Объявлены 11 победительниц премии «Женщина года-2023», которые особенно преуспели в своей профессии

Журнал Harper’s Bazaar объявил 11 победительниц премии «Женщина года», заслуживших награды за достижения в разных сферах деятельности: от карьеры в кино до спорта. Одно из самых больших впечатлений на редакцию произвела Эмилия Кларк, которая, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, отчаянно отдаёт себя карьере актрисы, а также активно занимается благотворительностью. Но это лишь одна из победительниц: редакция отмечает заслуги писательницы, взявшейся за переосмысление Шекспира, режиссёра, которая стала одной из немногих женщин-обладательниц «Оскара», и других выдающихся дам, которые совершают невероятные прорывы в своей сфере.