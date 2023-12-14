14 человек, которые никогда не забудут свою поездку в лифте

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Лифты - это очень удобно, но порой в них застревают, а ещё можно встретить нерадивых соседей. В этом посте собраны ситуации, которые приключились с пользователями - и они их никогда не забудут.
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Интересно как поведут себя эти индивидуумы, когда какой нить "страждущий" у них отнимет бабло, потому что ему нужнее?
Варианты, договориться, купить даже не рассматривались по ходу.
"В лифте, в лифте ехать интересно.
В лифте сокращается наш путь."
По-моему, Русланова её часто исполняла.