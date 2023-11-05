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«Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур

«Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур

Автор:
05 ноября 2023 09:28
Сообщество : Кино
Метки: актеры   деми мур   кино   привидение   роль   съемка   фильм   
1982
7

Фильм в свое время стал настоящим хитом. Получил два Оскара, заработал кучу денег в мировом прокате. И он отлично смотрится и сегодня. А от финальной сцены даже у закоренелых циников слезы непроизвольно наворачиваются на глаза.

А ведь в успех этого фильма изначально мало кто верил.

Идея этой истории основана на случае из реальной жизни. Сценарист Брюс Джоэл Рубин когда-то баловался запрещенными веществами. И однажды улетел в нирвану так, что едва не умер. В тот момент ему казалось, что душа вылетела из тела, и он наблюдал за самим собой как бы со стороны. А заодно – и за любимой женой, которая ждала, когда он очнется. Когда Рубин пришел в себя, то захотел поделиться этой историей с людьми.

Но с момента написания сценария до воплощения проекта в жизнь прошли годы. Продюсеры считали эту историю детской сказкой, не достойной внимания. Сценарист везде получал отказ. А когда все же нашел киностудию, готовую реализовать проект, то возникла новая сложность. Кино доверили режиссеру Джерри Цукеру, который до этого снимал лишь дешевые комедии и успехами не блистал. Сценарист опасался, что тот опошлит его идею, превратив ее в фарс.

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Не особо верил в успех проекта и сам Цукер. Снимать предстояло мелодраму с элементами фантастики, триллера и серьезными спецэффектами. Опыта в таком деле у него действительно не было. Режиссер до последнего сомневался, справится ли с задачей. Но когда Цукер и Рубин встретились, обсудили детали предстоящих съемок, все встало на свои места. Они нашли общий язык и даже подружились.

Начался поиск актеров. На роль Моли рассматривались Николь Кидман, Мишель Пфайффер, Ким Бейсингер и даже Мадонна. Но ни одна из них не попала в образ. Главную мужскую роль предлагали Тому Хэнксу и Тому Крузу, Николасу Кейджу и Микки Рурку, Алеку Болдуину и Джонни Деппу. Но все они под разными предлогами отказались.

Тогда сыграть главные роли предложили супружеской паре Брюсу Уиллису и Деми Мур. Крепкий орешек отверг предложение сразу. Романтичная история о призраке показалось ему полной ерундой. А вот Деми Мур отнеслась к идее с большим энтузиазмом. Она не особо верила в успех проекта. Но увидела для себя шанс. «Если кино выстрелит, то я стану звездой», – резонно рассудила начинающая на тот момент актриса. И оказалась права.

Интересно, что пробы она проходила с длинными волосами. А потом вдруг решила сделать короткую стрижку. И в таком виде явилась на съемки. Режиссер был в ярости. Но потом решил, что именно такой образ Молли очень идет.

Патрик Суэйзи на главную роль вначале не рассматривался вообще. И сам изъявил желание сняться в кинокартине. Как позже вспоминал актер, сценарий показала ему жена Лиза Ниеми. «Я не мог оторваться, пока не дочитал до последней страницы. Когда отложил текст, то у меня в глазах были слезы. Я должен сыграть в этом фильме. Роль Сэма Уитта была создана для меня», – вспоминал Патрик в автобиографии «Время моей жизни».

Патрика Суэйзи в этой роли видел и сценарист. Когда он посмотрел с ним интервью, то понял: вот он, настоящий Сэм Уитт. Но против Суэйзи высказался режиссер. Цукер видел в нем лишь вышибалу из «Придорожного заведения» и не верил в его драматический талант.

Но тут уже проявил настойчивость сам Суэйзи. Он явился на пробы в дорогом костюме – Сэм Уитт как-никак был служащим банка. Собрал свои длинные волосы в хвост. И заявил режиссеру, что тот может требовать чего угодно. Он готов сыграть любую сцену. В итоге попробовали шесть сцен, во время которых Патрик выложился на все сто. На кастинге съемочная группа заливалась слезами – Суэйзи был великолепен.


На роль медиума Цукер вначале хотел пригласить телеведущую Опру Уинфри. Но Патрик убедил попробовать звезду стендапа Вупи Голдберг, блиставшую в комедийном амплуа. И не ошибся. Попадание было стопроцентным. Интересно, что до съемок фильма Патрик с ней даже не был знаком. Просто считал, что она лучше подходит для этой роли. В итоге Вупи принесла фильму один из двух Оскаров – как лучшая актриса второго плана. Еще одну статуэтку кино получило за лучший сценарий. Вупи Голдберг до сих пор благодарна Патрику и всегда очень тепло отзывается об актере.

Сам Суйэзи не раз говорил, что роль Сэма стала одной из самых сложных в его карьере. Ведь он был не активным участником действия, а всего лишь наблюдателем. Хотя и участвовал в нескольких экшен-сценах. Помните сцену погони по ночному Нью-Йорку? На улице тогда было холодно. И чтобы у «привидения» не шел пар изо рта, актеру пришлось жевать лед. При этом одет он был, как мы помним, в легкую сорочку и тонкие брюки.

Непросто дались ему и любовные сцены. В роли супружеской пары Патрик и Деми вначале были неубедительны. Но в самых романтичных моментах актер в образе Молли представлял свою настоящую жену. В итоге любовная «химия» в кадре была вполне натуральной. А в финальной сцене Патрик думал о своем отце, с ранним уходом которого так и не смог смириться. В кадре он тогда не играл, а плакал по-настоящему.

Самой чувственной в фильме Суэйзи считал сцену с гончарным кругом. Говорил, что этот эпизод был одним из самых волнующих в его актерской карьере. А помните фразу, которую в ответ на любовные признания Молли произносил главный герой? Взаимно! После выхода фильма она стала культовой. Многие девушки потом подходили к Патрику на улице и просили произнести ее для них.

Фильм, снятый по голливудским меркам за копейки, собрал в мировом прокате более 500 миллионов долларов. Фантастическая по тем временам сумма. А для Патрика Суэйзи «Привидение» стало одним из трех самых успешных проектов в его карьере. Сразу после него актер сорвал еще один джек-пот – начались съемки «На гребне волны». Но это была уже совсем другая история.

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Метки: актеры   деми мур   кино   привидение   роль   съемка   фильм   
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391k
Алексей Час назад
просто акуенный фильм!!!!!
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6k
Кистень 13 минут назад
Один из немногих, действительно ХОРОШИХ, американских фильмов!
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3k
Олег Жижин 14 минут назад
да шикарный фильм
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14k
Александр Маслов 20 минут назад
Это удивительно, Молли, любовь остается в сердце, её можно забрать с собой. До встречи...
It's amazing, Molly. The love inside you take it with you. See you. See you. Bye.
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3k
Василий Афиногенов Полчаса назад
пойду ка пересмотрю
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38k
russger 48 минут назад
"А помните фразу, которую в ответ на любовные признания Молли произносил главный герой?"

Хоть убей не помню. И гуглит лень
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23k
Слепой Пью Час назад
Не люблю мылодрам. Но этот фильм - КИНО с большой буквы. Иногда и у пиндосов случается снимать человечные фильмы. +
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Ольга

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