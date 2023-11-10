«Она занимается пропагандой содомии»: православные активисты потребовали лишить Наталью Орейро российского гражданства

Певица и актриса выступила на гей-параде и теперь ей могут запретить въезд на территорию РФ.
В конце 1990-х по всему миру гремел аргентинский телесериал «дикий ангел». Его смотрели все: от девочек-подростков, до умудрённых сединами пенсионерок. Особенно им нравилась исполнительница главной роли - дерзкая Наталия Орейро.
На этом сериале актриса и поднялась - стала сниматься в других проектах, но уже не таких успешных, а также записала альбом и стала выступать с концертами. Одно время на её шоу набивался целый зал визжащих девчонок, которые с обожанием смотрели на «Дикого ангела».
Годы шли и популярность постепенно сошла на нет. Хотя Орейро выступает и сейчас, но ей уже далеко до былого «хайпа». Хотя у нас в России её до сих любят - певице даже дали гражданство.
А вот теперь против неё ополчились новосибирские православные активисты. Они потребовали лишить Орейро нашего гражданства и направили своё обращение в прокуратуру и МВД. По их мнению, что Орейро, что Депардье, просто используют эту лазейку, чтобы уходить от налогов у себя на родине. Ну а певица ещё и злостно пропагандирует содомию и прочее ЛГБТ:
Она приняла участие в финальном концерте гей-парада, который прошёл в Буэнос-Айресе. А два года назад она получила гражданство России. В 2018 году она приходит в свитере с ЛГБТ-символикой на передачу радио России и говорит, что выступает против гомофобии в России. В 2022 году, уже после получения гражданства она делает фотосессию голая в сапогах с символикой ЛГБТ и выставляет у себя, в открытом пространстве. То есть она давно и целенаправленно занимается пропагандой содомии.
Её ориентация меня не интересует, пусть делает, что хочет. Но она выступила на празднике содомии, это явная пропаганда. Нам такая Наташа не нужна. Она выступала без лифчика, на ней была надета жилетка, которая слегонца прикрывала. Пусть была голая грудь с накладками – это всё равно не очень хорошо с морально-этической точки зрения, кроме пропаганды всего прочего. Это не первый случай, это систематически, это некрасиво.
А гражданство Орейро получила благодаря шутке. Она приехала в Россию с очередными концертами и появилась на передаче Ивана Урганта. Тот назвал её «самой русской среди иностранок» и вскоре певица получила наше гражданство. Вот что значит известность и Первый канал.
Комментариев про содомию от Орейро пока нет. Может певица и не в курсе, что занималась такой пропагандой - в России она никогда не жила, только прилетала с концертными турами.
Источник:
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