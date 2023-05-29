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Селена Гомес устроила скандал охранникам на концерте Бейонсе

Селена Гомес устроила скандал охранникам на концерте Бейонсе

Автор:
29 мая 2023 11:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   видео   интересное   селена гомес   скандал   фото   шоу бизнес   
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В Париже певица Селена Гомес посетила концерт Бейонсе. Как только Селена появилась на стадионе, к ней ринулась толпа поклонников и журналистов.

Появление Селены Гомес на концерте в Париже закончилось скандалом. Когда Селена шла через стадион в VIP-зону, к ней кинулись сотни поклонников. Звезду чуть не снесла толпа и охранникам пришлось охранять знаменитость.

В сети появился ролик, где Селена кричит на своих охранников. Судя по всему, причиной скандала стала несобранность молодых людей. По одной из версий, Селена была недовольна тем, что её повели в VIP-зону через весь стадион, спровоцировав фанатов.

TMZ сообщает, что ещё одной причиной скандала могла стать выходка одного из охранников. Он слишком агрессивно остановил фаната, который пытался подойти к Гомес.

Селена Гомес испытывает большие трудности в жизни. Она сильно набрала в веса после пересадки почки и хемотерапии. Кроме того, Селена страдает от волчанки и нескольких психических заболеваний. Но это совсем не мешает ей пить алкоголь и присутствовать на вечеринках с "белыми дорожками" (второе фото). Наверное, это лекарство...

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Метки: Концерт   видео   интересное   селена гомес   скандал   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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14k
FatZilla 2 часа назад
Я когда фанатов вижу, мне как-то стыдно... как толпа обезьян пресмыкаются перед Каа...
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7k
Компьютер DELL с монитором 15 минут назад
Пост - ГОВНО !
Автор - АУТИСТ (ка) !
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
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14k
hunter Час назад
сгорит скоро как уитни хьюстон
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22k
ЦСКА 2 часа назад
А чем знаменита Селена Гомес?
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940
ruslan d 2 часа назад
Блин, мимо меня любой актёр/музыкант/спортсмен пройдет , я не замечу , а тут сбежались со всех сторон ...
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1k
rudenkov 2 часа назад
набрала в веса после пересадки почки и хемотерапии. А что такое хемотерапия?
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59k
pynh 3 часа назад
покемонка? покемонка.
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15k
Majul 3 часа назад
покемонка всем насрать. Это никому не интересно!
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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