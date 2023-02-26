FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6149 постов • 2843 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Советские плавленые сыры

Советские плавленые сыры

Автор:
26 февраля 2023 10:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   СССР   интересно   плавленый сырок   продукты   факты   фото   
658
16

Существует расхожее (и ошибочное) мнение, что в советские времена плавленый сыр относился к категории малоценных продуктов, которые годились разве что на еду неприхотливым студентам, когда у них заканчивалась стипендия или же на закуску для тех, кто любил где-нибудь в подворотне "сообразить на троих".

На самом деле, ассортимент плавленых сыров был настолько широк, что даже капризные гурманы могли найти сорта с довольно тонким и благородным вкусом - как правило, это была категория деликатесных сыров.

×
×

Совсем молодая пищевая отрасль

Производство плавленых сыров для СССР было делом новым: самый первый комбинат по выпуску такой продукции открылся в первой половине 30-х гг., в то время как во всем мире плавленые сыры уже давно заняли свою нишу в пищевой индустрии, и, конечно же, во главе всех пионеров "сырного дела" стояла Швейцария.

Не без помощи советских диетологов плавленый сыр был провозглашен продуктом высокопитательным, с хорошей степенью усвоения (почти 100%) и полезным для здоровья. Соответственно, спрос на эту продукцию начал расти довольно быстрыми темпами, что вызвало необходимость открывать еще ряд заводов.

Рецептура тоже была существенно расширена: появились плавленые сыры с добавлением перца, тмина, копченостей или даже шоколада и фруктов.

Как делали плавленый сыр

Все плавленые сыры делились на две большие категории: ломтевые (которые можно было нарезать ножом на ломтики) и пастообразные. Но основой для тех и других всегда служили такие продукты, как твердый сыр. брынза, творог, сливочное масло, сливки/молоко.

Основу хорошенько измельчали, примешивали к ней различные добавки, и обязательно - некоторые соли, которые ускоряли процесс плавления. Все это подогревали паром, чтобы ингредиенты и плавились, и одновременно пастеризовались, после чего сырную массу отправляли на фасовку.

Фасовка - это тоже интересно. В одном случае дозатор с сырной массой подавал порцию в фольгированный "пакетик", а потом сверху накрывал сыр еще "крышечкой" из фольги и слегка прессовал все это - получались классические прямоугольные или треугольные брусочки.

Массу, которую плавили при чуть больших температурах и не подвергали прессованию, расфасовывали в банки, а иногда и - в тубы. Странно, что такая удобная упаковка, как тюбик, встречалась в продаже намного реже, чем пластиковые баночки или фольгированные брусочки...

Такие разные вкусы

Ну а вкус того или иного сорта плавленого сыра - это уже работа добавок. Например, самым специфическим вкусом обладал плавленый Рокфор, который, как и его твердый собрат, имел зеленоватый цвет, вкрапления плесени и характерный аромат.

Острые сыры тоже могли быть очень оригинальными по вкусу: некоторые имели вкус копченой рыбы ("Особый"); другие - чуть сладковатый привкус с ароматом перца, лаврового листа, гвоздики и корицы ("Столичный острый") или тот характерный вкус, который придавали сыру листья тригонеллы и сушеного томата.

Сливочные сыры были, пожалуй, самым калорийным продуктов - содержание жира в них могло превышать 60%. Как правило, их делали из двух сортов - Советского и Угличского, которые сами по себе обладали выраженным сливочным вкусом и маслянистой консистенцией.

Ну а дети, конечно, больше всего любили десертные сыры, в которые добавляли не только шоколадную массу, но и измельченный лимон, апельсин, орехи, ароматические эссенции, ванилин, а также - жирный творог и чуть больше сливочного масла, чем в остальные сорта.

А у вас были любимые плавленые сыры, вкус которых нравился больше всего?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Еда   СССР   интересно   плавленый сырок   продукты   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Lexx Час назад
Мировой закусон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Валерий 14 минут назад
Эх, а какой из сырков супец получался!!! Попробовал недавно сварить - дрянь сыры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
Паша Андрианов Полчаса назад
бухарики называли их ЗАМАЗКА))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Злобный Полчаса назад
Жалко что сейчас все эти сырки из заменителя молока делается. Если хочется настоящего то цена 50р за один сырок. А маркетологи мрази его сейчас в два раза меньше по объёму выпускают чем раньше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
qwer 41 минуту назад
Помнится, был плавленый сыр с орехами, очень мне нравился. Ну а "Дружба" само собой, вне конкуренции был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Типа граф 43 минуты назад
В супы зашибись добавлять , ну и закусываю ими тоже бывает .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур 48 минут назад
На лекциях студентами иногда перекус устраивали "Дружбой"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi Час назад
мммммммммммм... нямка! ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

897964



Другие посты автора
Популярное в сообществах
9 фактов о Вечном огне в Москве
9 фактов о Вечном огне в Москве
К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут цветы
К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут...
Набирающие популярность в сообществах
Что, если Вы станете бессмертны?
Что, если Вы станете бессмертны?
Обвинили в попытке убийства, а срок дали по статье за убийство
Обвинили в попытке убийства, а срок дали по статье за убийство
Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото)
Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Популярные теги
#фото#Юмор#люди#СССР#новости#Россия#Еда#Приколы#интересное#Животное
#интересно#история#США#подборка#Фотографии#фильм#картинки#Разное#актеры#съемка
#факты#кино#в мире#дети#Прикол#роль#космос#фотограф#красота
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Байка: ткань, из которой шили все - от одеял до портянок Байка: ткань, из которой шили все - от одеял до портянок 10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания 10 привычных продуктов и любопытные факты из истории их создания Советская пастила: особенности её изготовления Советская пастила: особенности её изготовления Более 100 кг веса: о советских тележках для мороженого Более 100 кг веса: о советских тележках для мороженого

На что жалуетесь?

Вернуться