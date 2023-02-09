Ацидофилин: непопулярный в СССР кисломолочный напиток

В 1969 году журнал "Здоровье" в одном из своих номеров напечатал обширную статью об ассортименте кисломолочных продуктов, предлагаемых советской пищевой промышленностью и той пользе, которую они приносят при регулярном употреблении.
Рассказывая о свойствах и особенностях употребления кефира, ряженки, сметаны или варенца, автор сокрушался, что реже всего на прилавках магазина можно найти ацидофилин (ацидофильное молоко). Объяснялось это явление тем, что у населения подобный напиток почему-то не пользуется достаточным спросом, а именно востребованность и определяла количество производства той или иной продукции.
Между тем, считалось, что именно в СССР, а вслед за ним - и в некоторых других соцстранах производство ацидофилина было впервые поставлено на поток. В послевоенное время этот напиток производился по ГОСТам 1946 года, которые довольно строго регламентировали и вкус, и цвет, и консистенцию, и состав конечного продукта.
Ацидофилин относился к диетическим молочнокислым напиткам, поэтому его рекомендовали и для лечебного, и для профилактического, и для детского питания. Но при этом существовала разница в типах ацидофилина: так, например, напиток мог быть сделан из жирного молока или наоборот, из обезжиренного.
Также примерно до середины 60-х ацидофилин вырабатывали и с различными добавками: корицей, ванилином, сахаром. В более позднее время в производстве остался лишь напиток с добавлением сахара, все остальное посчитали нецелесообразным тратить на продукцию, которая не пользуется высоким спросом.
Как и любые другие кисломолочные продукты, ацидофилин готовили из пастеризованного молока путем его сквашивания закваской из культур ацидофильной палочки. В результате получался довольно плотный сгусток, который при взбалтывании приобретал однородную консистенцию, как у жидкой сметаны и такой же молочно-белый цвет и чистый, с легкой кислинкой, аромат.
Но если сам напиток особой популярностью не пользовался, то с ацидофильной пастой была совсем другая ситуация. Ее тоже делали из молока путем сквашивания, и получали продукт, внешне похожий на сметану, с характерным ароматом и вкусом.
Но, конечно же, вкуснее всего была сладкая ацидофильная паста - при производстве в нее помимо сахара добавляли мед, джем, фруктовые наполнители, а иногда и цукаты. Несмотря на то, что паста считалась лечебным средством, ее с удовольствием употребляли и вполне здоровые люди, если, конечно же, она встречалась в продаже.
Ацидофильная паста, как и сметана, продавалась в небольших стеклянных баночках (в более позднее время встречалась и в пластиковых емкостях, как на фото из каталога Внешпосылторга на фото ниже), но имела интересную особенность.
Та, что была сделана из стерилизованного молока, могла храниться около 10 дней, а вот та, которую делали из пастеризованного молока - всего лишь 2 дня. Впрочем, дольше этого срока она никогда в магазинах и не залеживалась...
А вы помните ацидофильное молоко и пасту? Нравился их вкус?
Источник:
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Кефир был тогда вне конкуренции, богатая вкусовая гамма, более густой и ароматный.
Ацидофилин казался тогда разведённым с молоком кефиром, поэтому я его не покупал.
Пасту вообще никогда не видел)))