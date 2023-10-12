Ситуации с начальницами, которые выводят из себя

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Рабочая атмосфера в коллективе очень важна. Но если начальница ведёт себя неадекватно, то трудиться становится тяжелее. Герои нашей подборки рассказали о ситуациях, которые уже нет сил терпеть.
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А у вас были конфликты с начальницами?
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И всяко-разно...
Поэтому и проипали атаку ХАМАС ....
Потом обьявили, что системой контроля проникновения занимался Искусственный Интеллект, поэтому НИКТО НЕ ВИНОВАТ, и никого "снимать с должногсти" не будут
ИИ, ну шо ты с ним поделаешь.....