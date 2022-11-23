17 странных телефонов прошлого, чей дизайн вызывает удивление и восторг

Двухтысячные можно назвать одним из самых насыщенных периодов в плане изобретений. В это время создавались удивительные вещи с не менее удивительным дизайном. Особого внимания в этом плане заслуживают мобильные телефоны. Они были уникальными, так как их нужно было выгодно выделить на фоне продукции конкурентов.
Крупные производители не боялись экспериментировать и делиться с миром своими самыми невероятными разработками. В результате на свет появились многочисленные аппараты, которые больше напоминают диковинные устройства из фантастических фильмов, чем средства связи.
Предлагаем вам ради любопытства и ностальгии взглянуть на некоторые примеры мобильных устройств, которые уже, вероятно, никогда не будут в моде.
Xperia pureness — год выпуска 2009
Это был удивительный телефон средней функциональности, но с важной особенностью — полностью прозрачным TFT-экраном.
Nokia 7280 Review — год выпуска 2004
Эта модель полюбилась многим за свою причудливую форму. Он напоминал, что угодно: диктофон, косметическое средство, аксессуар, но точно не телефон.
Samsung Serenata — год выпуска 2007
Nokia N-Gage — год выпуска 2004
Motorola Flipout MB511 — год выпуска 2010
Motorola Aura — год выпуска 2008
Haier P7 — год выпуска 2005
Нет, это не ручка для письма! Эта модель телефона когда-то была невероятно модной и относилась к имиджевому сегменту.
Siemens Xelibri — год выпуска 2003
Nokia N93 — год выпуска 2003
Nokia 7610 — год выпуска 2004
Samsung Serene — год выпуска 2005
Nokia 7600 — год выпуска 2003
Причудливые кнопки, необычные формы корпуса и дисплея — всё это разработчики вносили в модели телефонов, чтобы добиться определённых возможностей и привлечь внимание потенциальных покупателей.
The Nokia 3650 — год выпуска 2003
Samsung SPH-N270 — год выпуска 2003
Motorola V100 — год выпуска 2000
Virgin Mobile Lobster 700TV — год выпуска 2006
Fly z300 — год выпуска 2005
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АНТИФИШКИ
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