«Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур

А ведь в успех этого фильма изначально мало кто верил.

Идея этой истории основана на случае из реальной жизни. Сценарист Брюс Джоэл Рубин когда-то баловался запрещенными веществами. И однажды улетел в нирвану так, что едва не умер. В тот момент ему казалось, что душа вылетела из тела, и он наблюдал за самим собой как бы со стороны. А заодно – и за любимой женой, которая ждала, когда он очнется. Когда Рубин пришел в себя, то захотел поделиться этой историей с людьми.

Но с момента написания сценария до воплощения проекта в жизнь прошли годы. Продюсеры считали эту историю детской сказкой, не достойной внимания. Сценарист везде получал отказ. А когда все же нашел киностудию, готовую реализовать проект, то возникла новая сложность. Кино доверили режиссеру Джерри Цукеру, который до этого снимал лишь дешевые комедии и успехами не блистал. Сценарист опасался, что тот опошлит его идею, превратив ее в фарс.