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17 странных телефонов прошлого, чей дизайн вызывает удивление и восторг

17 странных телефонов прошлого, чей дизайн вызывает удивление и восторг

Автор:
23 ноября 2022 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Телефон   гаджеты   дизайн   креатив   фото   
1419
18

Двухтысячные можно назвать одним из самых насыщенных периодов в плане изобретений. В это время создавались удивительные вещи с не менее удивительным дизайном. Особого внимания в этом плане заслуживают мобильные телефоны. Они были уникальными, так как их нужно было выгодно выделить на фоне продукции конкурентов.

Крупные производители не боялись экспериментировать и делиться с миром своими самыми невероятными разработками. В результате на свет появились многочисленные аппараты, которые больше напоминают диковинные устройства из фантастических фильмов, чем средства связи.

Предлагаем вам ради любопытства и ностальгии взглянуть на некоторые примеры мобильных устройств, которые уже, вероятно, никогда не будут в моде.


Xperia pureness — год выпуска 2009

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Это был удивительный телефон средней функциональности, но с важной особенностью — полностью прозрачным TFT-экраном.


Nokia 7280 Review — год выпуска 2004

Эта модель полюбилась многим за свою причудливую форму. Он напоминал, что угодно: диктофон, косметическое средство, аксессуар, но точно не телефон.


Samsung Serenata — год выпуска 2007


Nokia N-Gage — год выпуска 2004


Motorola Flipout MB511 — год выпуска 2010


Motorola Aura — год выпуска 2008


Haier P7 — год выпуска 2005

Нет, это не ручка для письма! Эта модель телефона когда-то была невероятно модной и относилась к имиджевому сегменту.


Siemens Xelibri — год выпуска 2003


Nokia N93 — год выпуска 2003


Nokia 7610 — год выпуска 2004


Samsung Serene — год выпуска 2005


Nokia 7600 — год выпуска 2003

Причудливые кнопки, необычные формы корпуса и дисплея — всё это разработчики вносили в модели телефонов, чтобы добиться определённых возможностей и привлечь внимание потенциальных покупателей.


The Nokia 3650 — год выпуска 2003

Samsung SPH-N270 — год выпуска 2003

Motorola V100 — год выпуска 2000

Virgin Mobile Lobster 700TV — год выпуска 2006

Fly z300 — год выпуска 2005

Источник:

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Метки: Прошлое   Телефон   гаджеты   дизайн   креатив   фото   
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19  комментариев
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12k
Мистер Фикс Час назад
Эти телефоны мне напоминают автомобили 60-70х. Сколько было причудливых и ярких моделей. Потом пришли к стандартам чемодан и мыльница... практично. Но безлико.
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3k
вася васильев 5 минут назад
Такой уродец еще был))
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13k
Alex 9 минут назад
Motorola V100 до сих пор работает, с собой конечно не ношу, так, иногда достанешь поиграть ) Помню, купил жене, чтобы переписываться в аське, если кто помнит, по средствам команд и смс, можно было общаться , народ сильно удивлялся, как это гуляя по улице можно сидеть в аське.
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8k
Миха 11 минут назад
Как будто бы из какого-то первого Старкрафта девайс... или что-то из Чужих, какой-то такой дизайн
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22k
SolomonA 11 минут назад
А еще мне нравился Панасоник.
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−8
Assad 12 минут назад
печалька что сейчас таких не купишь
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41
Алексей Поляков 14 минут назад
А потом пришел стив жопс и все телефоны стали одинаковые.
И за это он давно горит в аду, где ему самое место
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2k
RaiJu 22 минуты назад
N93 у меня был
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14k
Patmaz Полчаса назад
Да... Было время, когда брутальные мужики мерились, у кого меньше.
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161
Ffffff Ffffffffff 36 минут назад
Nokia 7610 - классный же и не особо причудливый.
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14k
Кот Скрипалей 45 минут назад
Аминь
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6k
rutt 47 минут назад
Ну красота же. Самса сирена вообще огонь. Минимализм как он есть.
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6k
Кирилл 59 минут назад
Довольно удобный был агрегат. Один из первых на Simbian.
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58k
Похабыч Час назад
Porshe Design P9521
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9k
Павел 2 часа назад
Сколько таких брендов канули. Мото, элджи, нокиа, сименс...
Ссылка www.youtube.com
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9k
Павел 2 часа назад
К сожалению, это уже на уровне археологии. Теперь всё одинаково квадратное.
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