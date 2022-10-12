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Умерла Анджела Лэнсбери — звезда сериала «Она написала убийство»

Умерла Анджела Лэнсбери — звезда сериала «Она написала убийство»

Автор:
12 октября 2022 10:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   анджела лэнсбери   кино   она написала убийство   роль   сериал   смерть   факты   фото   
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Актрисе театра, кино и телевидения было 96 лет.

Как сообщили родные Лэнсбери, та скончалась во сне у себя дома в Лос-Анджелесе. До её 97-летия оставалось всего несколько дней.

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«Дети Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно скончалась во сне дома в Лос-Анджелесе в 1:30 ночи сегодня, во вторник, 11 октября», — сообщили родственники.

Актриса родилась 16 октября 1925 года в Лондоне. Она не дожила пять дней до своего 97-летия.

Лэнсбери шесть раз получала премию «Золотой глобус» (1946, 1963, 1985, 1987, 1990, 1992), в том числе за лучшую женскую роль в телесериале «Она написала убийство» в 1992 году. Восемнадцать раз Лэнсбери номинировали на «Эмми», еще трижды — на премию «Оскар». В 2014 году она получила так называемый почетный «Оскар», который вручают за выдающийся вклад в развитие киноискусства и за заслуги перед Американской академией кинематографических искусств и наук. Актрису пять раз награждали высшей американской театральной премией «Тони».

В сериале «Она написала убийство» Лэнсбери играла овдовевшую писательницу, автора детективов Джессику Флетчер. Героиня актрисы помогала полиции расследовать убийства. Сериал выходил на телеканале CBS с 1984 по 1996 год, он состоит из 12 сезонов и 264 серий.

Лэнсбери играла в кино с 1940-х годов, в 2018 году вышел ее последний фильм «Пуговицы». Однако она продолжала работать актрисой дубляжа. Актриса озвучивала миссис Поттс в мультфильме «Красавица и чудовище» и императрицу Марию Федоровну в мультфильме «Анастасия».

Среди известных проектов актрисы — сериалы «Кружева» (1984), «Миссис Харрис едет в Париж» (1992), «Маленькие женщины» (2017), фильмы «Газовый свет» (1944), «Портрет Дориана Грея» (1945), «Маньчжурский кандидат» (1962), «Набалдашник и метла» (1971), «Смерть на Ниле» (1978), «Моя ужасная няня» (2005) и другие.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   анджела лэнсбери   кино   она написала убийство   роль   сериал   смерть   факты   фото   
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Eltiftel 59 минут назад
Жаль, конечно, раньше любил "она написала убийство" а-ля Пуаро и Донцова в одном лице....
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