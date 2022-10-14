Фото, от которых так и веет ностальгией по 80-м, 90-м и нулевым

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Собрали самые актуальные кадры из прошлого по версии пользователей сайта Reddit, которые знакомы жителям почти всех стран. Есть нечто общее у всех людей на планете, и это воспоминания о 80, 90 и 2000-х.
Клип Peter Gabriel - Sledgehammer
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А вам что из этого знакомо?
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АНТИФИШКИ
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https://www.washingtonpost.com/wp-srv/business/longterm/microsoft/stories/1995/debut082495.htmhttps://www.washingtonpost.com/wp-srv/business/longterm/microsoft/stories/1995/debut082495.htm
Причём 90 это она стоила "в коробке". А в составе компа и тогда было сильно дешевле. Для америкосов - не космическая цена.
Но у нас, конечно, один хрен никто тогда не покупал лицензионную - пиратка работала ничуть не хуже))
Пошёл пу й на х- уй мелкими шагами ...