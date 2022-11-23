17 странных телефонов прошлого, чей дизайн вызывает удивление и восторг

Крупные производители не боялись экспериментировать и делиться с миром своими самыми невероятными разработками. В результате на свет появились многочисленные аппараты, которые больше напоминают диковинные устройства из фантастических фильмов, чем средства связи.

Предлагаем вам ради любопытства и ностальгии взглянуть на некоторые примеры мобильных устройств, которые уже, вероятно, никогда не будут в моде.

Xperia pureness — год выпуска 2009