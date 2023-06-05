Солист группы "Три дня дождя", которого хвалила Мизулина, пьяный сорвал собственный концерт в Екатеринбурге

Позже продюсер лейбла IZBA, которому принадлежит группа "Три дня дождя", Сергей Slem объяснил поведение певца. Как оказалось, Глеб расстался с девушкой и у него сдали нервы.

Как продюсер, я понимаю ваши переживания. Тут уже вопрос был не в том, что он нажрался, а в том, что его здоровье просто лопнуло. Позже распишем почему. Эти четыре месяца тура был тотальный ад. Он уехал зимой, а возвращается в начале лета. Всю весну прокатали. У него порушились отношения, которые длились одиннадцать лет. Он бухал, но не мог не давать концерты, - рассказал Сергей Slem. - Сегодня (4 июня, Прим. Ред.) он ко мне подошел до концерта и сказал, что не сможет выйти на сцену, потому что ему очень плохо. Он пытался выпить, чтобы ему стало легче, просто психологически. Но у него просто психика лопнула сегодня.

В своём Telegram-канале Екатерина Мизулина высказала своё мнение. Она отметила, что исполнитель не должен выходить на сцену в таком состоянии. По её словами, Глеб должен вернуть деньги всем желающим и принести извинения.