Селена Гомес устроила скандал охранникам на концерте Бейонсе

В Париже певица Селена Гомес посетила концерт Бейонсе. Как только Селена появилась на стадионе, к ней ринулась толпа поклонников и журналистов.
Появление Селены Гомес на концерте в Париже закончилось скандалом. Когда Селена шла через стадион в VIP-зону, к ней кинулись сотни поклонников. Звезду чуть не снесла толпа и охранникам пришлось охранять знаменитость.
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В сети появился ролик, где Селена кричит на своих охранников. Судя по всему, причиной скандала стала несобранность молодых людей. По одной из версий, Селена была недовольна тем, что её повели в VIP-зону через весь стадион, спровоцировав фанатов.
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TMZ сообщает, что ещё одной причиной скандала могла стать выходка одного из охранников. Он слишком агрессивно остановил фаната, который пытался подойти к Гомес.
Селена Гомес испытывает большие трудности в жизни. Она сильно набрала в веса после пересадки почки и хемотерапии. Кроме того, Селена страдает от волчанки и нескольких психических заболеваний. Но это совсем не мешает ей пить алкоголь и присутствовать на вечеринках с "белыми дорожками" (второе фото). Наверное, это лекарство...
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Автор - АУТИСТ (ка) !