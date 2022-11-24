Златоокая девушка, подарившая нам «Погоду»

К французским артистам – актёрам и певцам в Союзе было особое – трепетное и нежное отношение.
И хотя Мари Лафоре не приобрела такой широкой известности как, к примеру, Мирей Матье или Эдит Пиаф, все же с ее творчеством сталкивался каждый рожденный в СССР.
В Союзе знали такие песни в исполнении Лафоре как «Manchester et Liverpool», «Viens, viens», «Mon amour, mon ami», «Ivan, Boris et moi». Последнюю даже перепели на русском языке Пьеха и Иошпе.
А нежная мелодия «Manchester et Liverpool», исполненная оркестром Франка Пурселя, на долгие годы стала заставкой прогноза погоды.
Лафоре – это сценический псевдоним. Настоящее имя певицы – Майтена Думенак. Она появилась на свет в Жиронде в 1939 году в семье математика и домохозяйки. Рождение звезды произошло по воле случая: в 19 лет девушка заменила на конкурсе внезапно заболевшую сестру. И одержала победу!
Кстати, терапия пением – это тоже чистая случайность. Она была назначена девушке после затяжной болезни. Ей показано было постоянно напевать жизнеутверждающие мелодии и научиться себе аккомпанировать на гитаре.
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Первый хит «Les Vendanges de l’amour» вышел в 1963 году. Спустя несколько лет Лафоре уже стала знаменитой. Эксперты объясняют такой успех особой манерой исполнения – самобытной, совершенно отличной от той, что была принята в 60-х. В отличие от легких незатейливых песенок с минимумом текста ее были глубокими, проникновенными, романтическими.
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Довелось певице попробовать себя и в актерской профессии. Мари сыграла в одном фильме «На ярком солнце» (экранизация романа «Талантливый мистер Рипли») с самим Делоном. За режиссера картины «Златоокая девушка», снятого по новелле Бальзака, она вышла замуж. После чего за ней надолго закрепилось прозвище главной героини.
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Самая знаменитая песня «Manchester et Liverpool» была представлена публике в 1966 году. Затем были «Mon amour, mon ami», «Ivan, Boris et moi» и «La tendresse». И, конечно, проникновенная песня «Viens, viens» от лица брошенного малыша, умоляющего отца вернуться в семью.
Постепенно женщина стала терять интерес к певческой карьере, переехала в Швейцарию и занялась бизнесом, открыв художественную галерею.
Параллельно она писала собственные песни, увлеклась журналистикой. Впоследствии попыталась возобновить концертную деятельность. Но годы дали о себе знать: из-за проблем со здоровьем с реализацией не вышло.
Личная жизнь Мари была насыщенной: целых пять мужей, ни с одним из которых не вышло счастливой семьи. Мари не стало в 2019 году: жизнь 80-летней певицы оборвала онкология. Упокоение «Златоокая девушка» нашла на парижском кладбище Пер-Лашез рядом с отцом и матерью.
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