Луселия Сантус: как сейчас живет и выглядит знаменитая «Рабыня Изаура»

Экранизация достаточно известного в далекой Бразилии романа "Рабыня Изаура" добрых тридцать лет назад стала истинной бомбой в СССР.
Ибо знойный сериал оказался первым бразильским мылом, широко показанном на нашем экране. И крайне-крайне зашедшим неискушенной советской публике. При том что саму мелодраму вряд ли можно назвать шедевром мирового кинематографа, а исполнительницу главной роли Луселию Сантус (вариант произношения - Сантуш) - невероятно талантливой актрисой.
Но вот так Азизунгарунгэ приключилась! Сериал, кстати, стал хитом не только в СССР, где обогатил нашу речь словечком "фазенда". "Рабыня" выстрелила еще почти в 80 странах мира. Включая, барабанная дробь, США - где иностранные фильмы вообще крайне редко популярностью пользуются.
На Кубе, где всегда существовал дефицит электроэнергии, в часы показа сериала свет давали без ограничений. Также как в блокадной Армении начала 1990-х.
А в воюющей Югославии в 1992-1994 гг на время демонстрации "Рабыни Изауры" стороны объявляли локальное перемирие. В Китае почти 300 млн человек проголосовали за присуждении Луселии местной кинопремии «Золотой орёл» - уникальный случай присуждения этой премии иностранке.
Давайте же узнаем, как сегодня живет уже пожилая Луселия и чем занимается.
Сразу нужно отметить, сам сериал снят был в 1976-м году. То есть, еще 47 лет назад. Советский зритель увидел мыло с опозданием на 12 годков, короче.
Юной Луселии, простой девчонки из обычной рабочей семьи, на момент съемок было всего девятнадцать лет от роду. Никому неизвестную актрису без киноопыта пригласили сняться в главной роли в любовной истории о бедной рабыне, не забывавшей мечтать о настоящей любви... Луселия согласилась. И свою роль исполнила на все сто.
После "Изауры" наша героиня надолго закрепила за собой амплуа наивной, слабой и беззащитной девушки. Продолжила съемки в родной Бразилии. Хотя более успеха "Изауры" повторить уже так не смогла.
Наша героиня даже снялась на пике славы в откровенной фотосессии для бразильской версии популярного мужского журнала Playboy. Чем немало не только порадовала, но и озадачила армию свою поклонников. Такая скромная тургеневская барышня, комсомолка-спортсменка, и тут вдруг...
- Я просто хотела разорвать этот порочный круг, где в кино режиссеры меня вечно преподносили как саму скромность, - признавалась впоследствии сама Луселия. - Я была так популярна, что считала: могу делать все, что пожелаю.
Излишне наверно вам говорить, что тот культовый тираж "Плейбоя" с обожаемой Сантус бразильцы расхватали в одно утро...
В 1980-е годы Луселия вообще ударилась в крайне откровенные съемки. В фильме "Красивая, но обыкновенная" даже исполнила роль 17-летней девушки, которую прямо на экране жестоко лишают чести пятеро бандитов. От былого образа наивности не осталось и следа...
А что сегодня?
Ныне красотка Луселия мир большого кино отнюдь не покинула. Вполне снимается, сохранив стройную подтянутую фигуру и образ кекс-символа.
Но вместо актерства сегодня гораздо чаще занимается продюсерской деятельностью. Также стала активной правозащитницей. Участвует в политической жизни родной Бразилии. И всегда ездит только на общественном транспорте - говорит, что хочет всегда быть ближе к простому народу, из которого вышла.
Луселия яро выступала против прошлого президента страны, консерватора Жаира Болсонару. Из-за чего, как сама поделилась, получала множество угроз. И вынуждена была на некоторое время перебраться жить в Португалию. Где успела сняться в местном сериале «Na Corda Bamba» ( «По лезвию ножа»). кстати, вместе со знаменитым Алвару, освободителем Изауры - актером Эдвином Луизи. Вот они на совместном фото.
Сегодня самая известная в мире "Рабыня" живет в огромном особняке в шикарном пригороде Рио-де-Жанейро. У Луселии - собственный автопарк и большой штат прислуги.
Наша героиня занимается благотворительностью, ведет соцсети. Отказывается от мяса - стала убежденной вегетарианкой. И не забывает посвящать много времени семье.
Ее единственный сын, ныне уже 38-летний Педро Нешлинг выбрал путь мамы. Сам стал знаменитым в Бразилии актером. И попутно порадовал почтенную родительницу внучкой Каролиной.
Луселия с единственным сыном. На втором фото сынок с внучкой - вылитая бабушка в детстве!
Актриса пребывает в разводе со своим мужем - знаменитым бразильским композитором Джоном Нешлингом. И хотя крутила немало романов с весьма крутыми мужчинами родной страны, и даже по слухам еще раз тайно потом скрепляла себя узами брака, ныне более замуж идти отказывается.
- Разве что, за Ричарда Гира замуж пойду, если вдруг предложит, - смеется Луселия. - Он же буддист, как и я!
Луселия в России
О невероятной популярности своей в далекой заснеженной России Луселия, кстати, как сама говорит, всегда знала. Однако впервые самолично посетила нашу страну только в декабре 2018-го.
- Меня невероятно поразила русская храмовая архитектура, новогоднее убранство городов, - признается бразильская актриса. - Приятно удивила русская вкусная еда, которой я прежде никогда не пробовала. А также тот факт, что меня узнавали люди на улицах, подбегали для селфи. Хотя уже столько лет прошло...
Источник:
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"....живет в огромном особняке в шикарном пригороде Рио-де-Жанейро. У Луселии - собственный автопарк и большой штат прислуги..."
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А это точно про одного и того же человека?