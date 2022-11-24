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Златоокая девушка, подарившая нам «Погоду»

Златоокая девушка, подарившая нам «Погоду»

Автор:
24 ноября 2022 12:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Майтена Думенак   Мари Лафоре   актриса   заставка   известность   певица   песня   слава   талант   француженка   
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К французским артистам – актёрам и певцам в Союзе было особое – трепетное и нежное отношение.

И хотя Мари Лафоре не приобрела такой широкой известности как, к примеру, Мирей Матье или Эдит Пиаф, все же с ее творчеством сталкивался каждый рожденный в СССР.

В Союзе знали такие песни в исполнении Лафоре как «Manchester et Liverpool», «Viens, viens», «Mon amour, mon ami», «Ivan, Boris et moi». Последнюю даже перепели на русском языке Пьеха и Иошпе.

А нежная мелодия «Manchester et Liverpool», исполненная оркестром Франка Пурселя, на долгие годы стала заставкой прогноза погоды.

Лафоре – это сценический псевдоним. Настоящее имя певицы – Майтена Думенак. Она появилась на свет в Жиронде в 1939 году в семье математика и домохозяйки. Рождение звезды произошло по воле случая: в 19 лет девушка заменила на конкурсе внезапно заболевшую сестру. И одержала победу!

Кстати, терапия пением – это тоже чистая случайность. Она была назначена девушке после затяжной болезни. Ей показано было постоянно напевать жизнеутверждающие мелодии и научиться себе аккомпанировать на гитаре.

Первый хит «Les Vendanges de l’amour» вышел в 1963 году. Спустя несколько лет Лафоре уже стала знаменитой. Эксперты объясняют такой успех особой манерой исполнения – самобытной, совершенно отличной от той, что была принята в 60-х. В отличие от легких незатейливых песенок с минимумом текста ее были глубокими, проникновенными, романтическими.

Довелось певице попробовать себя и в актерской профессии. Мари сыграла  в одном фильме «На ярком солнце» (экранизация романа «Талантливый мистер Рипли») с самим Делоном. За режиссера картины «Златоокая девушка», снятого по новелле Бальзака, она вышла замуж. После чего за ней надолго закрепилось прозвище главной героини.

Самая знаменитая песня «Manchester et Liverpool» была представлена публике в 1966 году. Затем были «Mon amour, mon ami», «Ivan, Boris et moi» и «La tendresse». И, конечно, проникновенная песня «Viens, viens» от лица брошенного малыша, умоляющего отца вернуться в семью.

Постепенно женщина стала терять интерес к певческой  карьере, переехала в Швейцарию и занялась бизнесом, открыв художественную галерею.

Параллельно она писала собственные песни, увлеклась журналистикой. Впоследствии попыталась возобновить концертную деятельность. Но годы дали о себе знать: из-за проблем со здоровьем с реализацией не вышло.

Личная жизнь Мари была насыщенной: целых пять мужей, ни с одним из которых не вышло счастливой семьи. Мари не стало в 2019 году: жизнь 80-летней певицы оборвала онкология. Упокоение «Златоокая девушка» нашла на парижском  кладбище Пер-Лашез рядом с отцом и матерью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Майтена Думенак   Мари Лафоре   актриса   заставка   известность   певица   песня   слава   талант   француженка   
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2  комментария
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1k
ChePaev 7 минут назад
5 мужей -это уже о многом говорит о бабе, у которой слишком долго длился период "я богиня а вы все никто", а когда пришло время - ни похоронить некому, ни могилу посетить.
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8k
diman02 3 минуты назад
Спасибо !
Было интересно !
Необычаяный образ !
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