«Она занимается пропагандой содомии»: православные активисты потребовали лишить Наталью Орейро российского гражданства

Она приняла участие в финальном концерте гей-парада, который прошёл в Буэнос-Айресе. А два года назад она получила гражданство России. В 2018 году она приходит в свитере с ЛГБТ-символикой на передачу радио России и говорит, что выступает против гомофобии в России. В 2022 году, уже после получения гражданства она делает фотосессию голая в сапогах с символикой ЛГБТ и выставляет у себя, в открытом пространстве. То есть она давно и целенаправленно занимается пропагандой содомии.

Её ориентация меня не интересует, пусть делает, что хочет. Но она выступила на празднике содомии, это явная пропаганда. Нам такая Наташа не нужна. Она выступала без лифчика, на ней была надета жилетка, которая слегонца прикрывала. Пусть была голая грудь с накладками – это всё равно не очень хорошо с морально-этической точки зрения, кроме пропаганды всего прочего. Это не первый случай, это систематически, это некрасиво.