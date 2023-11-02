Как на самом деле были сняты популярные сцены из фильма "Один дома": секреты съемок

И снова поговорим о Марве. Помните момент, когда Кевин посадил Марву на лицо тарантула Базза? Так вот, изначально создатели хотели использовать игрушку, но она смотрелась очень уж неестественно. Тогда они все же решили запустить на лицо бандита настоящего паука.

Трюк был довольно опасный, ведь паук мог укусить актера. Поэтому, чтобы не спугнуть паука, актер Дэниел Стерн лишь беззвучно открывал рот, а его крик был добавлен уже на этапе монтажа.