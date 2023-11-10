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Объявлены 11 победительниц премии «Женщина года-2023», которые особенно преуспели в своей профессии

Объявлены 11 победительниц премии «Женщина года-2023», которые особенно преуспели в своей профессии

Автор:
10 ноября 2023 09:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Женщина года-2023   актриса   в мире   модель   певица   победительниц а   профессия   фото   
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Смотрите ниже, кто за этот год сумел превзойти себя и впечатлить внимательную к искусству и спорту редакцию Harper’s Bazaar.

Журнал Harper’s Bazaar объявил 11 победительниц премии «Женщина года», заслуживших награды за достижения в разных сферах деятельности: от карьеры в кино до спорта. Одно из самых больших впечатлений на редакцию произвела Эмилия Кларк, которая, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, отчаянно отдаёт себя карьере актрисы, а также активно занимается благотворительностью. Но это лишь одна из победительниц: редакция отмечает заслуги писательницы, взявшейся за переосмысление Шекспира, режиссёра, которая стала одной из немногих женщин-обладательниц «Оскара», и других выдающихся дам, которые совершают невероятные прорывы в своей сфере.

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Эмилия пережила кровоизлияние в мозг, но её главным страхом была не смерть, а потеря работы. Благодаря храбрости и преданности делу после выздоровления она взялась за разнообразные проекты, не только в сфере кино (финансирование медицины и написание комикса).

Пэтси — студентка-физик, ставшая активисткой и защитницей прав женщин.

В этом году в залах Королевской академии проходит персональная выставка Марины Абрамович, и, по мнению Harper’s Bazaar, она является главным провокатором мира искусств и постоянно изобретает себя заново.

Она уже давно очаровала читателей своим ярким миром прозы, но её новый роман «Хамнет» стал настоящим бестселлером и вскоре был адаптирован для фильма, который выйдет в 2025 году. Таким образом, Мэгги поднялась до новой высоты литературной славы.

Алессия Руссо, нападающая клуба «Арсенал», вывела женскую сборную Англии по футболу в финал чемпионата мира. И на этом спортсменка не планирует останавливаться.

За последние 20 лет она произвела революцию в мире роскошной моды, вдохновляя на расширение возможностей женщин.

Роли этой актрисы весьма разнообразны, и в каждую из них она привносит свою собственную харизму и постоянство преданности ремеслу. Среди самых известных работ Камиллы роли в сериале «Десять процентов» (2015-2020) и недавних фильмах «Тихий омут» (2021) и «Дом Gucci» (2021).

В 2021 году Эмиральд получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Девушка, подающая надежды» (2020). Как режиссёр она превосходно сочетает юмор с ужасом – и её последняя захватывающая драма «Солтбёрн» не является исключением.

Актриса, известная по сериалу «Локи» (2021-…), успешно совмещает карьеру с защитой прав переселенцев, буду послом УВКБ ООН.

Жанель — разносторонняя и талантливая артистка, которая вступила в новую эру самопознания. Помимо успехов в музыкальной сфере, она снимается в интересных кинопроектах (например, «Достать ножи: Стеклянная луковица», 2022).

Её звездная роль в сериале «Уэнсдей» (2022-..) принесла актрисе огромную базу поклонников по всему миру и ускорила её успех. Теперь она полна решимости взять на себя ответственность за своё будущее.

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Метки: Женщина года-2023   актриса   в мире   модель   певица   победительниц а   профессия   фото   
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александр ломовицкий Час назад
знаю только вот эту

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14k
Antique computer 10 минут назад
«Женщина года-2023», 11 бездельниц и ни одной матери.
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12k
Sapsan 37 минут назад
Типичная вывеска гламурных глянцевых журналов нулевых для потребительского контента. Неужели в фишках есть почитатели этого "жанра"?
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