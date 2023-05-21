Чем кетчуп не угодил советской власти

А вы знаете, что во второй половине 30-х гг. в СССР выпускался самый настоящий кетчуп? По оригинальной американской технологии. Но после войны производство заморских томатных соусов было остановлено по идеологическим причинам.
Снова кетчуп вошел в обиход наших граждан только на закате советской власти.
Кетчуп появился в СССР благодаря наркому пищевой промышленности, «человеку и мясокомбинату» Анастасу Микояну. Именно он внедрил в Союзе производство эскимо, а после поездки в США в 1936 году привез в Москву технологии и оборудования для изготовления сосисок и колбас, продукции глубокой заморозки.
И, в том числе советский министр познакомился в Америке с кетчупом.
Чего, а помидоров в Советском Союзе хватало. Отчего же не попробовать наладить производство вкусовой приправы для не отличавшихся оригинальностью советских продуктов.
По примеру Америки, единственный советский производитель, объединение Главконсерв Минпищепрома СССР, в газетных статьях рекомендовало добавлять томатный соус практически во все блюда. И если мясо и рыба любого приготовления, а также мучнистые блюда просто созданы для заморского продукта, то призыв кушать с кетчупом овощные салаты и селедку даже сегодня выглядят диковато.
Первое издание знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище» за 1939 год рекомендовало использовать кетчуп для заправки борщей. Здесь же приведены рецепты таких блюд, как «Рисовая каша с кетчупом и сыром»» и «Баклажаны, жареные с кетчупом».
Также главный кулинарный справочник Страны Советов предлагает смешивать кетчуп и майонез. Так что знаменитый «кетчунез» придумал не Кузя из сериала «Универ».
О том, как американский кетчуп завоевывал русскую кухню, можно проследить по советской рекламе второй половины 30-х гг.
Вот, например, рекламный блок из газеты «Вечерняя Москва» за 1936 год:
Реклама объясняет советским гражданам, никогда не бывавшим за границей и не читавшим иностранные журналы, что кетчуп – это томатный соус на основе томатного пюре с добавлениями различных приправ. Здесь же объясняется, как его употреблять.
Спустя год реклама в журнале «Огонёк» позиционирует новый продукт, как главный атрибут любой домохозяйки и любого ресторана в Америке:
А, между прочим, в эти годы за преклонение перед Западом легко можно было превратиться во врага народа.
Обратили внимание на фиксированную цену на кетчуп в рекламах 1936 и 1937 гг. Бутылка весом 250 г стоит 1 руб. 60 коп, полулитровая бутылка – за 2 руб. 25 коп. Советских граждан заставляли покупать большие емкости, чтобы быстрее привыкали.
А насколько дорогим был кетчуп? Давайте сравним с ценами на другие продукты из 1937 года:
водка 0,5 л – от 6 руб. до 9 руб. 10 коп. в зависимости от марки;
гречка (самая дорогая советская крупа) 1 кг – 4 руб. 30 коп.;
консервы «килька в масле» банка 200 г – 3 руб. 90 коп.;
макароны 1 кг – от 3 руб. 30 коп. до 5 руб. (в зависимости от сорта);
мясо 1 кг – от 7 до 10 руб.;
сахар-рафинад 1 кг – 4 руб. 10 коп.;
сосиски 1 кг – 9-10 руб.;
хлеб белый буханка 1 кг – от 1 руб. 70 коп. до 2 руб. 80 коп. (в зависимости от сорта);
яйца десяток – от 3 руб. 50 коп. до 4 руб. 30 коп.
Реклама кетчупа из 1939 года разительно отличается от объявлений 2-х и 3-летней давности:
Настенный плакат для размещения в торговых точках и объектах общепита уже не содержит никаких разъяснений, а значит, советские покупатели прекрасно знают, что это за продукт.
Обратите внимание, советский кетчуп выпускался в стеклянной таре. Никакого пластика!
Но почему, же советский кетчуп исчез? Неужели наши граждане так и не распробовали заморское лакомство?
Нет, все гораздо прозаичнее!
С началом войны производство кетчупа остановилось. Это понятно, в военные и первые послевоенные годы было не до гастрономических изысков. Скорее всего, имевшееся оборудование пришло в упадок, либо его разобрали на запчасти к другим линиям.
В 1948 году в СССР началась борьба с космополитизмом, а мир замер в ожидании Третьей мировой войны. США - вчерашний друг, помогавший проводить индустриализацию, и союзник в борьбе против Гитлера, превратился в самого главного врага СССР. О том, чтобы советские люди употребляли продукт с американским названием, не могло быть и речи.
В издании 1952 года «Книги о вкусной и здоровой пище» американское словечко больше не используется. Термин «кетчуп» полностью вышел из обихода. А производство томатных соусов («Краснодарский», «Южный», «Острый» и другие марки) после войны наладили своими силами. Правда, жители СССР их так и не полюбили.
В конце 60-х гг. под названием «кетчуп» в СССР появились дефицитные болгарские томатные соусы. Но и они не прижились.
И только в конце 80-х и начале 90-х американский кетчуп начал новое завоевание 1/6 части суши.
Источник:
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Ничем не подтвержденные домыслы кухонных аналитиков.
Ты смотри как .... А капиталист почему продает большие емкости относительно дешевле?
Очень даже прижились! Все 70-е годы пользовал.