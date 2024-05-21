Кортни Кокс призналась, что Мэттью Перри "навещает" её

Кортни Кокс чувствует присутствие покойного коллеги рядом. Актриса откровенно рассказала о своих ощущениях в интервью в честь 20-летия окончания сериала "Друзья".
Кокс на протяжении 10 сезонов играла роль Моники Геллер, а Мэттью Перри - её возлюбленного Чендлера Бинга.
В выпуске CBS Sunday Morning знаменитость призналась: "Я так благодарна, что мне довелось на протяжении стольких лет работать с ним. Он часто навещает меня".
Кортни назвала друга "одним из самых смешных людей в мире, человеком с большим сердцем".
Актриса добавила, что Перри направляет её.
"Я разговариваю с мамой, папой, Мэттью. Я чувствую, есть много людей, которые направляют нас. Я действительно чувствую, что Мэттью рядом".
Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его нашли без сознания в джакузи собственного дома в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. Медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало "острое воздействие кетамина".
Кокс, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер сделали совместное заявление через два дня после смерти коллеги: "Мы опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто приятелями по съёмкам. Мы - семья. Когда-нибудь мы расскажем больше. Но пока все наши мысли и любовь с семьёй Мэттью, его друзьями и поклонниками по всему миру".
Две недели спустя Кокс написала на своей странице в соцсети: "Я так благодарна за каждый момент, проведенный с тобой, Мэтти, и мне тебя не хватает. Когда ты работаешь с кем-то так близко, как я работала с Мэттью, есть тысячи воспоминаний, которыми хочется делиться. Вот одно из моих любимых. Перед началом съёмок этой сцены он прошептал мне смешную фразу. Он часто делал подобные вещи. Он был смешным и добрым".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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