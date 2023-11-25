Пенсионер помог учёным задокументировать первый в истории "бесконтактный" секс млекопитающих

Летучие мыши вида Eptesicus serotinus имеют очень большие гениталии и теперь учёным стало ясно для чего.
Самцы вида летучих мышей поздний кожан (Eptesicus serotinus) имеют огромные половые органы. Даже несмотря на то, что эти довольно крупные представители рукокрылых (с размахом крыльев более 35 сантиметров), их пенис всё равно считается аномально крупным. Он в семь раз превышает размер половых органов самок, а его форма делает проникновение невозможным. Несколько десятилетий учёные ломали голову, зачем природа создала такие огромные половые органы, если их нельзя применить по назначению.
Внезапно разгадать эту загадку помог пенсионер из Ян Юкен из деревни Кастерней в Нидерландах. Мужчина всерьёз увлёкся наблюдением за летучими мышами и поставил несколько камер на кормушки, чтобы следить за их личной жизнью. Одно из видео показало, как именно кожаны размножаются.
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Оказывается, этот вид летучих мышей спаривается без проникновения. Они ограничиваются просто контактом гениталий. Похожий способ секса распространен среди птиц, но никогда прежде не наблюдался у млекопитающих.
Учёные предположили, что самки способны удерживать в себе сперму самцов на протяжении 2-4 месяцев, чтобы выбрать, от кого завести потомство.
Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Current Biology.
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