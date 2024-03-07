6 кнопочных телефонов 2000-х, о которых мечтал каждый

Но на рубеже XXI века такой мобильник мечтал иметь каждый, и многие модели получили культовый статус благодаря выдающемуся на тот момент дизайну и технологичности. На них устанавливали первые 8-битные мелодии-пищалки для звонков, а позднее - полифонические мелодии и коротали часы за игрой в змейку, тетрис и другие незамысловатые аркады. SIM-карты были огромными по сравнению с нынешними нано- и мини-форматами, а чтобы пополнить баланс, мы покупали в ларьках скретч-карты оплаты.

Функциональность мобильников постоянно совершенствовалась и прошла путь от простой звонилки до более-менее развлекательной техники с цветными экранами, полифонией и воспроизведением аудио и видео. Конец эпохи кпоночных телефонов ознаменовал выход Apple iPhone в мае 2007 года с революционными на тот момент функциями смартфона как большой сенсорный экран, возможность прослушивания музыки и воспроизведения видео, привлекательный дизайн и интуитивно понятная операционная система.