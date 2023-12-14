FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6119 постов • 1284 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
14 человек, которые никогда не забудут свою поездку в лифте

14 человек, которые никогда не забудут свою поездку в лифте

Автор:
14 декабря 2023 10:32
Сообщество : Истории
Метки: в лифте   истории   истории из жизни   история   лифт   на лифте   фото   
1141
15

Лифты - это очень удобно, но порой в них застревают, а ещё можно встретить нерадивых соседей. В этом посте собраны ситуации, которые приключились с пользователями - и они их никогда не забудут.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в лифте   истории   истории из жизни   история   лифт   на лифте   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Денис Час назад
13.
Интересно как поведут себя эти индивидуумы, когда какой нить "страждущий" у них отнимет бабло, потому что ему нужнее?
Варианты, договориться, купить даже не рассматривались по ходу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Никита Сергеевич 55 секунд назад
Той семейке, которая любит отбирать чужое, лучше бы не плодиться. Очередные яжродители.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Как не вспомнить старинную русскую народную песню:
"В лифте, в лифте ехать интересно.
В лифте сокращается наш путь."
По-моему, Русланова её часто исполняла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65041



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как добывают янтарь на крупнейшем в мире месторождении
Как добывают янтарь на крупнейшем в мире месторождении
В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов
В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Шоколадка от гостей

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#Юмор#факты#позитив#подборка#ДТП#забавно#история
#в мире#машина#интересное#Прикол#Автовсячина#дети#собака#авто аварии#новый год#полиция
#животные#автомобили#люди#кино#фильм#Ynews#аварии#Еда#Разное#задержание
Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото) Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото) 20 раз, когда люди обнаружили странные и пугающие вещицы 20 раз, когда люди обнаружили странные и пугающие вещицы "Били линейкой по костяшкам": пользователи рассказали, как детские увлечения искалечили им жизнь "Били линейкой по костяшкам": пользователи рассказали, как детские увлечения искалечили им жизнь Юлиана Кёпке: девушка, выжившая в жуткой авиакатастрофе Юлиана Кёпке: девушка, выжившая в жуткой авиакатастрофе Паук укусил британца на отдыхе, и отложил яйца в его ноге Паук укусил британца на отдыхе, и отложил яйца в его ноге Американка призналась, что муж изменял ей с её собственной матерью Американка призналась, что муж изменял ей с её собственной матерью

На что жалуетесь?

Вернуться