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В Москве спасли мужиков, на спор заковавших себя в наручники

В Москве спасли мужиков, на спор заковавших себя в наручники

Автор:
07 ноября 2023 17:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   друзья   наручники   приятели   спасатели   
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Вовремя вмешались спасатели и до БДСМ не дошло.

В столичном районе Хорошево-Мневники трое друзей активно поглощали алкоголь. Среди ночи один из них заявил, что может заковать себя в наручники и открыть их без всякого ключа - нужна всего лишь зубочистка.

И немедленно сомкнул на запястье один «браслет».

Полтора часа он кряхтел, подвывал, тужился, извёл не один десяток зубочисток, но наручник так и не открыл. Тогда его подвыпивший товарищ тоже решил поучаствовать и зачем-то приковал себя к мамкиному Гудини. То ли был в стельку пьян, то ли у него были какие-то сомнительные планы на товарища. Соль в том, что ключа от наручников не было и мужикам осталось надеяться только на зубочистки.

Надежда не оправдалась, в 5 утра фокусники позвонили спасателям и те их наконец-то расцепили - с помощью кусачек и болгарки.

«Факир был пьян и фокус не удался»©.

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Метки: Видео   Москва   друзья   наручники   приятели   спасатели   
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2  комментария
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19k
Robin Hood 8 минут назад
Зубочистками они пытались
лучше бы молитвами
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4k
Wertos 53 минуты назад
Слабаки ! Я бы продолжил пить и спать лёг !
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