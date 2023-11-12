17 странных телефонов прошлого, которые сегодня вызывают смех и ностальгию

Благодаря их выпуску разработчики смогли увидеть, какие аппараты нравятся людям больше всего, и модернизировать их до абсолютного удобства. Эра суперкрутых и стильных смартфонов не могла появиться без «пробных» звонилок. Однако среди этого множества устройств встречались телефоны с особенно примечательным дизайном. Они покорили сердца своими нестандартными размерами, формами и примочками, из-за чего о них не забывают даже сегодня. Предлагаем вспомнить, как именно выглядели эти чудо-гаджеты.