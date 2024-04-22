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8 устаревших гаджетов 2000-х, которыми уже почти никто не пользуется

8 устаревших гаджетов 2000-х, которыми уже почти никто не пользуется

Автор:
22 апреля 2024 09:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Прошлое   Телефон   гаджеты   пейджер   устарели   флешка   фото   
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Многие из них тогда были символами крутости и могли стоить половину зарплаты, а сейчас пылятся у нас в кладовке или выставляются на сайтах объявлений типа "из рук в руки" за копейки.

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В начале 2000-х этот предшественник мобильных телефонов был довольно популярен у коммерсантов средней руки. Он позволял принимать сообщения, которые отправители по звонку надиктовывали операторам колл-центра, называя номер абонента. Впрочем, некоторых смущала необходимость озвучивания личных сообщений в духе "Люблю. Твой котик" малознакомым барышням. Дополнительно пейджеры могли извещать владельцев о курсах валют, погоде и других важных новостях.

Поначалу пейджеры имели явные преимущества перед мобильниками в виде компактности и гораздо меньшей цены, но после появления в сотовых функции SMS-сообщений и снижения тарифов мобильных операторов пейджинговая связь довольно быстро сошла на нет.

В те годы это было очень удобное внешнее устройство для хранения данных, и по размеру они были гораздо больше нынешних. А размер памяти 1 Гигабайт вызывал восторг и зависть у всех одноклассников. В отличие от CD и DVD, на USB-флешку можно было гораздо проще и быстрее записать данные. Другая сторона медали - они довольно часто выходили из строя.

Со временем флешки заменили внешние жесткие диски, быстрый интернет и облачные хранилища. В основном сейчас их используют для электронной подписи.

В нулевые годы большинство россиян имели доступ к всемирной паутине через телефонную линию с помощью dial-up модема, который звонил провайдеру для подключения, издавая странные звуки. Стандартной скоростью считалась 28,8 Кбит/с. Максимально из модема можно было выжать 56 Кбит/с, но далеко не все провайдеры поддерживали такую скорость. Более того, во время интернет-сеанса нельзя было пользоваться телефоном, что приводило к спорам с родителями.

В дальнейшем довольно долго были популярны ADSL-модемы, которые также использовали телефонные провода, но при этом можно было совершать звонки, да и скорость интернета была гораздо выше. Услуги оплачивали, покупая в ларьках карты оплаты с номиналом в у.е.

Бюджетные компактные цифровые фотоаппараты стали очень популярны в 2000-е, поскольку не нужно было мучаться с проявкой и печатью фотопленки. Теперь не нужно было тщательно выбирать ракурс для кадра и оценивать освещение, чтобы сэкономить дорогую фотопленку. Можно было щелкать затвором сколь угодно, а неудачные кадры можно удалить.

Разрешение камеры 2 мегапикселя казалось нам вполне достойным, а изображения хранились на карте памяти, которую можно было вставить в компьютер при помощи адаптера. Лидерство на рынке долгие годы удерживал Canon.

Как и другие гаджеты 2000-х, "цифромыльницы" проиграли смартфонам с качественными камерами.

Некогда эти оптические носители были популярным способом хранения информации. На CD емкостью 700-800 Мбайт и DVD емкостью 4,7-8,5 Гбайт продавались диски с пиратской музыкой, фильмами, компьютерными программами и играми. Или мы сами записывали на них данные с помощью пишущего CD/DVD привода. Стандартный диаметр был 12 см, для видеокамер и приставок продавались 8-сантиметровые диски.

Кстати, большинство дисков можно было записать лишь один раз. Перезаписываемые CD/DVD обозначались -RW, стоили дороже и писались с меньшей скоростью.

Под конец 2000-х появились Blu-ray диски емкостью 25-50 Гбайт, но большого успеха они уже не имели.

Сейчас все диски практически полностью заменены внешними жесткими дисками большого объема и облачными хранилищами.

Мини-компьютеры со стилусами, а иногда и клавиатурой в начале 2000-х были пределом мечтаний любого школьника или студента. Одной из самых популярных моделей была HP IPAQ. Но как и многие другие, девайсы также проиграли битву более универсальным смартфонам с сенсорными дисплеями и модулями мобильной связи, пионером которых стал iPhone в 2007 году.

Мобильная версия приставки Sony Play Station появилась в 2005 году и работала с мини-дисками, позволяя играть в игры отличном качестве в самолете или в поезде. До конца нулевых она оставалась самой популярной мобильной консолью, пока ее не вытеснили смартфоны с мощной графикой.

Портативные медиаплееры были в "нулевые" модным гаджетом, особенно если они были от компании Apple. Линейка постоянно совершенствовалось, вышло 6 вариаций классических моделей, затем пришел черед iPod mini, shuffle и др. Пользователи были недовольны необходимостью установки специальной программы для загрузки музыки, но на продажи это никак не влияло.

После выпуска в 2007 году изменившего мир смартфона iPhone, который помимо прочего имел функцию медиаплеера, популярность iPod довольно быстро сошла на нет.

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Метки: Прошлое   Телефон   гаджеты   пейджер   устарели   флешка   фото   
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Андрей А Полчаса назад
Флэшка?
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17k
Kostick 41 минуту назад
>> "пионером которых стал iPhone в 2007 году."
> да ладно? были и пальмы с симками, винмобайл, симбиан.
мыльницы просто перестали быть массовыми, но есть и ныне т.н. "дюймовочки". благодаря хорошей оптике, мобилы в обозримом будущем никогда не смогут так снимать. но и ценник +- сотка. не масс сектор.
> флешки юзают аж на бегом. на облака многие жопятся потратиться. да и быстрый инет не везде есть.
> вот плееры да, давно мобилы эту функцию выполняют.
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Миха Kostick Полчаса назад
Флешки все ещё в массах. Облаком не многие пользуются, а внешние жесткие редко пригождаются. Фильмы в отпуск накачать, например. А флешка компактная. Документы, важные фото, например всегда в кармане)
Портативные консоли также в ходу, не сравняться с телефонами все равно. Да и вообще, пост про рекламу яблока
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