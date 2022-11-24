Златоокая девушка, подарившая нам «Погоду»

Лафоре – это сценический псевдоним. Настоящее имя певицы – Майтена Думенак. Она появилась на свет в Жиронде в 1939 году в семье математика и домохозяйки. Рождение звезды произошло по воле случая: в 19 лет девушка заменила на конкурсе внезапно заболевшую сестру. И одержала победу!

Кстати, терапия пением – это тоже чистая случайность. Она была назначена девушке после затяжной болезни. Ей показано было постоянно напевать жизнеутверждающие мелодии и научиться себе аккомпанировать на гитаре.