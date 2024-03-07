6 кнопочных телефонов 2000-х, о которых мечтал каждый

Сегодня кнопочные телефоны кажутся динозаврами среди современных смартфонов, а их технические характеристики вызывают лишь смех. Многие компании, выпускавшие в "нулевые" годы передовые модели как Nokia или Motorola, ушли с рынка или уступили пальму первенства другим игрокам.
Но на рубеже XXI века такой мобильник мечтал иметь каждый, и многие модели получили культовый статус благодаря выдающемуся на тот момент дизайну и технологичности. На них устанавливали первые 8-битные мелодии-пищалки для звонков, а позднее - полифонические мелодии и коротали часы за игрой в змейку, тетрис и другие незамысловатые аркады. SIM-карты были огромными по сравнению с нынешними нано- и мини-форматами, а чтобы пополнить баланс, мы покупали в ларьках скретч-карты оплаты.
Функциональность мобильников постоянно совершенствовалась и прошла путь от простой звонилки до более-менее развлекательной техники с цветными экранами, полифонией и воспроизведением аудио и видео. Конец эпохи кпоночных телефонов ознаменовал выход Apple iPhone в мае 2007 года с революционными на тот момент функциями смартфона как большой сенсорный экран, возможность прослушивания музыки и воспроизведения видео, привлекательный дизайн и интуитивно понятная операционная система.
Культовый телефон с монохромным дисплеем 84х48 пикселей от финской Nokia, считавшейся в ту пору флагманом всего рынка мобильных устройств, стал одной из первых моделей с антенной, спрятанной внутрь корпуса. В начале 2000-х модель за 190$ имела идеальное соотношение цена/качество для среднего сегмента, и при этом "неубиваемый" корпус. Самым популярным цветом был темно-синий.
Всего Nokia продала более 100 млн. таких трубок. Модель сняли с производства в 2005 году, однако учитывая стойкую фанатскую базу, в 2017 году вышла обновленная версия легендарного телефона для фанатов нестареющей классики.
Мало кто вспомнит сейчас шведскую Ericsson, у которой в 2000-е годы был концерн с Sony. Совместными усилиями им удалось создать один из первых компактных мобильных с цветным экраном в 256 цветов с разрешением 101х80 пикмелей, а также поддержкой MMS и Blutooth и джойстком вместо стрелочек.
В сети не удалось разыскать информацию о розничной цене этого гаджета. Может кто-нибудь вспомнит?
Аппарат среднего класса с цветным дисплеем 130х130 и ИК-портом, через который можно было передавать и полифонией данные, стал поистине народной моделью середины 2000-х, особенно популярным среди школьников. Девайс имел и скромную фотокамеру 0,1 Мп. Цена составляла около 200$.
Интересно, что за характерную овальную форму телефон в народе прозвали "обмылком".
Компактную трубку весом всего 83 грамма с откидывающейся флип-панелью, прикрывающей клавиатуру, и торчащей антенной вначале покупали в основном коммерсанты из-за цены $400, однако через полтора года после релиза цены снизились и он стал доступен для всех. Экран был черно-белым трехстрочным с разрешением 33х101 пикселей.
Девайс выпускался в трех цветах, самым популярным из которых был темно-синий.
Популярная модель среднего сегмента с тонким корпусом, ярким цветным экраном и 4-голосной полифонией сделала компанию Samsung весомым игроком на рынке мобильников. Цена устройства 150$ была очень привлекательна с учетом довольно продвинутой начинки.
Такую имиджевую флагманскую раскладушку ценой около 700$ со стильным дизайном, цветным дисплеем 176х220 пикселей и тонким металлическим корпусом мечтал иметь каждый. Дополнительно устройство имело и внешний дисплей уменьшенного размера. Аппарат имел камеру 0,3 Мп, GPRS и Blutooth.
Производство модели с учетом модернизированных версий было завершено в 2009 году.
Источник:
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Мне Nokia 3210 нравилась больше, чем 3310 по дизайну, но у нее не было виброзвонка и игры Space Impact... Возможно, были еще различия по количеству слотов в телефонной книги... Оба телефона были вечные. 3310 у меня сохранялась где-то до 2008. Просто лежал как второй телефон на всякий случай...
А от Siemens C65 так вообще воротило... до боли громоздкий и не удобный телефон
Старые ихние(евонишние) , соответственно доставались мне. Когда появились смартфоны, купил седе LG он сдох через года. Пятый год пользую Honor 7c. Батарею двараза менял.
Знакомые барыги занимались телефонами, так у них коробки полные были бу трубками
Надоел свой, пришел поменял на другой, бывало с копеечной доплатой (все-таки это их хлеб) и гуляй с "новым"
А на модель и производителя по большому счету похрену было. Интересовал функционал и цена.
5 тоже был, но не было в нем той души что в первом.