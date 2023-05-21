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Чем кетчуп не угодил советской власти

Чем кетчуп не угодил советской власти

Автор:
21 мая 2023 09:44
Сообщество : Еда
Метки: Еда   СССР   интересно   кетчуп   факты   фото   
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А вы знаете, что во второй половине 30-х гг. в СССР выпускался самый настоящий кетчуп? По оригинальной американской технологии. Но после войны производство заморских томатных соусов было остановлено по идеологическим причинам.

Снова кетчуп вошел в обиход наших граждан только на закате советской власти.

Кетчуп появился в СССР благодаря наркому пищевой промышленности, «человеку и мясокомбинату» Анастасу Микояну. Именно он внедрил в Союзе производство эскимо, а после поездки в США в 1936 году привез в Москву технологии и оборудования для изготовления сосисок и колбас, продукции глубокой заморозки.

И, в том числе советский министр познакомился в Америке с кетчупом.

Чего, а помидоров в Советском Союзе хватало. Отчего же не попробовать наладить производство вкусовой приправы для не отличавшихся оригинальностью советских продуктов.

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По примеру Америки, единственный советский производитель, объединение Главконсерв Минпищепрома СССР, в газетных статьях рекомендовало добавлять томатный соус практически во все блюда. И если мясо и рыба любого приготовления, а также мучнистые блюда просто созданы для заморского продукта, то призыв кушать с кетчупом овощные салаты и селедку даже сегодня выглядят диковато.

Первое издание знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище» за 1939 год рекомендовало использовать кетчуп для заправки борщей. Здесь же приведены рецепты таких блюд, как «Рисовая каша с кетчупом и сыром»» и «Баклажаны, жареные с кетчупом».

Также главный кулинарный справочник Страны Советов предлагает смешивать кетчуп и майонез. Так что знаменитый «кетчунез» придумал не Кузя из сериала «Универ».

О том, как американский кетчуп завоевывал русскую кухню, можно проследить по советской рекламе второй половины 30-х гг.

Вот, например, рекламный блок из газеты «Вечерняя Москва» за 1936 год:

Реклама объясняет советским гражданам, никогда не бывавшим за границей и не читавшим иностранные журналы, что кетчуп – это томатный соус на основе томатного пюре с добавлениями различных приправ. Здесь же объясняется, как его употреблять.

Спустя год реклама в журнале «Огонёк» позиционирует новый продукт, как главный атрибут любой домохозяйки и любого ресторана в Америке:

А, между прочим, в эти годы за преклонение перед Западом легко можно было превратиться во врага народа.

Обратили внимание на фиксированную цену на кетчуп в рекламах 1936 и 1937 гг. Бутылка весом 250 г стоит 1 руб. 60 коп, полулитровая бутылка – за 2 руб. 25 коп. Советских граждан заставляли покупать большие емкости, чтобы быстрее привыкали.

А насколько дорогим был кетчуп? Давайте сравним с ценами на другие продукты из 1937 года:

водка 0,5 л – от 6 руб. до 9 руб. 10 коп. в зависимости от марки;

гречка (самая дорогая советская крупа) 1 кг – 4 руб. 30 коп.;

консервы «килька в масле» банка 200 г – 3 руб. 90 коп.;

макароны 1 кг – от 3 руб. 30 коп. до 5 руб. (в зависимости от сорта);

мясо 1 кг – от 7 до 10 руб.;

сахар-рафинад 1 кг – 4 руб. 10 коп.;

сосиски 1 кг – 9-10 руб.;

хлеб белый буханка 1 кг – от 1 руб. 70 коп. до 2 руб. 80 коп. (в зависимости от сорта);

яйца десяток – от 3 руб. 50 коп. до 4 руб. 30 коп.

Реклама кетчупа из 1939 года разительно отличается от объявлений 2-х и 3-летней давности:

Настенный плакат для размещения в торговых точках и объектах общепита уже не содержит никаких разъяснений, а значит, советские покупатели прекрасно знают, что это за продукт.

Обратите внимание, советский кетчуп выпускался в стеклянной таре. Никакого пластика!

Но почему, же советский кетчуп исчез? Неужели наши граждане так и не распробовали заморское лакомство?

Нет, все гораздо прозаичнее!

С началом войны производство кетчупа остановилось. Это понятно, в военные и первые послевоенные годы было не до гастрономических изысков. Скорее всего, имевшееся оборудование пришло в упадок, либо его разобрали на запчасти к другим линиям.

В 1948 году в СССР началась борьба с космополитизмом, а мир замер в ожидании Третьей мировой войны. США - вчерашний друг, помогавший проводить индустриализацию, и союзник в борьбе против Гитлера, превратился в самого главного врага СССР. О том, чтобы советские люди употребляли продукт с американским названием, не могло быть и речи.

В издании 1952 года «Книги о вкусной и здоровой пище» американское словечко больше не используется. Термин «кетчуп» полностью вышел из обихода. А производство томатных соусов («Краснодарский», «Южный», «Острый» и другие марки) после войны наладили своими силами. Правда, жители СССР их так и не полюбили.

В конце 60-х гг. под названием «кетчуп» в СССР появились дефицитные болгарские томатные соусы. Но и они не прижились.

И только в конце 80-х и начале 90-х американский кетчуп начал новое завоевание 1/6 части суши.

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Метки: Еда   СССР   интересно   кетчуп   факты   фото   
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15  комментариев
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2k
Atanas Rakov 48 минут назад
Помню, в 90-х мать все еще работала в одном из самых болшых консервых заводов в Болгарии(и на Балканах). Однажды она привезла кетчуп в стеклянных бутилок, говорила - налаживаем продукцию по американского патента. То ли продукция хренова была, то ли сказывалось то, что завод уже был "на изходе", но тот кетчуп был дрянь еще та. А вот, по той же самой рецептой, немного кустарно, делали кетчуп дома и получался нормально.
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Sergey Pankratov 3 минуты назад
[ О том, чтобы советские люди употребляли продукт с американским названием, не могло быть и речи ]
Ничем не подтвержденные домыслы кухонных аналитиков.
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5k
V2.Smirnov 4 минуты назад
Болгарские соусы "не прижились"?! Вот уж ересь-то!
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9k
au3 13 минут назад
"Советских граждан заставляли покупать большие емкости, чтобы быстрее привыкали."

Ты смотри как .... А капиталист почему продает большие емкости относительно дешевле?
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1k
Олег Квирулянт 16 минут назад
Томатные соусы и пасты - были в каждом дома всегда. Автору высера лет 15 от силы.. только и научился что копипасту клепать.
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5k
Александр Полчаса назад
"В конце 60-х гг. под названием «кетчуп» в СССР появились дефицитные болгарские томатные соусы. Но и они не прижились."

Очень даже прижились! Все 70-е годы пользовал.
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29k
Ваня 37 минут назад
в конце 80-х был соус "дилижанс", очень острый...
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2k
Змей Горыныч 43 минуты назад
Та ладно! В 70-х у нас постоянно на столе был Краснодарский. Иногда более вкусный болгарский. Но сосиски и макароны без кетчупа я не представлял
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