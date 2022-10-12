Умерла Анджела Лэнсбери — звезда сериала «Она написала убийство»

«Дети Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно скончалась во сне дома в Лос-Анджелесе в 1:30 ночи сегодня, во вторник, 11 октября», — сообщили родственники.

Актриса родилась 16 октября 1925 года в Лондоне. Она не дожила пять дней до своего 97-летия.