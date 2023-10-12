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Ситуации с начальницами, которые выводят из себя

Ситуации с начальницами, которые выводят из себя

Автор:
12 октября 2023 13:47
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в коллективе   истории   истории из жизни   на работе   начальница   начальница дура   прикольно   фото   
1931
14

Рабочая атмосфера в коллективе очень важна. Но если начальница ведёт себя неадекватно, то трудиться становится тяжелее. Герои нашей подборки рассказали о ситуациях, которые уже нет сил терпеть.

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А у вас были конфликты с начальницами?

Источник:

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Метки: в коллективе   истории   истории из жизни   на работе   начальница   начальница дура   прикольно   фото   
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9  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
баба своим настроением руководить не может (за нее руководят гармоны) а ей доверили руководить людьми . нонсенс.
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5k
Дмитрий ! Час назад
В подборке одни начальницы, это о чем-то говорит.
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34k
Fat Lynx Час назад
Заметьте, жалобы на начальниц... Бабы - зло?
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12k
Karelian Час назад
О какой субординации идет речь в первой картинке??? Она начальник - ты дурак.
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124
ruslan d Час назад
Ну фиг знает , у меня прекрасная начальница
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91k
Херанука Паибалу Час назад
Говорят, в Израиле в ЦАХАЛ действовал норматив по командирам женского пола...
И всяко-разно...
Поэтому и проипали атаку ХАМАС ....
Потом обьявили, что системой контроля проникновения занимался Искусственный Интеллект, поэтому НИКТО НЕ ВИНОВАТ, и никого "снимать с должногсти" не будут
ИИ, ну шо ты с ним поделаешь.....
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