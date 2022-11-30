Франсуаза Арди: победившая смерть женщина-загадка

Начавшая с примитивных легких песенок и доросшая до одной из лучших певиц 60-х и по совместительству иконы стиля. А ещё и талантливый автор, которой восхищались такие признанные звёзды как Мик Джаггер, Дэвид Боуи и Боб Дилан. Кто эта женщина?
Франсуаза Мадлен Арди – уроженка Парижа. Девочка появилась на свет в 1944 году в семье, совершенно далекой от искусства. Отец занимал на производстве руководящий пост, мать работала помощником бухгалтера.
Впервые Франсуаза услышала по радио рок во время обучения в религиозном колледже. И пропала. Даже попросила отца подарить ей гитару на выпускной. Но тогда еще Арди не думала о музыке как о чем-то серьезном: просто хобби, увлечение, не более. Девушка поступила на политологический факультет столичного университета. А спустя год ей случайно попалось на глаза объявление о наборе певиц. Прослушивание она успешно прошла, и политология осталась в прошлом.
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Известность артистке принесла песня 1962 года Tous les garçons et les filles. И жизнь Арди полностью изменилась: приглашения на роли в кино, поездка на Евровидение. Уже в следующем году молодая певица, представившая на конкурсе Монако, заняла вполне достойное 5-е место.
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Франсуаза начала регулярно записывать и выпускать альбомы, большую часть материала для которых – и текст, и музыку писала сама. Были и заметные роли в кино, в частности, в картинах «Замок в Швеции», «Большой приз» и несколько других.
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Необычная – по-французски утонченная и при этом какая-то космическая красота позволила девушке стать лицом сразу нескольких домов моды. Артистка стала большой поклонницей объемных пальто от Андре Куррежа, хотя обладала роскошной стройной фигурой. Позднее Франсуаза призналась, что таким способом пыталась спрятать свое тело от чужих глаз: сказывалось строгое религиозное воспитание.
Она работала и с Ивом Сен-Лораном, и с Пако Рабанна. Последний создал для нее несколько нарядов, ставших культовыми. В 70-х помимо музыки она попробовала себя и в другом направлении – совершенно новом для себя и несколько лет вела на радио передачи, посвященные астрологии.
В 1981 году состоялась свадьба Арди и ее возлюбленного Жака Дютрона. На тот момент их общему сыну Тома, который тоже стал музыкантом, было уже 8 лет.
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Периодически она заявляла о завершении карьеры. Но потом возвращалась, ведь в музыке вся ее жизнь. В 2004 году артистка узнала о страшном диагнозе – лимфоме. А в 2016 году впала в кому и находилась в таком состоянии до тех пор, пока сын не дал разрешение на использование экспериментальной терапии. Удивительно, но она сработала. И сама Арди впоследствии говорила, что очень удивлена этой отсрочке. Зачем это, если она уже почти приняла смерть?
Но, видимо, у судьбы еще есть свои планы на эту пожилую элегантную мадам. Классическая французская элегантность – это про Франсуазу. Пусть на смену элегантным платьям пришли джинсы и футболки, а длинные локоны давно сменила короткая стрижка. Она пела дуэтом с Игги Попом, Хулио Иглесиасом и Аленом Делоном, она вдохновляет множество начинающих артисток и авторов, вдохновленных ее жанровыми экспериментами. Она для многих женщин, боящихся того самого возраста «за…», стала условным эталоном: смелая, активная, интересующаяся новым, не выпадающая из информационного пространства.
Правда, несколько сместились акценты в творчестве: характерную романтичность и лиричность разбавляют темы смерти и памяти, покоя. Что неудивительно, все же Арди уже 78 лет. Но она точно поняла, побывав практически по ту сторону, что здесь и сейчас нужно ценить и использовать каждое мгновение, отведенное человеку.
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...
Артистка стала большой поклонницей объемных пальто от Андре Куррежа, хотя обладала роскошной стройной фигурой. Позднее Франсуаза призналась, что таким способом пыталась спрятать свое тело от чужих глаз: сказывалось строгое религиозное воспитание.
...
В 1981 году состоялась свадьба Арди и ее возлюбленного Жака Дютрона. На тот момент их общему сыну Тома, который тоже стал музыкантом, было уже 8 лет."
Не такое уж и строгое, как выяснилось... Блудить вне брака и завести незаконнорожденного ребенка не помешало...