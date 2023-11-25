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Пенсионер помог учёным задокументировать первый в истории "бесконтактный" секс млекопитающих

Пенсионер помог учёным задокументировать первый в истории "бесконтактный" секс млекопитающих

Автор:
25 ноября 2023 10:57
Сообщество : Животные
Метки: биология   животные   зоология   интересное   летучие мыши   секс   факты   фото   
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Летучие мыши вида Eptesicus serotinus имеют очень большие гениталии и теперь учёным стало ясно для чего.

Самцы вида летучих мышей поздний кожан (Eptesicus serotinus) имеют огромные половые органы. Даже несмотря на то, что эти довольно крупные представители рукокрылых (с размахом крыльев более 35 сантиметров), их пенис всё равно считается аномально крупным. Он в семь раз превышает размер половых органов самок, а его форма делает проникновение невозможным. Несколько десятилетий учёные ломали голову, зачем природа создала такие огромные половые органы, если их нельзя применить по назначению.

Внезапно разгадать эту загадку помог пенсионер из Ян Юкен из деревни Кастерней в Нидерландах. Мужчина всерьёз увлёкся наблюдением за летучими мышами и поставил несколько камер на кормушки, чтобы следить за их личной жизнью. Одно из видео показало, как именно кожаны размножаются.

Оказывается, этот вид летучих мышей спаривается без проникновения. Они ограничиваются просто контактом гениталий. Похожий способ секса распространен среди птиц, но никогда прежде не наблюдался у млекопитающих.

Учёные предположили, что самки способны удерживать в себе сперму самцов на протяжении 2-4 месяцев, чтобы выбрать, от кого завести потомство.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Current Biology.

Источник:

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Метки: биология   животные   зоология   интересное   летучие мыши   секс   факты   фото   
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4  комментария
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305
iskra Час назад
У самки что, кладовочки с табличками,на которых имена партнеров написаны? Типа, подумала пару месяцев - ага, открою ка я кладовку со спермой,который восемнадцатым был..
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20k
scorpick Полчаса назад
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Такой порнухи я ещё не видел!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
340688



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