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Ацидофилин: непопулярный в СССР кисломолочный напиток

Ацидофилин: непопулярный в СССР кисломолочный напиток

Автор:
09 февраля 2023 10:19
Сообщество : СССР
Метки: Ацидофилин   Еда   СССР   кисломолочный напиток   напиток   факты   фото   
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В 1969 году журнал "Здоровье" в одном из своих номеров напечатал обширную статью об ассортименте кисломолочных продуктов, предлагаемых советской пищевой промышленностью и той пользе, которую они приносят при регулярном употреблении.

Рассказывая о свойствах и особенностях употребления кефира, ряженки, сметаны или варенца, автор сокрушался, что реже всего на прилавках магазина можно найти ацидофилин (ацидофильное молоко). Объяснялось это явление тем, что у населения подобный напиток почему-то не пользуется достаточным спросом, а именно востребованность и определяла количество производства той или иной продукции.

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Между тем, считалось, что именно в СССР, а вслед за ним - и в некоторых других соцстранах производство ацидофилина было впервые поставлено на поток. В послевоенное время этот напиток производился по ГОСТам 1946 года, которые довольно строго регламентировали и вкус, и цвет, и консистенцию, и состав конечного продукта.

Ацидофилин относился к диетическим молочнокислым напиткам, поэтому его рекомендовали и для лечебного, и для профилактического, и для детского питания. Но при этом существовала разница в типах ацидофилина: так, например, напиток мог быть сделан из жирного молока или наоборот, из обезжиренного.

Также примерно до середины 60-х ацидофилин вырабатывали и с различными добавками: корицей, ванилином, сахаром. В более позднее время в производстве остался лишь напиток с добавлением сахара, все остальное посчитали нецелесообразным тратить на продукцию, которая не пользуется высоким спросом.

Как и любые другие кисломолочные продукты, ацидофилин готовили из пастеризованного молока путем его сквашивания закваской из культур ацидофильной палочки. В результате получался довольно плотный сгусток, который при взбалтывании приобретал однородную консистенцию, как у жидкой сметаны и такой же молочно-белый цвет и чистый, с легкой кислинкой, аромат.

Но если сам напиток особой популярностью не пользовался, то с ацидофильной пастой была совсем другая ситуация. Ее тоже делали из молока путем сквашивания, и получали продукт, внешне похожий на сметану, с характерным ароматом и вкусом.

Но, конечно же, вкуснее всего была сладкая ацидофильная паста - при производстве в нее помимо сахара добавляли мед, джем, фруктовые наполнители, а иногда и цукаты. Несмотря на то, что паста считалась лечебным средством, ее с удовольствием употребляли и вполне здоровые люди, если, конечно же, она встречалась в продаже.

Ацидофильная паста, как и сметана, продавалась в небольших стеклянных баночках (в более позднее время встречалась и в пластиковых емкостях, как на фото из каталога Внешпосылторга на фото ниже), но имела интересную особенность.

Та, что была сделана из стерилизованного молока, могла храниться около 10 дней, а вот та, которую делали из пастеризованного молока - всего лишь 2 дня. Впрочем, дольше этого срока она никогда в магазинах и не залеживалась...

А вы помните ацидофильное молоко и пасту? Нравился их вкус?

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Метки: Ацидофилин   Еда   СССР   кисломолочный напиток   напиток   факты   фото   
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7  комментариев
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1k
Lexx 57 минут назад
Ацидофилин и сейчас есть, и закваска тоже. Не в каждом магазине и не всегда, но попадается.
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23k
sssss3 13 минут назад
Покупал несколько раз в середине 80-х, слишком нежный вкус.
Кефир был тогда вне конкуренции, богатая вкусовая гамма, более густой и ароматный.
Ацидофилин казался тогда разведённым с молоком кефиром, поэтому я его не покупал.
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4k
Владимир Полчаса назад
конечно-помню...в Москве (май79-81)в увольнении в город,всегда заходил в молочный и покупал пасту для перекуса .
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11k
Андрей А Полчаса назад
Ацидофилин у нас встречался крайне редко, хотя был свой молокозавод.
Пасту вообще никогда не видел)))
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8k
Борис Карабанов 57 минут назад
Вся молочная продукция краткосрочного хранения изготавливалась на местных молкомбинатах и молокозаводах, а не курсировала через всю страну, набирая транспортные расходы в свою цену..Поэтому ассортимент молочной продукции Урюпинска сильно отличался от ассортимента Москвы. Провинциальный молокозавод в райцентре был просто не в состоянии выпускать продукцию такой же степени разнообразия, как и в столице или в областном центре. Поэтому "на местах" такой продукции могло не быть. Обычный ассортимент райцентра: молоко, сметана, ряженка, варенец, снежок, кефир +.
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21k
babuby Час назад
Не помним, и не видели ни разу. Хотя молоко в бутылках и пакетах помним хорошо, и было оно везде.
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