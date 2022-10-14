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Фото, от которых так и веет ностальгией по 80-м, 90-м и нулевым

Фото, от которых так и веет ностальгией по 80-м, 90-м и нулевым

Автор:
14 октября 2022 13:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Reddit   Кадры   Прошлое   из прошлого   интересно   ностальгия   фото   фото их прошлого   
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Собрали самые актуальные кадры из прошлого по версии пользователей сайта Reddit, которые знакомы жителям почти всех стран. Есть нечто общее у всех людей на планете, и это воспоминания о 80, 90 и 2000-х.

А вам что из этого знакомо?


Источник:

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Метки: Reddit   Кадры   Прошлое   из прошлого   интересно   ностальгия   фото   фото их прошлого   
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42  комментария
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28k
Levyathan Час назад
"Байки из склепа", а не "сказки". Школота детектед.
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Sapsan 5 минут назад
Когда смотрел в видеосалоне первый раз "Чужого" - это был космос!

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16k
Vital Idol 5 минут назад
Вот, что меня сильно цепляло...
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1k
Duke_kir 5 минут назад
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−40
[email protected] Полчаса назад
kalinser - Я ТВОЙ МАМИНЫ КОСТИ ОБ Х--УЙ ЛОМАЛ ...
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−40
[email protected] 39 минут назад
Uganda - Я ТВОЙ МАМИН СИНИЙ ЖОПА В ГРОБУ Е- БАЛ ! ПРОСВЕРЛИЛ ДЫРОЧКУ И Е-БАЛ
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−40
[email protected] 40 минут назад
Uganda - твой мамин рот и сраку e-бал . твой всех живых и мЄртвых e -бал. сучара ты под-залупная .я твой всю породу на х-уе вертел.в твой мамин гроб насрал . соси фюре своему п-идар гнойный .
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1k
ChePaev 41 минуту назад
Лошары))) Я как раз в те года занимался торговлей (было у меня три точки) пиратским софтом и играми на Митинском радиорынке. На "ура" помню отскакивали ОСи, игры, базы данных ГИбДД, сотовых номеров.
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−40
[email protected] 46 минут назад
вас ловят на улице как собак на убой по прихоти старого х- уйла и маразматика а вы молчите и гордитесь . вы чмони ! гмо !
безропотное быдло и холуи ...
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352
Uganda [email protected] 41 минуту назад
эй, хохол, хрюкни!
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336
Давид [email protected] Полчаса назад
Бро, если ты зашёл сюда, весь в мечтах, быть посланным на /Х-слово/, спешу разочаровать, ты и там никому не упёрся!
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2k
Froll 52 минуты назад
Иногда смотрел когда попадал случайно.Хоть и не был уже ребёнком.
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−40
[email protected] 53 минуты назад
Я не поэт, но я скажу стихами:
Пошёл пу й на х- уй мелкими шагами ...
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352
Uganda [email protected] 41 минуту назад
хреново стараешься, ципсота
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10k
Алексей Час назад
Телек THOMPSON На даче живет у меня
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8k
Shtoppi Час назад
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26k
Киры4 Час назад
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−40
[email protected] ValdemarNaftulievich 52 минуты назад
ну хоть не на вм 80 а ...
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Спелая кукурузинка

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