель размещали камеры в горных лесах, однако не могли найти никаких следов животного. Но в последний день пребывания неуловимый зверь все-таки попал на снимки.

Проехидна Аттенборо имеет шипы ежа, морду муравьеда и лапы крота. Причина, по которой ехидна так непохожа на других млекопитающих, заключается в том, что она принадлежит к однопроходным — группе яйцекладущих особей, которая отделилась от общего древа жизни млекопитающих около 200 млн лет назад, — объяснил глава экспедиции BBC.

Источник:

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Метки: Аттенборо   Индонезия   биология   ехидна   животные   интересное   млекопитающее   фото   
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4  комментария
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6k
Ыукп Час назад
Ай-ай, спалилась зверушка. Печалька.
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10k
Борис Карабанов 38 минут назад
Что сказать... Вывернулся на этот раз, гадёныш яйцекладущий. Ну, ничего! Достаточно будет объявить, что его сушеная селезёнка невероятно повышает потенцию.
P.s. А неплохо, кстати, звучит: "Ну, ты, ехидна длинноклювая, шевели копытами!". Надо будет непременно взять на вооружение в часы пик в транспорте.
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5k
Григорий 51 минуту назад
теперь его 100% добьют, люди способны только жрать и срать.
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2k
Domax3000 Час назад
Какой безграмотный заголовок!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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