Селена Гомес устроила скандал охранникам на концерте Бейонсе

Селена Гомес испытывает большие трудности в жизни. Она сильно набрала в веса после пересадки почки и хемотерапии. Кроме того, Селена страдает от волчанки и нескольких психических заболеваний. Но это совсем не мешает ей пить алкоголь и присутствовать на вечеринках с "белыми дорожками" (второе фото). Наверное, это лекарство...