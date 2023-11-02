Как на самом деле были сняты популярные сцены из фильма "Один дома": секреты съемок

Многие из нас просто обожают фильм "Один дома", ведь для нас это некая ностальгическая ассоциация с Новым годом, д которого, кстати, осталось всего пара месяцев. Естественно, для съемок комедий в 90-е годы не требовалось каких-то эффектов, но тем не менее даже в этой семейной комедии было немало секретов съемочного процесса, о которых хотелось бы рассказать.
Помните момент, когда из-за Кевина на кухне случился беспорядок. Дядя Фрэнк отодвинул стул и прижал им нос Фулера. Вроде и смешно, но в жизни это может быть весьма травмоопасно. Ну ничего страшного, ведь в момент съемок использовалась резиновая спинка стула. Если присмотреться, то можно увидеть, как она деформируется.
Все мы помним, как Марв бежал босиком по снегу. Это может быть опасно для неподготовленного организма. Но за актера Дэниела Стерна можно было не волноваться, ведь на его ногах были надеты специальные резиновые носки телесного цвета, чтобы было не так холодно.
Сцена, когда машина Гарри и Марва чуть не сбивает Кевина, останавливаясь в сантиметре от него, выглядит немного жутковато. Ведь если что-то неточно рассчитать, то пацана бы могли сбить. Но не в этом случае, так как сцену снимали наоборот. Кевин стоял вплотную к машине, а затем она отъезжала назад. После этого сцену пустили в обратном направлении.
Когда Марв забирается в дом через окно, то он наступает голыми ногами на стеклянные украшения, после чего испытывает сильную боль. В жизни это действительно было бы больно, но за ноги актера можно было не волноваться, так как украшения были сделаны из специального сахарного стекла, которое легко крошится, не режется и не причиняет вреда. Сахарное стекло часто используют в сфере кино для имитации настоящего стекла. Очень удобно.
На самом деле Кевин не стрелял Марву в лоб из ружья. Шарик был добавлен уже на этапе монтажа мастером по визуальным эффектам. Кстати, блеск в зубах Гарри - это тоже всего лишь визуальный эффект, хотя, думаю, это и так понятно.
И снова поговорим о Марве. Помните момент, когда Кевин посадил Марву на лицо тарантула Базза? Так вот, изначально создатели хотели использовать игрушку, но она смотрелась очень уж неестественно. Тогда они все же решили запустить на лицо бандита настоящего паука.
Трюк был довольно опасный, ведь паук мог укусить актера. Поэтому, чтобы не спугнуть паука, актер Дэниел Стерн лишь беззвучно открывал рот, а его крик был добавлен уже на этапе монтажа.
Один из самых запоминающихся моментов в фильме - это поджигание головы Гарри горелкой, когда тот открывает дверь. Естественно, голову актера никто не поджигал, но и никакого хромакея там также не было. Процесс съемки данной сцены был несколько сложнее.
Чтобы отснять эту сцену, Гарри был спроецирован на специальное стекло под углом 45 градусов. А сама же горелка поджигала голову манекена. Благодаря свету на стекле был виден только пылающий огонь, а Джо Пеши в это время изображал, как ему больно от того, что его голова горит. Таким образом, благодаря стеклу и правильно установленной камере, кажется, что горелка действительно поджигает голову бандита.
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