Ацидофилин: непопулярный в СССР кисломолочный напиток

Между тем, считалось, что именно в СССР, а вслед за ним - и в некоторых других соцстранах производство ацидофилина было впервые поставлено на поток. В послевоенное время этот напиток производился по ГОСТам 1946 года, которые довольно строго регламентировали и вкус, и цвет, и консистенцию, и состав конечного продукта.

Ацидофилин относился к диетическим молочнокислым напиткам, поэтому его рекомендовали и для лечебного, и для профилактического, и для детского питания. Но при этом существовала разница в типах ацидофилина: так, например, напиток мог быть сделан из жирного молока или наоборот, из обезжиренного.