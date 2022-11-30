Франсуаза Арди: победившая смерть женщина-загадка

Периодически она заявляла о завершении карьеры. Но потом возвращалась, ведь в музыке вся ее жизнь. В 2004 году артистка узнала о страшном диагнозе – лимфоме. А в 2016 году впала в кому и находилась в таком состоянии до тех пор, пока сын не дал разрешение на использование экспериментальной терапии. Удивительно, но она сработала. И сама Арди впоследствии говорила, что очень удивлена этой отсрочке. Зачем это, если она уже почти приняла смерть?