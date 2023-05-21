Чем кетчуп не угодил советской власти

По примеру Америки, единственный советский производитель, объединение Главконсерв Минпищепрома СССР, в газетных статьях рекомендовало добавлять томатный соус практически во все блюда. И если мясо и рыба любого приготовления, а также мучнистые блюда просто созданы для заморского продукта, то призыв кушать с кетчупом овощные салаты и селедку даже сегодня выглядят диковато.

Первое издание знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище» за 1939 год рекомендовало использовать кетчуп для заправки борщей. Здесь же приведены рецепты таких блюд, как «Рисовая каша с кетчупом и сыром»» и «Баклажаны, жареные с кетчупом».

Также главный кулинарный справочник Страны Советов предлагает смешивать кетчуп и майонез. Так что знаменитый «кетчунез» придумал не Кузя из сериала «Универ».

О том, как американский кетчуп завоевывал русскую кухню, можно проследить по советской рекламе второй половины 30-х гг.

Вот, например, рекламный блок из газеты «Вечерняя Москва» за 1936 год: