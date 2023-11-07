В Москве спасли мужиков, на спор заковавших себя в наручники

Вовремя вмешались спасатели и до БДСМ не дошло.
В столичном районе Хорошево-Мневники трое друзей активно поглощали алкоголь. Среди ночи один из них заявил, что может заковать себя в наручники и открыть их без всякого ключа - нужна всего лишь зубочистка.
И немедленно сомкнул на запястье один «браслет».
Полтора часа он кряхтел, подвывал, тужился, извёл не один десяток зубочисток, но наручник так и не открыл. Тогда его подвыпивший товарищ тоже решил поучаствовать и зачем-то приковал себя к мамкиному Гудини. То ли был в стельку пьян, то ли у него были какие-то сомнительные планы на товарища. Соль в том, что ключа от наручников не было и мужикам осталось надеяться только на зубочистки.
Надежда не оправдалась, в 5 утра фокусники позвонили спасателям и те их наконец-то расцепили - с помощью кусачек и болгарки.
Источник:
«Факир был пьян и фокус не удался»©.
Источник:
- Импортозамещение: блогер купил билет на концерт певицы Адель в Москве, а получил скучное шоу и песни с экрана
- «Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити
- В московском бизнес-клубе Club 500 прошли обыски и задержания
- Чеченского бойца ММА задержали в Москве из-за публичного оправдания терроризма
- Plus-size модель требует 1 миллион рублей у магазина, который продаёт одежду для худых женщин