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"Били линейкой по костяшкам": пользователи рассказали, как детские увлечения искалечили им жизнь

"Били линейкой по костяшкам": пользователи рассказали, как детские увлечения искалечили им жизнь

Автор:
07 ноября 2023 18:15
Сообщество : Истории из жизни
Метки: детская травма   детские кружки   истории   истории из жизни   кружки   увлечения   фото   хобби   
1603
15

В детстве многие ходили в кружки: музыкальные, художественные, танцевальные. И эти занятия занимали много времени. И порой хобби становится любимым занятием на всю жизнь, а иногда наносит травматичный опыт. Пользователи поделились, как на них повлияли их детские занятия.

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Метки: детская травма   детские кружки   истории   истории из жизни   кружки   увлечения   фото   хобби   
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10  комментариев
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7k
Горец Ю 2 часа назад
В наше время такой хни не было))) (70-80-е). Огребали только на уроках по делу. А на дополнительных- секциях и кружках, даже школьные препрды совсем по другому себя вели. Понимали, что добровольно шли. Спасибо им)))
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9k
Дмитрий 59 минут назад
Ну можно согласится, что кому то психику могли попортить. А с другой стороны это и есть естественный отбор.
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3k
Yus Час назад
Наконец то мы узнали, что жизнь это боль.
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9k
sedoisever Час назад
Что-то после первых трёх расхотелось читать. Какое-то нытьё закомплексованных обиженок.
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32k
Юрий Час назад
Комментарий к фото
К Карполю попала?

Ссылка www.youtube.com
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424
Евгений Эдельштейн Час назад
А я из многого подобного в своей жизни , смотрю ,какое огромное количество моих плюс-минус сверстников с ненормальным,по моему мнению,уважением и любовью до сих пор относится к некоторым учителям из моей школы,аж волосы дыбом. Например,учитель физры был псих,очень любил подстраховывать девочек,хреначил по мордам и бошкам мальчиков... Попробуй слово даже скажи сейчас правду... Порвут меня. А некоторые даже гордятся,что их жизни учили таким образом... Армия тоже. Говорил с одним про дедовщину,так он тоже с любовью к дебилам,которые его унижали там. Учили жизни... Мол,сам тоже потом молодых учил. Чуть рожу ему не расквасил...
Где-то либо я не туда свернул,либо мир ...
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1M
Великий Немой Час назад
Бред и сопли пузырями!
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33k
Юр21 Час назад
Хня какая то унылая. Особенно про растяжку, если бы со всей силы надавили бы - связки нахер порвались. Ходил на борьбу, да тяжело было, иногда не хотелось (особенно летом), бывал тренер ругался, даже орал - но никаких психологических травм "на всю жизнь" не нанёс. Может быть мы тогда не знали про психологические травмы и "панические атаки"?
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57k
dima423 Час назад
Ничего страшного не услышал) И вообще рано или поздно дети сталкиваются с суровой действительностью... а то жирными их назвали или страшными, ну окуеть трагедия))
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Спелая кукурузинка

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