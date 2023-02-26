Советские плавленые сыры

Совсем молодая пищевая отрасль

Производство плавленых сыров для СССР было делом новым: самый первый комбинат по выпуску такой продукции открылся в первой половине 30-х гг., в то время как во всем мире плавленые сыры уже давно заняли свою нишу в пищевой индустрии, и, конечно же, во главе всех пионеров "сырного дела" стояла Швейцария.

Не без помощи советских диетологов плавленый сыр был провозглашен продуктом высокопитательным, с хорошей степенью усвоения (почти 100%) и полезным для здоровья. Соответственно, спрос на эту продукцию начал расти довольно быстрыми темпами, что вызвало необходимость открывать еще ряд заводов.