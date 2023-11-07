"Били линейкой по костяшкам": пользователи рассказали, как детские увлечения искалечили им жизнь

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В детстве многие ходили в кружки: музыкальные, художественные, танцевальные. И эти занятия занимали много времени. И порой хобби становится любимым занятием на всю жизнь, а иногда наносит травматичный опыт. Пользователи поделились, как на них повлияли их детские занятия.
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