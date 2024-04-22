8 устаревших гаджетов 2000-х, которыми уже почти никто не пользуется

В начале 2000-х этот предшественник мобильных телефонов был довольно популярен у коммерсантов средней руки. Он позволял принимать сообщения, которые отправители по звонку надиктовывали операторам колл-центра, называя номер абонента. Впрочем, некоторых смущала необходимость озвучивания личных сообщений в духе "Люблю. Твой котик" малознакомым барышням. Дополнительно пейджеры могли извещать владельцев о курсах валют, погоде и других важных новостях.

Поначалу пейджеры имели явные преимущества перед мобильниками в виде компактности и гораздо меньшей цены, но после появления в сотовых функции SMS-сообщений и снижения тарифов мобильных операторов пейджинговая связь довольно быстро сошла на нет.