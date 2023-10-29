Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты

13. Рассел Кроу был недоволен съемочным процессом, так как сценарий постоянно дорабатывался прямо во время съемок, да и постоянно возникали какие-то другие проблемы.

В одном из своих интервью он даже шутил, что лучшие бы он согласился на роль кондуктора автобуса в другом фильме, так как съемки в "Гладиаторе" были действительно тяжелыми.

Тем не менее, это окупилось с лихвой. И речь даже не про кассовые сборы, а про заветную статуэтку "Оскар", которую получил актер за этот фильм.

14. В массовых батальных сценах участвовало до 500 человек, и каждого при этом нужно было облачить в доспехи и прочую одежду. Естественно, чтобы это сделать, костюмерной комнаты было бы недостаточно, поэтому пришлось создавать отдельную огромной площади костюмерную палатку.