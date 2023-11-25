Пенсионер помог учёным задокументировать первый в истории "бесконтактный" секс млекопитающих

Оказывается, этот вид летучих мышей спаривается без проникновения. Они ограничиваются просто контактом гениталий. Похожий способ секса распространен среди птиц, но никогда прежде не наблюдался у млекопитающих.

Учёные предположили, что самки способны удерживать в себе сперму самцов на протяжении 2-4 месяцев, чтобы выбрать, от кого завести потомство.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Current Biology.