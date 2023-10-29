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Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты

Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты

Автор:
29 октября 2023 13:16
Сообщество : Кино
Метки: актеры   гладиатор   кино   роль   съемка   фильм   
2008
20

Фильм "Гладиатор" с Расселом Кроу в главной роли вышел в далеком 2000 году, став мировым хитом и заполучив аж 5 заветных "оскаровских" статуэток.

1. Фильм охватывает весьма обширную географию. Первые кадры фильма снимали в Германии, сцены в лесу снимали уже в Ирландии, сцены в пустыне были отсняты в Марокко. Собственно, там же проходили и первые бои Максимуса. А вот основные действия фильма (Колизей) проходили уже на Мальте.

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2. Чтобы воссоздать Колизей, студии потребовалось несколько месяцев работы и 1 миллион долларов. Более того, посетив настоящий Колизей, режиссер Ридли Скотт счет его слишком маленьким, поэтому киношный Колизей было решено увеличить более чем в 1,5 раза.

Ну и конечно же стоит учесть, что сам Колизей был построен не полностью, а только лишь его нижняя часть. Верхняя же часть была добавлена с помощью спецэффектов.

3. Ридли Скотт хотел добиться того, чтобы сцены были как можно более натуральными, поэтому и бенгальские тигры (5 особей) были самые настоящие. Причем, снимали их не отдельно, а в пяти метров от героев, в том числе и от самого Рассела Кроу.

Но конечно же были соблюдены максимальные меры безопасности. Тигра держали, чтобы он не напал на актеров. Кроме того, рядом на всякий пожарный стоял дрессировщик с транквилизаторами, готовый шмальнуть ими в полосатых котиков.

Ну а в тех сценах, где присутствие живых тигров не представлялось возможным, были использованы чучела.

4. Несмотря на то, что в фильме "Гладиатор" присутствует много известных исторических личностей, включая Марка Аврелия и Коммода, никакого генерала Максимуса и в помине не было. Да и само звание "генерал" появилось лишь в XVI веке, а уж никак не в Древнем Риме.

Но режиссер Ридли Скотт пояснил, что он вовсе не собирался снимать историческую документалку. Это художественный фильм, который лишь показывает дух того времени, не более того.

5. Кстати, насчет имени. Изначально, на роль Максимуса пригласили Мэла Гибсона. Да и биография Максимуса отсылает нас к Максу из фильма "Безумный Макс", роль которого, собственно и сыграл Гибсон. Как вы помните, Безумный Макс также теряет свою семью. Именно поэтому создатели и выбрали это имя.

Но сам Мэл Гибсон отказался от этой роли, так как посчитал себя слишком старым (на тот момент ему было 43 года). Создатели задумывались привлечь и других актеров, среди которых был Хью Джекман, но в итоге они остановили свой выбор на другом австралийском актере - Расселе Кроу.

6. Актер Оливер Рид, сыгравший хозяина гладиаторов (ланисты), не дожил до окончания съемок, что стало некоторой проблемой, так как не все сцены с ним были отсняты.

В итоге решено было использовать компьютерную графику для "оживления" актера. В итоге, в некоторых сценах мы видим вовсе не Оливера Рида. Подобные эффекты с заменой лиц были еще в новинку для того времени.

Конечно, был вариант заменить актера или вовсе объяснить его отсутствие как-то по-другому, но режиссер Ридли Скотт отказался от подобных затей.

7. Фильм "Гладиатор", в отличие от большинства других фильмов, снимался по порядку. То есть, в начале снимались именно первые сцены, а в конце снимались последние. Возможно, если бы сцены снимались не по порядку, Оливер Рид смог бы сняться во всех сценах и не было бы необходимости в использовании дублеров с компьютерной заменой лиц.

8. Для роли Максимуса актеру Расселу Кроу пришлось длительное время потеть в спортзале, чтобы привести свою фигуру и мышцы в соответствующий вид, так как даже на кастинг он пришел с небольшим пузиком, что конечно же не очень сильно понравилось бы аудитории.

9. Изначально планировалось, что во время одной из битв на арене Максимус будет сражаться с носорогом. Но это вызвало большие проблемы, так как живые носороги не поддаются дрессировке, а компьютерные животные выглядели бы слишком неестественно.

10. При бюджете в 103 миллиона долларов фильм "Гладиатор" собрал 460 миллионов, что сделало проект кассово-успешным.

11. Для того, чтобы заполнить Колизей, пришлось прибегнуть к некоторым хитростям. На нижних рядах располагались действительно живые актеры, тогда как остальные места были заполнены с помощью компьютерной графики и даже картонных манекенов.

12. Рассел Кроу отказался от услуг дублеров, так как предпочитал исполнять все трюки в фильме сам. Естественно, в самых сложных моментах без каскадеров не обошлось, но в большинстве сцен мы действительно видим именно Рассела Кроу. Но конечно же не обошлось без травм. Во время съемок Кроу сломал кости стопы и бедра, получил разрыв некоторых сухожилий, исцарапал все свое лицо ветками во время езды на лошади и многое другое. На что не пойдешь ради искусства.

13. Рассел Кроу был недоволен съемочным процессом, так как сценарий постоянно дорабатывался прямо во время съемок, да и постоянно возникали какие-то другие проблемы.

В одном из своих интервью он даже шутил, что лучшие бы он согласился на роль кондуктора автобуса в другом фильме, так как съемки в "Гладиаторе" были действительно тяжелыми.

Тем не менее, это окупилось с лихвой. И речь даже не про кассовые сборы, а про заветную статуэтку "Оскар", которую получил актер за этот фильм.

14. В массовых батальных сценах участвовало до 500 человек, и каждого при этом нужно было облачить в доспехи и прочую одежду. Естественно, чтобы это сделать, костюмерной комнаты было бы недостаточно, поэтому пришлось создавать отдельную огромной площади костюмерную палатку.

15. Всего "Гладиатор" взял 5 из 12 "Оскаров", а именно "Лучшая мужская роль", "Лучший фильм", "Лучшие костюмы", "Лучший звук" и "Лучшие визуальные эффекты".

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Метки: актеры   гладиатор   кино   роль   съемка   фильм   
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5k
satra 2 часа назад
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36k
АнтонПолднев 16 минут назад
Да и биография Максимуса отсылает нас к Максу из фильма "Безумный Макс", роль которого, собственно и сыграл Гибсон. Как вы помните, Безумный Макс также теряет свою семью. Именно поэтому создатели и выбрали это имя.(с)
Ну офигеть. Фильмов с такими биографиями ГГ десятки, если не сотни.
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75k
Максим 40 минут назад
Подумаешь заменили звание легат ан генерал)
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65
Liberman 55 минут назад
Один из немногих фильмов, которые хочется пересматривать снова и снова.
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3k
Aleksandr M. Час назад
Вот эта сцена одна из моих самых любимых.

Ссылка www.youtube.com
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122k
parallax 2 часа назад
Фильм действительно получился сильный и запоминающийся.
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