В Москве спасли мужиков, на спор заковавших себя в наручники

В столичном районе Хорошево-Мневники трое друзей активно поглощали алкоголь. Среди ночи один из них заявил, что может заковать себя в наручники и открыть их без всякого ключа - нужна всего лишь зубочистка.

И немедленно сомкнул на запястье один «браслет».