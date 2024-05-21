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Кортни Кокс призналась, что Мэттью Перри "навещает" её

Кортни Кокс призналась, что Мэттью Перри "навещает" её

Автор:
21 мая 2024 09:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мэттью Перри   актриса   друзья   знаменитость   кортни кокс   сериал   
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Кортни Кокс чувствует присутствие покойного коллеги рядом. Актриса откровенно рассказала о своих ощущениях в интервью в честь 20-летия окончания сериала "Друзья".

Кокс на протяжении 10 сезонов играла роль Моники Геллер, а Мэттью Перри - её возлюбленного Чендлера Бинга.

В выпуске CBS Sunday Morning знаменитость призналась: "Я так благодарна, что мне довелось на протяжении стольких лет работать с ним. Он часто навещает меня".

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Кортни назвала друга "одним из самых смешных людей в мире, человеком с большим сердцем".

Актриса добавила, что Перри направляет её.

"Я разговариваю с мамой, папой, Мэттью. Я чувствую, есть много людей, которые направляют нас. Я действительно чувствую, что Мэттью рядом".

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его нашли без сознания в джакузи собственного дома в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. Медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало "острое воздействие кетамина".

Кокс, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер сделали совместное заявление через два дня после смерти коллеги: "Мы опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто приятелями по съёмкам. Мы - семья. Когда-нибудь мы расскажем больше. Но пока все наши мысли и любовь с семьёй Мэттью, его друзьями и поклонниками по всему миру".

Две недели спустя Кокс написала на своей странице в соцсети: "Я так благодарна за каждый момент, проведенный с тобой, Мэтти, и мне тебя не хватает. Когда ты работаешь с кем-то так близко, как я работала с Мэттью, есть тысячи воспоминаний, которыми хочется делиться. Вот одно из моих любимых. Перед началом съёмок этой сцены он прошептал мне смешную фразу. Он часто делал подобные вещи. Он был смешным и добрым".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мэттью Перри   актриса   друзья   знаменитость   кортни кокс   сериал   
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4  комментария
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Том Сойер 47 минут назад
Нужно меньше нюхать кокс - чтобы не навещал Мэттью и другие родственники....
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319
ГТА Форевер 11 минут назад
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14k
Sapsan Полчаса назад
Кокс на коксе походу
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17k
Совранский 40 минут назад
Вот это новость! - давай ещё)
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Fuchsia
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