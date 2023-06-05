Солист группы "Три дня дождя", которого хвалила Мизулина, пьяный сорвал собственный концерт в Екатеринбурге

4 июня в Екатеринбурге прошёл концерт группы "Три дня дождя", который обернулся провалом. Солист группы Глеб Викторов заявился на сцену пьяным, валялся на полу и ронял микрофон. В итоге Глеба увели со сцены организаторы.
10 мая Екатерина Мизулина похвалила солиста Глеба Викторова за гражданскую позицию. С матами Глеб рассказал о своих благотворительных концертах в Луганске и Донецке и призвал россиян помогать друг другу.
А уже 4 июня Глеб сорвал собственный концерт в Екатеринбурге. По словам зрителей, артист был пьяным, шатался и еле произносил слова, а затем и вовсе упал на сцену, продолжая петь лёжа. Видео с выступлением группы "Три дня дождя" появились в сети.
По рассказу очевидцев, сначала Глеб пел нормально, но с каждой минутой ему становилось всё хуже. Через пару песен Глеб уже еле стоял на ногах, несколько раз ронял микрофон, а потом упал и пел лежа, его поднимали и пытались привести в чувства гитаристы и охранники, после этого он пел сидя.
Позже продюсер лейбла IZBA, которому принадлежит группа "Три дня дождя", Сергей Slem объяснил поведение певца. Как оказалось, Глеб расстался с девушкой и у него сдали нервы.
Как продюсер, я понимаю ваши переживания. Тут уже вопрос был не в том, что он нажрался, а в том, что его здоровье просто лопнуло. Позже распишем почему. Эти четыре месяца тура был тотальный ад. Он уехал зимой, а возвращается в начале лета. Всю весну прокатали. У него порушились отношения, которые длились одиннадцать лет. Он бухал, но не мог не давать концерты, - рассказал Сергей Slem. - Сегодня (4 июня, Прим. Ред.) он ко мне подошел до концерта и сказал, что не сможет выйти на сцену, потому что ему очень плохо. Он пытался выпить, чтобы ему стало легче, просто психологически. Но у него просто психика лопнула сегодня.
В своём Telegram-канале Екатерина Мизулина высказала своё мнение. Она отметила, что исполнитель не должен выходить на сцену в таком состоянии. По её словами, Глеб должен вернуть деньги всем желающим и принести извинения.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Нажрался в ГОВНО так и говорите... Психика у него лопнула, нежный какой.