Луселия Сантус: как сейчас живет и выглядит знаменитая «Рабыня Изаура»

Давайте же узнаем, как сегодня живет уже пожилая Луселия и чем занимается.

Сразу нужно отметить, сам сериал снят был в 1976-м году. То есть, еще 47 лет назад. Советский зритель увидел мыло с опозданием на 12 годков, короче.

Юной Луселии, простой девчонки из обычной рабочей семьи, на момент съемок было всего девятнадцать лет от роду. Никому неизвестную актрису без киноопыта пригласили сняться в главной роли в любовной истории о бедной рабыне, не забывавшей мечтать о настоящей любви... Луселия согласилась. И свою роль исполнила на все сто.