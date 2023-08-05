Как делали маникюр в СССР?

Нередко мастера сами смешивали лаки и добавляли блестки, чтобы сделать какой-то интересный оттенок, так как не всегда имелось то, что было клиенту по душе. Плюс в 1970–1980-х в моде были перламутровые, а не матовые цвета.

В конце 1970-х в СССР уже появились импортные лаки. Самыми известными и желанными были французские производители Lancôme и Estée Lauder, но ценилась и более бюджетная польская и венгерская косметика. И если лаки из стран соцблока можно было найти в свободной продаже, то западноевропейские были большой редкостью.

Сколько это стоило?