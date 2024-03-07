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6 кнопочных телефонов 2000-х, о которых мечтал каждый

6 кнопочных телефонов 2000-х, о которых мечтал каждый

Автор:
07 марта 2024 11:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Телефон   было время   гаджет   кнопочные телефоны   ностальгия   трубка   фото   
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Сегодня кнопочные телефоны кажутся динозаврами среди современных смартфонов, а их технические характеристики вызывают лишь смех. Многие компании, выпускавшие в "нулевые" годы передовые модели как Nokia или Motorola, ушли с рынка или уступили пальму первенства другим игрокам.

Но на рубеже XXI века такой мобильник мечтал иметь каждый, и многие модели получили культовый статус благодаря выдающемуся на тот момент дизайну и технологичности. На них устанавливали первые 8-битные мелодии-пищалки для звонков, а позднее - полифонические мелодии и коротали часы за игрой в змейку, тетрис и другие незамысловатые аркады. SIM-карты были огромными по сравнению с нынешними нано- и мини-форматами, а чтобы пополнить баланс, мы покупали в ларьках скретч-карты оплаты.

Функциональность мобильников постоянно совершенствовалась и прошла путь от простой звонилки до более-менее развлекательной техники с цветными экранами, полифонией и воспроизведением аудио и видео. Конец эпохи кпоночных телефонов ознаменовал выход Apple iPhone в мае 2007 года с революционными на тот момент функциями смартфона как большой сенсорный экран, возможность прослушивания музыки и воспроизведения видео, привлекательный дизайн и интуитивно понятная операционная система.

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Культовый телефон с монохромным дисплеем 84х48 пикселей от финской Nokia, считавшейся в ту пору флагманом всего рынка мобильных устройств, стал одной из первых моделей с антенной, спрятанной внутрь корпуса. В начале 2000-х модель за 190$ имела идеальное соотношение цена/качество для среднего сегмента, и при этом "неубиваемый" корпус. Самым популярным цветом был темно-синий.

Всего Nokia продала более 100 млн. таких трубок. Модель сняли с производства в 2005 году, однако учитывая стойкую фанатскую базу, в 2017 году вышла обновленная версия легендарного телефона для фанатов нестареющей классики.

Мало кто вспомнит сейчас шведскую Ericsson, у которой в 2000-е годы был концерн с Sony. Совместными усилиями им удалось создать один из первых компактных мобильных с цветным экраном в 256 цветов с разрешением 101х80 пикмелей, а также поддержкой MMS и Blutooth и джойстком вместо стрелочек.

В сети не удалось разыскать информацию о розничной цене этого гаджета. Может кто-нибудь вспомнит?

Аппарат среднего класса с цветным дисплеем 130х130 и ИК-портом, через который можно было передавать и полифонией данные, стал поистине народной моделью середины 2000-х, особенно популярным среди школьников. Девайс имел и скромную фотокамеру 0,1 Мп. Цена составляла около 200$.

Интересно, что за характерную овальную форму телефон в народе прозвали "обмылком".

Компактную трубку весом всего 83 грамма с откидывающейся флип-панелью, прикрывающей клавиатуру, и торчащей антенной вначале покупали в основном коммерсанты из-за цены $400, однако через полтора года после релиза цены снизились и он стал доступен для всех. Экран был черно-белым трехстрочным с разрешением 33х101 пикселей.

Девайс выпускался в трех цветах, самым популярным из которых был темно-синий.

Популярная модель среднего сегмента с тонким корпусом, ярким цветным экраном и 4-голосной полифонией сделала компанию Samsung весомым игроком на рынке мобильников. Цена устройства 150$ была очень привлекательна с учетом довольно продвинутой начинки.

Такую имиджевую флагманскую раскладушку ценой около 700$ со стильным дизайном, цветным дисплеем 176х220 пикселей и тонким металлическим корпусом мечтал иметь каждый. Дополнительно устройство имело и внешний дисплей уменьшенного размера. Аппарат имел камеру 0,3 Мп, GPRS и Blutooth.

Производство модели с учетом модернизированных версий было завершено в 2009 году.

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Метки: Телефон   было время   гаджет   кнопочные телефоны   ностальгия   трубка   фото   
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42  комментария
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10k
sedoisever 2 часа назад
Вот нахрена такие безапеляционные заявления? Не мечтал я ни об одной из этих трубок...
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23k
Killgrave 3 минуты назад
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1k
Лютый вам Бетховен 7 минут назад
О RAZoR'e мечтал (классный дизайн) но, узнав что кнопки сенсорные и на морозе пользоваться почти невозможно, охладел быстро.
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3k
Rhino 9 минут назад
Что-то вообще не помню, чтоб такие трубки были у кого-то из моего окружения, кроме 3310. Я б скорее вспомнил Siemens sl45 (был очень популярен среди девочек из богатых семей) или Nokia 8910 (слайдер с титановым корпусом, весьма мажорной трубой считался).
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2k
Дмитрий 10 минут назад
Из этого списка у меня были Nokia 3310 и Siemens C65.
Мне Nokia 3210 нравилась больше, чем 3310 по дизайну, но у нее не было виброзвонка и игры Space Impact... Возможно, были еще различия по количеству слотов в телефонной книги... Оба телефона были вечные. 3310 у меня сохранялась где-то до 2008. Просто лежал как второй телефон на всякий случай...
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10k
Мариус 13 минут назад
Со мной, наверное, что то не так... не мечтал ни об одной из этих трубок.
А от Siemens C65 так вообще воротило... до боли громоздкий и не удобный телефон
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10k
Zhora 19 минут назад
А я вот такой хотел в 2000х.
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3k
milenBG Полчаса назад
Все еще у меня. Но не работает, батарея сдохла
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4k
VPJ 43 минуты назад
Уже комментировали, что Нокиа 3310 падая разбивала бетон, крошила асфальт и пробивала канализационный люк. И пахала всю неделю без подзарядки?
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806
H- MER 45 минут назад
Да никто не мечтал о nokia 3310, это сейчас вокруг этого аппарата существует некий культ, но тогда это просто была обычная добротная звонилка с парочкой игр "на борту". Дёшево и сердито. Такая рабочая лошадка.
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39k
koleos72 45 минут назад
Первый телефон был эриксон. Потом нокию купил. Пользовался лет десять. Потом себе не покупал, но покупал всем родственникам- жене детям, маме, тестю с тёщей.
Старые ихние(евонишние) , соответственно доставались мне. Когда появились смартфоны, купил седе LG он сдох через года. Пятый год пользую Honor 7c. Батарею двараза менял.
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3k
Pioner76 46 минут назад
Только те, которые сохранились. А было в жизни около 30 трубок.
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120k
dotcomma 47 минут назад
Запомнился Sony Ericsson K750 , а до него у меня была nokia 8310
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Я не мечтал , просто потому что я на то время занимался ремонтами телефонов )
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4k
solovei7 Час назад
Nokia 3310 это хит всех времен, до сих пор дома лежит, и если зарядить жужжит)
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20k
Саш Час назад
Эх...
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7k
Атомный Крот Час назад
И Моторола, и Нокия до сих пор продаются.

А на модель и производителя по большому счету похрену было. Интересовал функционал и цена.
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469
ДедМаздай Час назад
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14
ruslan d Час назад
3310 был легендой и своеобразным маркером модности
Ну и Razor, но его больше девочки любили . Остальные может и были хороши , но как-то мимо прошли ...
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
школопедов такими наказывать пока 2-ки не исправят)
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72
ГТА Форевер 2 часа назад
1 - мой первый, купил с первой премии новогодней(первой в жизни).
5 тоже был, но не было в нем той души что в первом.
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