Непростые ситуации из жизни женщин

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С женщинами происходит много чего странного, иногда комичного, а иногда и вовсе бредового. Размышления девушек, оказавшихся в подобных ситуациях, можно почитать в разных группах в соцсетях. Перед вами 13 историй, которые нарочно не придумаешь.
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