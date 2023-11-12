17 странных телефонов прошлого, которые сегодня вызывают смех и ностальгию

История мобильных телефонов насчитывает сотни удивительных и необычных моделей, которые оставили свой след в наших воспоминаниях, а также серьёзно повлияли на современные устройства.
Благодаря их выпуску разработчики смогли увидеть, какие аппараты нравятся людям больше всего, и модернизировать их до абсолютного удобства. Эра суперкрутых и стильных смартфонов не могла появиться без «пробных» звонилок. Однако среди этого множества устройств встречались телефоны с особенно примечательным дизайном. Они покорили сердца своими нестандартными размерами, формами и примочками, из-за чего о них не забывают даже сегодня. Предлагаем вспомнить, как именно выглядели эти чудо-гаджеты.
Этот аппарат объединил в себе камеру, часы и мобильный телефон. Это чудо обожали любители различных технических новинок.
Миниатюрный телефон был специально разработан для быстрого и лёгкого входа в интернет.
Nokia 7700 так и не был представлен широкой публике. Он был выпущен только для групп исследователей и разработчиков. Несколько моделей, около 20, были проданы до того, как компания решила прекратить выпуск устройства полностью. Многие коллекционеры Nokia считают этот телефон невероятно редким экземпляром.
Телефон мог похвастаться металлическими кольцами на дисплее, голубой подсветкой клавиатуры и достаточно широким для своего времени набором функций.
Одна из первых раскладушек на рынке мобильных телефонов.
Раскладушка оснащена необычным поворотным экраном, который облегчает просмотр видеороликов и изображений.
Стильный телефон, выполненный в виде кулона. Можно звонить и носить в качестве украшения.
Уникальный телефон с полноценной клавиатурой.
Эта модель совмещает в себе функции мобильного телефона и планшета. Настоящий прорыв для тех лет.
Несмотря на то, что Zanco выпущен современной компанией Zini Mobiles Ltd, он больше похож на модели мобильных телефонов, производившихся в прошлом. Кнопочное устройство умеет только звонить и принимать сообщения, а весит оно всего 13 граммов. Zanco считается самым маленьким мобильным телефоном в мире.
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