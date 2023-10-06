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Непростые ситуации из жизни женщин

Непростые ситуации из жизни женщин

Автор:
06 октября 2023 12:08
Сообщество : Истории
Метки: забавно   из жизни   истории   истории из жизни   любопытно   про женщин   фото   
3113
14

С женщинами происходит много чего странного, иногда комичного, а иногда и вовсе бредового. Размышления девушек, оказавшихся в подобных ситуациях, можно почитать в разных группах в соцсетях. Перед вами 13 историй, которые нарочно не придумаешь.

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Метки: забавно   из жизни   истории   истории из жизни   любопытно   про женщин   фото   
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20  комментариев
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9k
Дмитрий Час назад
Вспомнилось по поводу "я ж заболею". Были мы студентами и проходили практику на заводе. И т.к. смена заканчивалась поздно, то уезжали все практически последними автобусами. И вот стоят (в общей компании на остановке) этот молодой человек и девушка и он всё к ней клинья подбивает. Подходит её автобус, она собирается садиться в него и он ей говорит: "Лена! Давай подождём следующий автобус?" В том смысле, что пообщаемся ещё. Она вроде и не против, в общем уговаривает он её. И дальше сама история. Через пару минут подъезжает его автобус и он со словами: "О! Мой автобус!" садится в него и уезжает! Надо было видеть лицо этой девчонки! Там была дичайшая смесь разочарования и обиды.
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21k
Davy Jones Полчаса назад
Я давно подозревал, что вуменсдей это приют обретения колоективного разума у слегка поехавших кукухой женщин
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21k
сеньор Леонсио Час назад
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26k
Сталкер Час назад
Так переспала с ним или нет?
))

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26k
Сталкер Час назад
Это не высохший мозг тебе говорит.


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56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну и дура))
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56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
"Я чувствовала задранность юбки, и поднималась маленькими шажками" (с) ... она не неловкая а тупенькая какая то... а поправить юбку не судьба, если уж заметила?
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61k
pynh 2 часа назад
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на тебя с соседом поспорил получится вынести все золото или нет
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56k
dima423 2 часа назад
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Скорее все таки он ее)
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61k
pynh 2 часа назад
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Визитку молча давай
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56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну есть люди дурные когда пьяные... просто не бухать с ним)
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56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
странная какая то... ну сама бы подошла познакомилась, или на сайте знакомств
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Спелая кукурузинка

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