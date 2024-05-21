Кортни Кокс призналась, что Мэттью Перри "навещает" её

Две недели спустя Кокс написала на своей странице в соцсети: "Я так благодарна за каждый момент, проведенный с тобой, Мэтти, и мне тебя не хватает. Когда ты работаешь с кем-то так близко, как я работала с Мэттью, есть тысячи воспоминаний, которыми хочется делиться. Вот одно из моих любимых. Перед началом съёмок этой сцены он прошептал мне смешную фразу. Он часто делал подобные вещи. Он был смешным и добрым".